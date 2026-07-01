ЕВГЕНИЯ МЕСТНОЧТИМАЯ

ЕВГЕНИЯ МЕСТНОЧТИМАЯ - жена сербского царя Стефана Уроша IV Душана.

Преподобная, королева (с 1346 года царица), мать князя святого Стефана Уроша V, великосхимница. Сведения о Евгении многочисленны, однако носят отрывочный характер.

Евгения родилась в семье деспота Страцимира и его жены Керацы (дочери видинского владетеля Шишмана) (Византиjски извори. 1986. С. 394. Примеч. 118). Благодаря родственным связям Евгении с болгарскими правителями (она была сестрой царя Иоанна Александра (1331-1371 годы)) брак с ней сербского короля Стефана Душана, заключенный весной 1332 года, вскоре после коронации последнего, имел большое значение для стабилизации сербско-болгарских мирных отношений. Поначалу положение Евгении при сербском дворе осложнялось отсутствием детей, но с рождением в конце 1336 - начале 1337 годов наследника престола оно упрочилось и оставалось таким до смерти царя Душана.

Евгения играла заметную роль во внутренней и внешней политике мужа. В 1341 или 1342 году она ездила к болгарскому царю Иоанну Александру в Тырново (до границы в сопровождении мужа), как полагают, с целью договориться о сотрудничестве в связи с начавшейся гражданской войной в Византии (Там же. С. 385. Примеч. 96). В июле 1342 года она вместе с мужем принимала в Приштине претендента на византийский престол Иоанна Кантакузина (смотри Иоанн VI Кантакузин ), особо отметившего в своем сочинении ее любезность и дружелюбие (Там же. С. 391). Евгения участвовала в совете короля с 24 крупнейшими вельможами-военачальниками, на котором решался вопрос о вмешательстве Сербии в византийские события на стороне Кантакузина, и высказалась за оказание военной помощи Иоанну Кантакузину при условии сохранения за Сербией уже занятых ее войсками византийских городов. Евгения оставалась его сторонницей и во время борьбы Кантакузина с регентшей Анной Савойской. 16 апреля 1346 года вместе с королем Душаном, который венчался в Скопье императорской короной, Евгения была возведена в царское достоинство.

Евгения принимала активное участие в церковной деятельности мужа. Ее имя встречается в большинстве жалованных грамот короля Душана монастырям и храмам. По преданию, в 1345 году, после взятия Стефаном Душаном Серр, она «снем с главы своеа венец с драгим камением и с женчюгом», приложила его к чудотворной Евхаитской иконе Божией Матери в знак почитания ее за оказание помощи сербскому войску (смотри: Турилов А.А. Рассказы о чудотворных иконах монастыря Хиландар в русской записи XVI века // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 517); до настоящего времени эта драгоценность не сохранилась (смотри: Миљковић Б. Хиландарска икона српског цара Стефана // ЗРВИ. 2006. Књ. 43. С. 319-348). Евгения была едва ли не единственной женщиной, посетившей в средние века Афон, когда в 1347 году сербский царский двор, спасаясь от эпидемии чумы, свирепствовавшей в Европе, отправился на Святую Гору как в своеобразный оазис, куда не добралась смертельная болезнь (Živojinović. 1982. P. 119-126; Кораћ. 1992. С. 118-119). Согласие на посещение царицей Святой Горы являлось небывалой уступкой со стороны афонских властей, продиктованной экстраординарными причинами. Евгения прожила там 8 месяцев «не яве, но некако премудро и покровенно» (Стоjановић. Записи. Књ. 3. № 4939). На Афоне Евгения стала 2-м ктитором Карейской келлии святого Саввы Сербского. По монастырскому преданию (не вполне, впрочем, достоверному - смотри: Кораћ. 1992. С. 175), вкладом Евгении в монастырь Кастамонит является хранящаяся там икона Божией Матери в драгоценном окладе.

