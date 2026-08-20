ЕВФРОСИНИИ ПРЕПОДОБНОЙ МЕДАЛЬ

ЕВФРОСИНИИ ПРЕПОДОБНОЙ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МОСКОВСКОЙ, МЕДАЛЬ - награда Русской Православной Церкви.

Учреждена определением Патриарха Алексия II и Священного Синода от 21 августа 2007 года одновременно с Евфросинии, преподобной, великой княгини Московской, орденом в память 600-летия со дня преставления преподобной Евфросинии (смотри Евдокия Димитриевна (Евфросиния), святая благоверная великая княгиня Московская). Медалью награждаются женщины, внесшие особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и в развитие социального служения Церкви, потрудившиеся на поприще церковно-общественной деятельности и церковно-государственных отношений, а также понесшие труды во благо Православия.

Медаль имеет 1 степень, при награждении вручаются медаль и грамота.

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