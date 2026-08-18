ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ КРЕСТ

ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ КРЕСТ - шедевр древнерусского ювелирного искусства, святыня Русской православной церкви.

Из­го­тов­лен в 1161 году русским юве­ли­ром Ла­за­рем Бог­шей (Евфросинии Полоцкой крест им под­пи­сан) по за­ка­зу Ев­фро­си­нии По­лоц­кой в По­лоц­ке. Со­глас­но над­пи­си, Евфросинии Полоцкой крест был её вло­же­ни­ем в церковь Спа­са Спас­ско­го монастыря в По­лоц­ке; в XIII веке уве­зён в Смо­ленск, за­тем в Мо­ск­ву, в 1563 году русский царь Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный вер­нул его в По­лоцк; в 1921 году ре­к­ви­зи­ро­ван; про­пал в 1941 году. Юве­лир из Бре­ста Н.П. Кузь­мич по опи­са­ни­ям и изо­бра­же­ни­ям соз­дал ко­пию Евфросинии Полоцкой креста, ос­вя­щён­ную в авгус­те 1997 года (ны­не - в Спа­со-Ев­фро­си­ни­ев­ском монастыре в По­лоц­ке). На­пре­столь­ный шес­ти­ко­неч­ный Евфросинии Полоцкой крест был сде­лан из де­ре­ва (ве­ро­ят­но, ки­па­ри­са), дли­на 51 см, по­крыт пла­сти­на­ми из се­реб­ра с по­зо­ло­той и зо­ло­та с изо­бра­же­ния­ми, ор­на­мен­та­ми, над­пи­ся­ми, вы­пол­нен­ны­ми раз­но­цвет­ной эма­лью (основные цве­та - си­ний и зе­лё­ный; до­пол­ни­тель­ные - бе­лый и крас­ный). На ли­це­вой сто­ро­не: на верх­них вет­вях - Ии­сус Хри­стос, Бо­го­ро­ди­ца, Ио­анн Пред­те­ча, на бо­ко­вых - ар­хан­ге­лы Ми­ха­ил и Гав­ри­ил, в сред­нем сре­док­ре­стье - че­ты­ре еван­ге­ли­ста, на ство­ле - святая Еф­ро­си­ния, святой Ге­ор­гий, святая Со­фия, не­бес­ные по­кро­ви­те­ли за­каз­чи­цы и её ро­ди­те­лей. На об­рат­ной сто­ро­не: на верх­них вет­вях - Ио­анн Зла­то­уст, Ва­си­лий Ве­ли­кий, Гри­го­рий Бо­го­слов, в верх­нем сре­док­ре­стье - Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем, на бо­ко­вых вет­вях - апо­сто­лы Пётр и Па­вел, в ство­ле - хра­ни­тель­ни­цы кро­ви святого Дмит­рия, час­тиц мо­щей святого Сте­фа­на и святого Пан­те­леи­мо­на с изо­бра­же­ния­ми этих свя­тых.

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