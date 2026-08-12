ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
ЕВГЕ́НИЙ САВО́ЙСКИЙ. Принц, австрийский военачальник, государственный деятель, меценат.
Сын принца Евгения Морица Савойского графа де Суассон и его жены Олимпии Манчини, племянницы кардинала Дж. Мазарини.
Евгений Савойский вырос при дворе Людовика XIV, где служил его отец. После отказа в приёме на французскую военную службу, в 1683 году стал офицером австрийской армии. Участвовал в освобождении Вены от турецкой осады в 1683 году (смотри Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков). В 1693 году получил звание фельдмаршала, в 1697 назначен командующим австрийскими войсками, действовавшими в Венгрии, одержал решающую победу над превосходящими турецкими силами при Зенте (1697). Во время войны за Испанское наследство командовал императорскими войсками, вместе с английским командующим – герцогом Мальборо одержал ряд побед над французами (в 1704 году при Гохштедте, в 1706 году у Турина, в 1709 году у Мальплаке), в 1712 году потерпел поражение при Денене от французской армии под командованием К.Л.Э. де Виллара. С 1703 года президент Надворного военного совета, затем член Тайного совета, в этом качестве оказывал большое влияние на политику Габсбургов, провёл ряд военных реформ. В 1707 году назначен рейхстагом имперским фельдмаршалом. По поручению императора Карла VI вёл мирные переговоры и подписал Раштаттский мирный договор 1714 года. В 1716 году, во время новой войны с Турцией, австрийские войска под командованием Евгения Савойского одержали победы под Петервардейном и Темешваром (ныне Тимишоара), в 1717 году взяли Белград, после чего Турция уступила Австрии Банат. В 1716-1725 годах штатгальтер Австрийских Нидерландов.
Прославился как меценат, состоял в переписке с видными деятелями Просвещения, собрал коллекцию произведений искусства и библиотеку. По инициативе Евгения Савойского был построен ряд дворцов, в том числе венский Бельведер.
Иллюстрации:
Евгений Савойский. Портрет работы Я. ван Схуппена. 1718. Австрийская галерея (Вена). Архив БРЭ.