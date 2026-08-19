ЕВКЛИД, ЭВКЛИД АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (греч. Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεύς)

Древнегреческий ученый и математик.

Сведения о его жизни скудны: Прокл, Папп и Стобей связывают его деятельность с Александрией и Птолемеем I; известен его ответ царю на вопрос о том, нет ли более короткого пути к изучению геометрии: «В геометрии нет царского пути». Евклиду принадлежит много сочинений по геометрии, астрономии, оптике, музыке; самым знаменитым его трудом являются «Начала». Они состоят из 13 книг. В начале первой и нескольких других книг приводятся определения, сочинение предваряет список постулатов и аксиом. В I книге исследуются треугольники и параллелограммы, во II – «геометрическая алгебра», III и IV – окружности, в V – пропорции, VI – подобные фигуры, VII-IX посвящены теории чисел, X – иррациональности, XI – основам стереометрии, XII – объемам геометрических тел, XIII – построению правильных многогранников. При написании «Начал» Евклид пользовался сочинениями Гиппократа Хиосского, Евдокса Книдского , Архита Тарентского и других математиков. Его сочинение стало базой для трудов Архимеда , Аполлония из Перги и других, многие авторы составляли комментарии к «Началам» ( Герон , Порфирий Прокл и др.). «Начала» считались образцовым математическим трудом, систематически излагающим начала науки; они послужили образцом для И. Ньютона, Б. Рассела и многих других ученых.

Сочинения :

Euclidis Opera Omnia / Ed. I. L. Heiberg, H. Menge. Vol. 1-8. Lpz., 1883-1916;

Heath Τ L. The thirteen books of Euclid's Elements. Vol. 1-3. Cambridge, 1925;

Euclide. Les Éléments / Trad, et comm. В. Vitrac; intr. M. Caveing. Vol. 1-4. Paris, 1990-2001;

Евклид. Начала / Пер. и комм. Д. Д. Мордухай-Болтовского и др. Т. 1-3. М., 1949-1950.