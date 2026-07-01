ЕВН АНТИОХ

Евн Антиох (лат. Eunus) — лидер Первого сицилийского восстания (135—132 до н. э.).

Происходил из сирийского города Апамея, был рабом. Античные авторы сообщают о пророчествах Е. А., получаемых им якобы от богини Атаргатис. В частности, известно его предсказание о взятии повстанцами города Энны. После захвата Энны Е. А. принял царский титул и тронное имя Антиох в честь сирийских царей — Селевкидов . На Сицилии Е. А. предпринял попытку создания своего собственного государства, с армией, администрацией, царским двором. Чеканил монету от имени «царя Антиоха». Восстание было подавлено римским войском под командованием Публия Рупилия, Е. А. попал в плен и умер.

Лит.: Engels D. Ein syrisches Sizilien? Seleukidische Aspekte des Ersten Sizilischen Sklavenkriegs und der Herrschaft des Eunus-Antiochos // Polifemo. 11. 2011. P. 233—251.