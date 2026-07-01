ЕВГЕНИЙ III

Евгений III (Бернардо Паганелли) (ум. 08.07.1153, Тиволи) — папа Римский (избран 15 февраля 1145). Уроженец Пизанского епископства, был приором камальдульского монастыря в Пизе.

В 1130-х — епископским наместником (vicedominus), позднее вступил в орден цистерцианцев и возглавил римский монастырь Свв. Винцентия и Анастасия у Трех Источников (Тре-Фонтане). Возведен на папский престол во время беспорядков, связанных с попытками римского патрициата свергнуть папское господство и организовать коммуну по образцу древней Римской республики. Отказавшись признать власть сената, Е. III сразу после интронизации бежал из города (принял епископское рукоположение 18 февраля 1145 в монастыре Фарфа) и провел бо`льшую часть понтификата в Альбано, Витербо, Сеньи и других городах. Несколько раз при поддержке норманнов, аристократии и жителей итальянских городов возвращался в Рим, но ему так и не удалось установить контроль над городом, где власть принадлежала сенату, находившемуся под влиянием Арнольда Брешианского .

Понтификат Е. III был ознаменован укреплением сотрудничества папы и европейских монархов, которое осложнилось в эпоху григорианской реформы. Папа установил тесные отношения с германским королем Конрадом III (1138–1152), от которого он ждал поддержки в конфликте с римской коммуной. Падение Эдессы (1144) поставило под угрозу владения крестоносцев в Сирии. К папскому двору прибыли представители армянского католикоса, чтобы попросить о помощи и обсудить проблему воссоединения Церквей. При активной поддержке Бернарда Клервоского Е. III провозгласил второй крестовый поход (1 декабря 1145), об участии в котором заявили Конрад III и французский король Людовик VII (1137—1180). Также папа разрешил провести локальные походы против полабских славян и испанских мусульман. Во время путешествия во Францию (1147—1148) Е. III проповедовал крестовый поход и сблизился с влиятельными советниками германского и французского королей — Вибальдом, аббатом Ставло и Корвея, и Сугерием , аббатом Сен-Дени . Поход завершился неудачей из-за несогласованных действий обоих королей и конфликта с византийским императором. На европейской периферии влияние папы поддерживалось благодаря деятельности легатов (посредничество между правителями Польши и Чехии в 1145—1148, основание архиепископства Нидарос в Норвегии и четырех митрополий в Ирландии в 1152). Е. III поддержал избрание короля Фридриха I Барбароссы (1152—1190, император с 1155), который пообещал оказать ему помощь в борьбе с римской коммуной. За это папа обязался совершить императорскую коронацию Фридриха и совместно противостоять притязаниям византийцев и сицилийских норманнов на юг Италии. Впоследствии политика Фридриха, рассчитывавшего возродить величие империи и распространить свою власть на всю Европу, привела его к конфликту с преемниками Е. III, итальянскими городами и королевством Сицилия.

Е. III покровительствовал монашеским орденам, особенно цистерцианцам (по их просьбе папа утвердил «Грамоту любви» (Carta Caritatis), определявшую принципы организации ордена). Во многом он руководствовался советами Бернарда Клервоского, которого считал своим духовным наставником. В письмах и в трактате «О внимательном размышлении» («De consideratione») Бернард представлял обязанности папы как служение христианам, а не господство над ними; он с неодобрением отзывался о политическом влиянии папы, пышности его двора, противоречившей идеалу «апостольской бедности» (полагая, что монах не должен стремиться к высоким постам, Бернард был недоволен избранием Е. III на папский престол). Взгляды Бернарда расходились с позицией папской курии. На Реймсском соборе (1148), в котором участвовали более 400 прелатов, кардиналы помешали Бернарду добиться низложения богослова Гильберта Порретанского , епископа Пуатье, обвиненного в ереси. В духе григорианской реформы против «обмирщения» Церкви выступал и другой советник Е. III — Герхох Райхерсбергский.

Е. III уважали за справедливость, бескорыстие и строгий образ жизни. В Средние века он почитался как святой в ордене цистерцианцев; в 1872 причислен к лику блаженных (день памяти — 8 июля).

Лит.:Gleber H. Papst Eugen III. unter besonderer Berücksichtigung seiner politischen Tätigkeit. Jena, 1936; Jacqueline B. Papauté et épiscopat selon saint Bernard de Clairvaux. Paris, 1963; Horn H. Studien zur Geschichte Papst Eugens III. (1145—1153). Frankfurt am Mein, 1992.