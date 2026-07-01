ЕВКРАТИД

Евкратид (Эвкратид, греч. Εὐκρατίδης) (ок. 171—145 до н. э.) — греко-бактрийский царь, узурпатор, свергнувший династию Евтидемидов.

Происхождение Е. доподлинно неизвестно. Согласно одной из версий, он был родственником сирийской династии Селевкидов . При Евтидемидах занимал высокое положение, будучи сатрапом одного из северных регионов или полководцем. Пришел к власти в 171 до н. э., свергнув царя Деметрия II или Антимаха I. Вел войну с Парфией , завершившуюся территориальными потерями западных областей Аспиона и Туривы. Подчинил территорию Паропамисад, Гандхары и Арахосии. Совершил несколько успешных походов в Индию, в честь чего организовал чеканку монет с легендой на двух языках. Воевал с индо-греческим царем Менандром I. Е. был убит в результате заговора, организованного его сыном Гелиоклом.

Лит.: см. в ст. Греко-Бактрийское царство.