Согласно не получившему объяснения свидетельству историка рубежа XVI и XVII веков Мавро Орбини (Византиjски извори. 1986. С. 394. Примеч. 118), Евгения резко отрицательно относилась к католикам, и под ее влиянием царь Душан отобрал у «латинских» монастырей и храмов в Зете большое количество золота, серебра и иных драгоценностей. После смерти мужа Евгения вместе с сыном основала монастырь Матейче. Евгения приняла монашество с именем Елизавета и стала (вплоть до 1365 года) фактической соправительницей сына Стефана Уроша V, а также управляла собственным удельным княжением с центром в Серрах: в грамотах, выданных царем Урошем, Евгения постоянно упоминается на 2-м месте как «госпожа моя царица матерь царства моего» (Kopaћ. 1992. С. 124). Как владелица Серр Евгения была светской правительницей (верховной покровительницей) Афона, при ней продолжилась установленная Душаном практика назначения протами Святой Горы сербов (Там же. С. 149-151). Она также выкупала иноков монастыря Кутлумуш, попавших в турецкий плен (до 1370 года). В 1375 году афонский прот Герасим подтвердил права Хиландара на уступленную ему ранее келлию Плака «ради набожности и мудрости благоверной госпожи деспины, чтобы она не огорчилась, узнав об отнятии этой келии» вопреки императорской грамоте о возвращении подобных келлий прежним владельцам (Там же. С. 170). При дворе Евгении в Серрах были установлены византийские порядки. Она принимала участие в заседаниях церковного суда «вселенских судей». Евгения прилагала усилия к примирению Сербской Церкви с Константинопольским патриархом. Именно к Евгении, а не к ее сыну, являвшемуся верховным правителем Сербии, направился в 1363 году для переговоров патриарх Каллист (Византиjски извори. 1986. С. 573-577; Кораћ. 1992. С. 42, 115); из-за его внезапной кончины переговоры остались без результатов. После 1365 года Евгения перестала владеть Серрами, город перешел к деспоту Иоанну Углеши.

Помимо Серрского удела ей принадлежал город Улцинь на адриатическом побережье, а также некоторое время под ее властью находилась часть современного Косова с монастырем Дечаны: в Житии святого Стефана Дечанского, составленном митрополитом Киевским Григорием Цамблаком, упоминается светский управитель (чельник) Ивой, который был «поставлен царицей Еленой» (Давидов А., Данчев Г., Дончева-Панайотова Н., Ковачева П., Генчева Т. Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983. С. 128, 130). В качестве правительницы она совместно с королем Вукашином (смотри в статье Мрнявчевичи) чеканила монету. Незадолго до смерти приняла великую схиму с именем Евгения. Похоронена в своей задужбине в монастыре Матейче.

Согласно ряду свидетельств, Евгения на протяжении всей жизни регулярно читала Священное Писание и интересовалась книгами, в т. ч. греческими. Во время пребывания Евгении на Афоне старец Иоанникий по ее просьбе перевел Толковое Евангелие святого Феофилакта, архиепископа Охридского. Можно предположить, что Евгении принадлежали и некоторые греческие книги, на это указывают записи на них (Polibis L. Griechische Handschriften der serbischen Keiserin Elizabeth // Bsl. 1930. Vol. 2. P. 288-304).

Еще при жизни святогорские монахи считали Евгению святой, а после смерти к ее могиле стали приходить женщины с просьбами о даровании детей. В записи 1378 года она названа блаженной. 16 октября 1643 года Сербский патриарх Паисий послал мощи Евгении на поклон русскому царю Михаилу Феодоровичу. С 1759 года десница Евгении хранится в монастыре Савина. День памяти Евгении празднуется вместе с памятью сына Стефана 2 декабря (Jустин (Поповић), иером. Житиja светих: Децембар. Ваљево, 1998. C. 52). Однако ее почитание не получило широкого распространения.

Евгения представлена в росписях юго-западной части наоса собора в монастыре Дечаны (1345): в ктиторской композиции в юго-западной части наоса, в иллюстрации к 24-й строфе Акафиста Пресвятой Богородице в северо-западном углу притвора и в апсиде парекклисиона святителя Николая. Ктиторская фреска (Евгения изображена с юным сыном и сводным братом Душана Симеоном по сторонам) написана поверх первоначального парного портрета Душана и Евгении (Toдuћ Ђ., Чанак-Медић М. Манастир Дечани. Београд, 2005. С. 328-329, 439-440, 481). В иллюстрации к Акафисту правящая чета представлена уже после венчания на царство (Там же. С. 368-369, 442-443, 445, 478). Вместе с мужем Евгения изображена в росписях собора монастыря Лесново (1347/1348 годы). Во всех случаях это юная красавица с удлиненным овалом лица, в парадном облачении византийского типа. На гравюре 1761 года из Новой церкви в Мостаре изображена с нимбом вместе с царем Душаном.