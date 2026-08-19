ЕВГЕНИЙ
ЕВГЕНИЙ - митрополит Киевский и Галицкий, церковный и общественный деятель, историк, археограф, писатель, переводчик; член Российской академии, почетный член Петербургской АН.
Сын священника. Учился в Воронежской духовной семинарии (1778-1784), Славяно-греко-латинской академии, одновременно посещал лекции в Московском университете (1784-1788). После завершения обучения вернулся в Воронеж (1789), стал преподавателем, библиотекарем, а затем ректором Воронежской духовной семинарии; с 1796 года соборный протоиерей в Павловске. В 1799 году переехал в Санкт-Петербург, где принял монашество, стал преподавателем риторики и философии, а также префектом Александро-Невской духовной академии (1800–1803). В 1804 году возведён в сан епископа и назначен викарием Новгородским (1804), затем епископом Вологодским (1808) и Калужским (1813), архиепископом Псковским, Лифляндским и Курляндским (1816-1822), митрополитом Киевским и Галицким (1822); член Синода. Во время восстания 14.12.1825 призывал «мятежников» к покорности, а затем принимал участие в суде над декабристами.
В годы ученичества в Москве сблизился с кружком Н.И. Новикова, под влиянием которого начал свою литературную деятельность: переводил преимущественно французских авторов (Ф. Фенелона, Л. Кокле), писал стихи. Опубликовал перевод книги К.Ф. Ноннота «Волтеровы заблуждения» (части 1–2, 1793 год), приложив к изданию «Краткое историческое сведение о Волтере и его знатнейших сочинениях», а также прозаический перевод поэмы А. Поупа «Опыт о человеке» (1806). Известность Евгению принёс «Словарь русских писателей» (целиком опубликованный лишь в 1845 году). Справочник содержал статьи о жизни и деятельности около 720 светских и духовных авторов, в числе которых были и многие запрещённые писатели (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и другие). Критически Евгений отзывался о современной литературе, в том числе о творчестве Н.И. Гнедича и В.А. Жуковского. А.С. Пушкина он характеризовал как «хорошего стихотворца, но дурного сына, родственника и гражданина». С высоким почтением относился к Н.М. Карамзину, имел дружеские отношения с Г.Р. Державиным.
Евгений – автор первого научного исследования о древне-русской музыке «Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении и особенно о пении российской церкви, с нужными примечаниями на оное...» (1799). Переписываясь с Г.Р. Державиным, отмечал ритмическое своеобразие русских народных песен (особенно протяжных) по сравнению с европеской тактовой музыкой, в связи с этим критически оценивал их нотные публикации XVIII века. Был первым биографом композитора М.С. Березовского.
В Санкт-Петербурге Евгений сблизился с Н.П. Румянцевым, был деятельным участником его кружка. Руководил раскопками в Киеве, составил описание Киево-Печерской лавры и древних монастырей Пскова; являлся автором трудов по истории церкви («Историческое исследование о соборах Российской церкви», 1803 год), отечественной культуры («О славяно-русских типографиях», 1813 год), русского государства («История княжества Псковского», части 1–4, 1831 год); писал богословские сочинения; известен работами в области источниковедения, археографии и палеографии. Организовал кружок молодых разночинцев, увлекавшихся политикой, историей, литературой и театром. Похоронен в Сретенском приделе Софийского собора.