ЕВЛАМПИЙ

ЕВЛАМПИЙ (Иванов Елисей Михайлович) - иеромонах , синолог, миссионер.

Родился в семье священника, окончил Переяславскую ДС, поступил в СПбДА, во время обучения в которой был зачислен в новый состав Пекинской духовной миссии, в связи с чем 9 октября 1848 года принял монашеский постриг. 22 октября рукоположен во диакона , 30 октября - во иерея. Во время пребывания в Пекине с 1849 по 1859 годы Евлампий являлся казначеем духовной миссии.

Под руководством архимандрита Палладия (Кафарова) занимался переводами китайских сочинений, брошюр и статей из газеты «Цзиньбао» (Столичный вестник). Первые переводные работы Евлампия, отправленные главой миссии из Пекина в Азиатский департамент МИД, не получили поддержки чиновников внешнеполитического ведомства отчасти из-за критических замечаний рецензента - архимандрита Аввакума (Честного). В отзыве от 28 июня 1865 года рецензент указывал, что «Извлечения из сочинения [древне] китайского философа Ле-цзы» может прочесть всякий на досуге или из особенного любопытства, но «для ума никакого приобретения не сделает». Столь же негативно оценивал архимандрит Аввакум в том отзыве и 2-й перевод Евлампия под названием «Воспоминания о бедствиях Нанкина», отправленный из Пекина главой духовной миссии архимандритом Палладием 14 марта 1854 года. Касаясь перевода Евлампия появившейся в китайской столице брошюры о восстании тайпинов (1850-1864 годы), захвативших в 1853 году Нанкин и объявивших этот город столицей своего государства «Тайпин тяньнго» (Государство небесного спокойствия), рецензент подчеркивал: «...характер мятежников, их общественный строй и злодейские поступки изображены в этой статье поверхностно, в общих чертах и совершенно голословно, никаких частностей [конкретных примеров] не показано... читать ее нисколько не занимательно, а печатать было бы совершенно бесполезно» (смотри: АВП РИ. Ф. Главный архив 1-5. 1823. Д. 1. П. 74. Л. 457, 458). Благодаря положительной характеристике архимандрита Палладия был опубликован перевод доклада великого князя Гуна по имени И Синь (1833-1894 годы) по поводу выпуска государственных ассигнаций, одной из важнейших мер цинского правительства (смотри там же. Л. 658).

Наиболее важной работой Евлампия следует считать перевод записок китайца Цай Тинланя о Вьетнаме, куда в 1855 году отнесло бурей корабль, когда он плыл через Тайваньский пролив из города Фучжоу (провинция Фуцзянь). Высокую оценку этому труду дал китаевед В.П. Васильев, которому он был передан на отзыв. В этом отзыве, в частности, говорилось, что в переведенных Евлампием записках китайца, занесенного бурей в Аннам, содержится описание дороги через все это государство до границ Китая сухим путем и оттуда через Китай до провинции Фуцзянь. Кроме того, в конце Описания странствования китаец делает краткое обозрение истории этой страны, нравов жителей и состояния промышленности.

После возвращения из Пекина на родину Евлампия как опытного переводчика направили в Амурскую область для миссионерской деятельности под руководством архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского святителя Иннокентия (Вениаминова). Впоследствии святитель Иннокентий высоко оценил Евлампия как синолога (письмо из Благовещенска от 2 мая 1864 года на имя А.Н. Муравьёва). Евлампий «после долго продолжавшегося несчастного недуга [белой горячки]... скончался». Точное место кончины и захоронения Евлампия неизвестно.

Ценный труд Евлампия «Записки китайца об Аннаме», вышедший в свет в 1872 году, после смерти переводчика, был впоследствии опубликован во французском переводе в 1878 году в Париже.

Сочинения:

Доклад Комитета, составленный из членов Верховного Совета под председательством князя Гуна, гун-цин-вана (князя 1-й степени), брата императора (об ассигнациях) // Труды членов Пекинской духовной миссии. СПб., 1857. Т. 3. С. 460-473;

Записки китайца об Аннаме // Восточный сб. СПб., 1877. С. 67-145;

Recueil d'itinéraires et de voyage dans l'Asie Central et l'extrême Orient. P., 1878