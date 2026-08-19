ЕВГЕНИЙ

ЕВГЕНИЙ - митрополит Киевский и Галицкий, церковный и общественный деятель, историк, археограф, писатель, переводчик; член Российской академии, почетный член Петербургской АН.

Сын свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Во­ро­неж­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1778-1784), Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии, од­но­вре­мен­но по­се­щал лек­ции в Московском университете (1784-1788) . По­сле за­вер­ше­ния обу­че­ния вер­нул­ся в Во­ро­неж (1789), стал пре­по­да­ва­те­лем, биб­лио­те­ка­рем, а за­тем рек­то­ром Во­ро­неж­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии; с 1796 года со­бор­ный про­тои­е­рей в Пав­лов­ске. В 1799 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, где при­нял мо­на­ше­ст­во, стал пре­по­да­ва­те­лем ри­то­ри­ки и фи­ло­со­фии, а так­же пре­фек­том Алек­сан­д­ро-Нев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1800–1803). В 1804 году воз­ве­дён в сан епи­ско­па и на­зна­чен ви­ка­ри­ем Нов­го­род­ским (1804), за­тем епи­ско­пом Во­ло­год­ским (1808) и Ка­луж­ским (1813), ар­хи­епи­ско­пом Псков­ским, Лиф­лянд­ским и Кур­лянд­ским (1816-1822), ми­тро­по­ли­том Ки­ев­ским и Га­лиц­ким (1822); член Си­но­да. Во вре­мя вос­ста­ния 14.12.1825 при­зы­вал «мя­теж­ни­ков» к по­кор­но­сти, а за­тем при­ни­мал уча­стие в су­де над де­каб­ри­ста­ми.

В го­ды уче­ни­че­ст­ва в Мо­ск­ве сбли­зил­ся с круж­ком Н.И. Но­ви­ко­ва, под влия­ни­ем ко­то­ро­го на­чал свою литературную дея­тель­ность: пе­ре­во­дил пре­имущественно французских ав­то­ров (Ф. Фе­не­ло­на, Л. Кок­ле), пи­сал сти­хи. Опуб­ли­ко­вал пе­ре­вод кни­ги К.Ф. Нон­но­та «Во­лте­ро­вы за­блу­ж­де­ния» (части 1–2, 1793 год), при­ло­жив к из­да­нию «Крат­кое ис­то­ри­че­ское све­де­ние о Вол­те­ре и его знат­ней­ших со­чи­не­ни­ях», а так­же про­за­ический пе­ре­вод по­эмы А. По­упа «Опыт о че­ло­ве­ке» (1806). Из­вест­ность Евгению при­нёс «Сло­варь рус­ских пи­са­те­лей» (це­ли­ком опубликованный лишь в 1845 году). Спра­воч­ник со­дер­жал ста­тьи о жиз­ни и дея­тель­но­сти около 720 свет­ских и ду­хов­ных ав­то­ров, в чис­ле ко­то­рых бы­ли и многие за­пре­щён­ные пи­са­те­ли (Н.И. Но­ви­ков, А.Н. Ра­ди­щев и другие). Кри­ти­че­ски Евгений от­зы­вал­ся о со­вре­мен­ной литературе, в том числе о твор­че­ст­ве Н.И. Гне­ди­ча и В.А. Жу­ков­ско­го . А.С. Пуш­ки­на он ха­рак­те­ри­зо­вал как «хо­ро­ше­го сти­хо­твор­ца, но дур­но­го сы­на, род­ст­вен­ни­ка и гра­ж­да­ни­на». С вы­со­ким поч­те­ни­ем от­но­сил­ся к Н.М. Ка­рам­зи­ну, имел дру­же­ские от­но­ше­ния с Г.Р. Дер­жа­ви­ным.

Евгений – ав­тор пер­во­го на­учного ис­сле­до­ва­ния о древне-русской му­зы­ке «Ис­то­ри­че­ское рас­суж­де­ние во­об­ще о древ­нем хри­сти­ан­ском бо­го­слу­жеб­ном пе­нии и осо­бен­но о пе­нии рос­сий­ской церк­ви, с нуж­ны­ми при­ме­ча­ния­ми на оное...» (1799). Пе­ре­пи­сы­ва­ясь с Г.Р. Дер­жа­ви­ным , от­ме­чал рит­мическое свое­об­ра­зие русских народных пе­сен (осо­бен­но про­тяж­ных) по срав­не­нию с ев­ропеской так­то­вой му­зы­кой, в свя­зи с этим кри­ти­че­ски оце­ни­вал их нот­ные пуб­ли­ка­ции XVIII века. Был пер­вым био­гра­фом композитора М.С. Бе­ре­зов­ско­го.

В Санкт-Пе­тер­бур­ге Евгений сбли­зил­ся с Н.П. Ру­мян­це­вым, был дея­тель­ным уча­ст­ни­ком его круж­ка. Ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми в Кие­ве, со­ста­вил опи­са­ние Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры и древ­них мо­на­сты­рей Пско­ва; яв­лял­ся ав­то­ром тру­дов по ис­то­рии церк­ви («Ис­то­ри­че­ское ис­сле­до­ва­ние о со­бо­рах Рос­сий­ской церк­ви», 1803 год), отечественной куль­ту­ры («О сла­вя­но-рус­ских ти­по­гра­фи­ях», 1813 год), русского го­су­дар­ст­ва («Ис­то­рия кня­же­ст­ва Псков­ско­го», части 1–4, 1831 год); пи­сал бо­го­слов­ские со­чи­не­ния; из­вес­тен ра­бо­та­ми в об­лас­ти ис­точ­ни­ко­ве­де­ния, ар­хео­гра­фии и па­лео­гра­фии. Ор­га­ни­зо­вал кру­жок мо­ло­дых раз­но­чин­цев, ув­ле­кав­ших­ся по­ли­ти­кой, ис­то­ри­ей, литературой и те­ат­ром. По­хо­ро­нен в Сре­тен­ском при­де­ле Со­фий­ско­го со­бо­ра.