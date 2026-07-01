ЕВФРОСИНИИ ПРЕПОДОБНОЙ ОРДЕН

ЕВФРОСИНИИ ПРЕПОДОБНОЙ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МОСКОВСКОЙ, ОРДЕН - награда Русской Православной Церкви.

Учрежден определением Патриарха Алексия II и Священного Синода от 21 августа 2007 года вместе с Евфросинии, преподобной, великой княгини Московской, медалью в память 600-летия со дня преставления преподобной Евфросинии (смотри: Евдокия Димитриевна (Евфросиния), святая благоверная великая княгиня Московская). Имеет 3 степени.

Орденом награждаются женщины, внесшие особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и в развитие социального служения Церкви, потрудившиеся на поприще церковно-общественной деятельности и церковно-государственных отношений, а также понесшие труды во благо Православия.

Среди первых удостоенных Евфосинии ордена - председатель попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» С.В. Медведева, композитор А.Н. Пахмутова, президент Российской ассоциации международного сотрудничества 1-я женщина-космонавт В.В. Терешкова, 1-й заместитель мэра Москвы Л.И. Швецова, председатель попечительского совета «Святость материнства» Н.В. Якунина, настоятельница подворья Пюхтицкого в честь Успения Пресвятой Богородицы женского монастыря игуменья Филарета (Смирнова), настоятельница Воздвижения Креста Господня и в честь Иерусалимской иконы Божией Матери женского монастыря игуменья Екатерина (Чайникова), профессор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Л.П. Соколова, заслуженный строитель РФ Г.Н. Евсеева, многодетная мать А.И. Ладыгина.

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