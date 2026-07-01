ЭВМЕН, сын Гиеронима (др.-греч. Εὐμένης)

Один из сподвижников и полководцев Александра Великого , а затем активный участник начального этапа борьбы диадохов .

Свою карьеру Эвмен начал при Филиппе II в качестве секретаря и затем, после смерти царя (осень 336 г. до н.э.), продолжал занимать эту должность при Александре, возглавив его канцелярию. Эвмен принимал участие в восточных походах Александра с самого их начала (с 334 г. до н.э.). С 326 г. до н.э., в период индийской кампании, македонский царь стал использовать его и как военачальника. Эвмен входил в круг ближайших соратников Александра. Во время знаменитой массовой свадьбы в Сузах (столице Сузианы) в 324 г. до н.э. женой Эвмена стала Артонида – дочь персидского вельможи Артабаза и сестра Барсины, бывшей любовницы македонского царя. В конце 324 г. до н.э., когда Пердикка был назначен на пост хилиарха, до того занимаемый умершим Гефестионом , Эвмену было вверено командование его гиппархией (эскадроном) гетайров , тяжеловооруженных всадников в македонском войске. После смерти Александра (323 г. до н.э.) при распределении сатрапий между его полководцами в Вавилоне Эвмену достались Пафлагония и Каппадокия, которые, правда, еще предстояло покорить. В дальнейших событиях он решительно выступал на стороне Пердикки, регента при царях Филиппе III Арридее , сводном брате Александра, и Александре IV, сыне последнего. Поскольку ни Леоннат, сатрап Геллеспонтской Фригии, ни Антигон Одноглазый , сатрап Великой Фригии, которым было поручено оказать помощь Эвмену в борьбе за выделенные ему территории, не исполнили постановленного, Пердикка был вынужден сам осуществить данное предприятие (322 г. до н.э.). Когда же в 320 г. до н.э. последний выступил в поход против мятежного Птолемея, сатрапа Египта, Эвмен был оставлен им в Малой Азии, чтобы противостоять наступлению переправившихся из Европы войск Антипатра и Кратера, ставших враждебных регенту. В сражении с отрядами, которыми командовал Кратер и отложившийся от Пердикки Неоптолем, сатрап Армении, победа досталась Эвмену; при этом Кратер и Неоптолем погибли в бою. Однако вскоре гибель Пердикки в Египте поставила Эвмена в трудное положение: по решению победителей в Трипарадисе (Сирия) он оказался вне закона. После поражения от Антигона Одноглазого (весна 319 г.) Эвмен был осажден в крепости Нора (Каппадокия), которую ему удалось покинуть лишь спустя почти год, договорившись с противником (весна 318 г. до н.э.). Несколько месяцев спустя Эвмен выступил на стороне нового регента Полиперхонта , снявшего с кардийца все прежние обвинения и решившего его использовать для борьбы с Антигоном в Азии. Эта борьба (317–316 гг. до н.э.) разворачивалась в основном в восточных сатрапиях прежней державы Александра. Последней битвой, в которой решилась судьба Эвмена, стало сражение при Габиене (конец 316 г. до н.э.). Преданный в нем аргираспидами , элитным подразделением пехотинцев, находившимся в войске Эвмена по распоряжению Полиперхонта, он был ими выдан Антигону и вскоре умерщвлен.

Исторические источники:

Корнелий Непот. Биография Эвмена;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVIII-XIX;

Плутарх. Биография Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XIII-XIV.