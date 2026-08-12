ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ

ЕВГЕ́НИЙ САВО́ЙСКИЙ. Принц, австрийский военачальник, государственный деятель, меценат.

Сын прин­ца Ев­ге­ния Мо­ри­ца Са­вой­ско­го гра­фа де Су­ас­сон и его же­ны Олим­пии Ман­чи­ни, пле­мян­ни­цы кар­ди­на­ла Дж. Ма­за­ри­ни .

Евгений Савойский вы­рос при дво­ре Лю­до­ви­ка XIV, где слу­жил его отец. По­сле от­ка­за в приё­ме на французскую во­енную служ­бу, в 1683 году стал офи­це­ром австрийской ар­мии. Уча­ст­во­вал в ос­во­бо­ж­де­нии Ве­ны от турецкой оса­ды в 1683 году (смотри Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков). В 1693 году по­лу­чил зва­ние фельд­мар­ша­ла, в 1697 на­зна­чен ко­мандующим австрийскими вой­ска­ми, дей­ст­во­вав­ши­ми в Венг­рии, одер­жал ре­шаю­щую по­бе­ду над пре­вос­хо­дя­щи­ми турецкими си­ла­ми при Зен­те (1697). Во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во ко­ман­до­вал императорскими вой­ска­ми, вме­сте с английским ко­мандующим – гер­цо­гом Маль­бо­ро одер­жал ряд по­бед над фран­цу­за­ми (в 1704 году при Гох­штед­те, в 1706 году у Ту­ри­на, в 1709 году у Маль­п­ла­ке), в 1712 году по­тер­пел по­ра­же­ние при Де­не­не от французской ар­мии под ко­мандованием К.Л.Э. де Вил­ла­ра. С 1703 года пре­зи­дент Над­вор­но­го во­енного со­ве­та, за­тем член Тай­но­го со­ве­та, в этом ка­че­ст­ве ока­зы­вал боль­шое влия­ние на по­ли­ти­ку Габс­бур­гов, про­вёл ряд во­енных ре­форм. В 1707 году на­зна­чен рейхс­та­гом им­пер­ским фельд­мар­ша­лом. По по­ру­че­нию императора Кар­ла VI вёл мир­ные пе­ре­го­во­ры и под­пи­сал Раш­татт­ский мир­ный до­го­вор 1714 года. В 1716 году, во вре­мя но­вой вой­ны с Тур­ци­ей, австрийские вой­ска под ко­мандованием Евгения Савойского одер­жа­ли по­бе­ды под Пе­тер­вар­дей­ном и Те­меш­ва­ром (ны­не Ти­ми­шоа­ра), в 1717 году взя­ли Бел­град, по­сле че­го Тур­ция ус­ту­пи­ла Ав­ст­рии Ба­нат. В 1716-1725 годах штат­галь­тер Австрийских Ни­дер­лан­дов.

Про­сла­вил­ся как ме­це­нат, со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с вид­ны­ми дея­те­ля­ми Про­све­ще­ния , со­брал кол­лек­цию про­из­ве­де­ний искусства и биб­лио­те­ку. По ини­циа­ти­ве Евгения Савойского был по­стро­ен ряд двор­цов, в том числе вен­ский Бель­ве­дер.

Иллюстрации:

Ев­ге­ний Са­вой­ский. Порт­рет ра­бо­ты Я. ван Схуп­пе­на. 1718. Ав­стрий­ская га­ле­рея (Ве­на). Архив БРЭ.