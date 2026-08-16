ЕВГЕНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Образование и начало карьеры

Николай Евгенов родился 15 августа 1888 г. в с. Собачьи Горы. Вскоре семья перебралась в Нарву.

Е. обучался в Нарвской мужской гимназии, с 1902 г. стал слушателем Морского кадетского корпуса. Участник заграничного плавания на «Авроре» (1907). На следующий год стал гардемарином и уже в этом чине побывал во ряде европейских портов. Участник спасательной операции после Мессинского землетрясения (декабрь 1908 г.).

После окончания Морского корпуса повышен до мичмана. В 1910 г. Е. на «Бакане» совершил плавание по Баренцеву и Карскому морям, где познакомился с Г.Я. Седовым.

Успешно закончил обучение в офицерском штурманском классе. С 1912 г. – лейтенант. На «Анадыре» плавал в Англию.

Научные поездки

В 1913 г. Е. направился в Северный Ледовитый океан в составе отряда, сначала – вахтенный начальник на «Вайгаче», затем – старший штурман «Таймыра». Экспедиция открыла архипелаг Северная Земля и ряд о-вов, прошла северным маршрутом из Владивостока в Архангельск. Экспедиция подготовила карту региона.

С 1915 г. Е.плавал на «Орфее». Участник боевых операций в Балтике, за что удостоен трех орденов. С 1916 г. началось его членство в Русском географическом обществе.

В апреле 1917 г. Е. стал депутатом Союза морских офицеров г. Ревеля. Участник Моонзундского сражения.

Демобилизовался в феврале 1918 г. и отбыл на Дальневосточный регион. В 1918 – 1919 гг. Е. жил в США, трудился делопроизводителем архива в посольстве России. Получил членство в Американском географическом обществе. Е. отозвал А.В. Колчак. Он получил должность начальника геодезического отдела в Комитете Северного морского пути в Омске. Вскоре последовал его арест в Иркутске, но в феврале 1920 г. он был освобожден.

Работа при Советской власти

В начале 1920-х гг. Е. трудился на должности зам. начальника отряда в Усть-Ленской экспедиции, описывал устья Лены и Оленека. После ухода Ф.А. Матисена возглавил кампанию. Подготовил атлас дельты Лены с бухтой Тикси и атлас Лены (ниже Якутска).

Плавал на «Азимуте», побывал возле западного берега Новой Земли. Двенадцать лет был членом Полярной комиссии Академии наук. Во второй половине 1920-х гг. – участник товарообменных экспедиций в Карском море. Участвовал в создании атласов локации этих географических объектов. В конце 1920-х – середине 1935 гг. работал по гидрографической части в различных управлениях.

В 1932 г. Е. возглавил Северо-Восточный полярный отряд, действовавший по поручению Народного комиссариата водного транспорта. Цель – изучение объема морских транспортных перевозок из Владивостока на восток Арктики и возможность их увеличения.

В 1934 г. Е. на «Красине» спасал группу «Челюскина», затем - руководил полярной экспедицией на ледоколах «Садко» и «Малыгин».

В 1933 – 1938 гг. – руководитель гидрографического управления Главного управления Северного морского пути. Параллельно участвовал в экспедициях. Занимался исследованиями в проливе Лонга, на о-ве Геральд. С 1937 г. – доктор географических наук.

В 1938 г. Е. арестовали и отправили в лагерь (обвинение – работа на белых). В лагере он трудился по метеорологической части. В октябре 1943 г. Е. освободили из лагеря за отличную работу на производстве. Полная реабилитация последовала только в 1958 г.

С 1944 по ноябрь 1947 г. – старший инженер, затем – глава Архангельской обсерватории; старший научный сотрудник в Архангельском стационаре Академии наук СССР.

В 1947 – 1951 гг. – руководитель кафедры океанологии в Ленинградском гидрометеорологическом институте. В 1950 – 1961 гг. был старшим научным сотрудником в Ленинградском отделении Государственного океанографического института.

Почти десять лет, с 1953 по 1962 гг., стоял во главе работы по систематизации и обработке материалов Гидрографической экспедиции, проводившей исследования в Северном Ледовитом океане в 1910 – 1915 гг.

Умер Е. 13 мая 1964 г. в г. Ленинграде и похоронен на Серафимовском кладбище.

Семья

Жена – Н.Н. Усова. Дети: Ирина, Дмитрий.