ЕВКЛИД МЕГАРСКИЙ (Εὐκλείδης ὁ Μεγαρεύς)

Древнегреческий философ, основатель Мегарской школы.

Евклид был одним из учеников Сократа. По традиции, именно к нему на некоторое время переехали из Афин члены кружка Сократа, в том числе и Платон, опасавшиеся преследований на родине после казни своего учителя.

На Евклида оказал влияние не только Сократ, но и Парменид со своим единым бытием. Евклид полагал, что существует только одно благо, которое называется разными именами: мудростью, богом, умом и другими, а противоположное благу он отрицал, заявляя, что его не существует. Он так же признавал только одно бытие и только одну добродетель. В логике он критиковал заключения, сделанные по аналогии.

Евклид, как и другие сократики, писал философские диалоги. По названиям нам известны «Ламприй», «Эсхин», «Феникс», «Критон», «Алкивиад» и «О любви»; ни один из них не сохранился до настоящего времени, дошли лишь отдельные отрывки.

Издание фрагментов :

Doering K. Die Megariker: Kommentierte Sammlung der Testimonien. Amsterdam, 1972.