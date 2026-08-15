ЭВМЕН I (др-греч. Εὐμενής, лат. Eumenes)

Правитель Пергама (263 – 241 гг. до н.э.), второй представитель династии Атталидов .

Являлся племянником Филетера , основателя династии. Считается, что отец Эвмена I, которого тоже звали Эвмен, в государстве Лисимаха был назначен управлять городом Амастрией на Черноморском побережье Малой Азии. Приняв от Филетера власть над Пергамом, Эвмен I отказался признавать суверенитет Селевкидов и стал распространять свою власть на ряд соседних городов и территорий, в результате чего между 263 и 261 гг. до н.э. произошла война с Антиохом I, в которой пергамский правитель одержал победу.

Отказ от суверенитета Селевкидов отмечен изменением типа монетного чекана: вместо изображения Селевка при Эвмене I стали чеканить портрет Филетера. На реверсе монет была представлена богиня Афина, сидящая в кресле. Легенда Filetaivrou «[монета] Филетера» подчеркивала династическую преемственность власти и то, что суверенитет отсчитывался от правления основателя династии. Как его предшественник, в официальных эпиграфических источниках Эвмен I называется только по имени, без властного титула. Страбон именует Эвмена I династом.

Эвмен I обладал собственными наёмными войсками, значительная часть которых была размещена в крепостях страны. Сохранился договор правителя с наёмниками, который был заключен, вероятно, в первые годы правления Эвмена I после мятежа солдат и командиров. В договоре определены условия службы наёмников, обе стороны дали клятвы верности друг другу. За годы правления Эвмена I территория государства несколько увеличилась: она стала включать земли южной Троады, частично побережье Эгейского моря в районе города Элея.

На подвластных территориях были основаны военные поселения – Атталия в 35 км к востоку от Пергама – и Филетерия у горы Ида в южной Троаде. Эвмен I изменил характер отношений с гражданской общиной своей столицы – Пергамом, стал назначать членов высшей городской коллегии стратегов вместо её традиционного избрания гражданами. При нем эпонимным магистратом Пергама вместо притана стал жрец. В Пергаме в честь правителя был введен праздник Эвмении. С именем Эвмена I связаны контакты с Академией в Афинах: правитель Пергама оказывал покровительство главе Средней Академии Аркесилаю, который происходил из Питаны. При Эвмене I начинается практика приглашения отдельных деятелей науки и культуры ко двору правителя.

Иллюстрация :

Изображение Филетера на монете Эвмена I. Серебро. Аверс: голова Филетера в диадеме. Реверс: сидящая в кресле Афина. Хранится: коллекция монет Ньюнхэма Дэвиса. Маришаль колледж. Абердин, Великобритания.