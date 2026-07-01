ЕВКРАТИД
Евкратид (Эвкратид, греч. Εὐκρατίδης) (ок. 171—145 до н. э.) — греко-бактрийский царь, узурпатор, свергнувший династию Евтидемидов.
Происхождение Е. доподлинно неизвестно. Согласно одной из версий, он был родственником сирийской династии Селевкидов. При Евтидемидах занимал высокое положение, будучи сатрапом одного из северных регионов или полководцем. Пришел к власти в 171 до н. э., свергнув царя Деметрия II или Антимаха I. Вел войну с Парфией, завершившуюся территориальными потерями западных областей Аспиона и Туривы. Подчинил территорию Паропамисад, Гандхары и Арахосии. Совершил несколько успешных походов в Индию, в честь чего организовал чеканку монет с легендой на двух языках. Воевал с индо-греческим царем Менандром I. Е. был убит в результате заговора, организованного его сыном Гелиоклом.
Лит.: см. в ст. Греко-Бактрийское царство.