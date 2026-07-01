ЕВФРОСИН ИЕРОМОНАХ

ЕВФРОСИН ИЕРОМОНАХ - иеромонах Кириллова Белозерского в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря, книжник.

Сведения о Евфросине содержатся в записях в 6 сборниках, частично переписанных, частично собранных Евфросином из рукописей других писцов (5 сборников - в Кирилло-Белозерском собрании РНБ: № 6/1083, 9/1086, 11/1088, 22/1099, 53/1130; 1 сборник - русский триодный Торжественник - в собрании графа А.С. Уварова в ГИМ: № 338 (894) (365)). Книжник проставлял в рукописях точные даты работ и указывал свое имя, что дает возможность частично реконструировать его биографию и предположить, что до принятия монашества он служил дьяком (точность в датировках и подписях - профессиональные навыки). Возможно, он оставил свое место после смерти в 1462 году великого князя Василия II Васильевича. С.Н. Кистерёв полагает, что Евфросин происходил из семьи вотчинников. (Представляется неверной гипотеза А.Г. Боброва, отождествившего Евфросина с князем Иваном, сыном Дмитрия Георгиевича Шемяки (Бобров А.Г. Попытка одного отождествления: (Князь Иван Дмитриевич - инок Ефросин) // Псков в российской и европейской истории: Материалы Международной научной конференции. М., 2003. Т. 2. С. 270-278). Генеалогические источники по истории рода князей Шемятичей, включая данные родословных книг и помянников, не подтверждают тезис о тождестве князя Ивана Шемятича и Евфросина, т. к. в начале 60-х годов Кириллов Белозерский монастырь находился под покровительством великого князя Василия II - политического противника Шемяки (Шибаев. 2005. С. 85-93). Кроме того, в Евфросиновском летописчике Евфросин указал неверный день смерти Шемяки (23 июля вместо правильной даты - 17 июля). Ошибочным также является предположение Боброва об авторстве Евфросина в отношении «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». Эта гипотеза противоречит выводам ученых, исследовавших данные памятники,- А.А. Зализняка, В.А. Кучкина, А.А. Горского и др.) Ранее лета 1463 года Евфросин стал монахом Кириллова Белозерского монастыря - наиболее ранняя датированная запись Евфросина относится к 18 июля 1463 года, в этот день он закончил переписку Апокалипсиса (в сборнике РНБ. Кир.-Бел. № 53/1130). Евфросин некоторое время работал вместе с Пахомием Логофетом. Возможно, это было около 1462 года, когда Пахомий трудился в Белозерском монастыре над составлением Жития преподобного Кирилла Белозерского. О совместной работе 2 книжников свидетельствует тот факт, что в одном из сборников Евфросина (РНБ. Кир.-Бел. № 22/1099) на листах 273 об.- 282 находятся связанные с Афоном сказания «О Ватопедском монастыре» и «О составлении Дохиарского монастыря», текст которых в основном переписан Пахомием, а киноварные заголовки, начало, окончание, а также исправления исполнены Евфросином.

Вероятно, Евфросин являлся клирошанином Кириллова Белозерского монастыря. В отводной грамоте 60-70-х годов XV века игумену монастыря Кассиану на деревню Погореловскую в качестве свидетеля передачи деревни монастырю назван «Ефросим крылошанин» (АСЭИ. Т. 2. С. 109. № 173), которого можно отождествить с Евфросином. Пометы Евфросина найдены примерно в 20 книгах, происходящих из библиотеки Кириллова Белозерского монастыря, в первую очередь в Служебных Минеях, где книжник правил или добавлял песнопения - тропари, кондаки и т. д. Возможно, он был также книгохранителем монастыря. Как свидетельствуют сборники Евфросина, ученый монах мог изымать из других кодексов интересовавшие его произведения и вставлять в свои. С целью пополнения библиотеки он мог совершать поездки для переписки интересующих его произведений в другие монастыри. Существует гипотеза, что Евфросин провел некоторое время в Троице-Сергиевом монастыре (Кистерёв. 1998. С. 295-304). Евфросин проявлял интерес к библиотеке Троицкого монастыря и указал на полях одного из своих сборников, что в ней хранится 300 книг (РНБ. Кир.-Бел. № 6/1063. Л. 80).

Пометы в сборниках Евфросина свидетельствуют также о его связях с Ферапонтовым Мартиниановым Белозерским в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастырем: книжник находился там с декабря 1474 по декабрь 1476 годов (Шибаев М.А. Списки Софийской 1-й летописи Младшей редакции и Кирилло-Белозерский монастырь // Очерки феодальной России. М., 2002. Вып. 6. С. 102-118). Возможно, ученый монах некоторое время был игуменом этой обители. Согласно записи Евфросина, зимой 1477/1478 годов он «на игуменство поехал» в не названный в записи монастырь (Шевченко Е.Э. Книжник XV века Мартиниан: (Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиев, Вожеозерский и Ферапонтов монастыри) // КЦДР. 1991. [Вып.]: XI-XVI века. С. 297). Другую версию игуменства Евфросина предложил Я.С. Лурье. Он отождествил книжника с писцом жалованной грамоты Троице-Сергиеву монастырю игуменом Евфросином (АСЭИ. Т. 1. № 229. С. 163), которого исследователь считал настоятелем Прилуцкого в честь Рождества Христова монастыря близ города Мышкина (Лурье Я.С. Ефросин - составитель сборников и Ефросин - игумен и писец // ТОДРЛ. 1988. Т. 41. С. 347-356). Однако тождественность почерков Евфросина и игумена Евфросина не может считаться доказанной (Шибаев. 2005. С. 85-93). Позднее Евфросин, по-видимому, вернулся в Кириллов Белозерский монастырь. Последняя датированная запись Евфросина относится к февралю 1500 года (РНБ. Соф. № 1462; см.: Бобров А.Г. Ефросин Белозерский как историограф // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 134-135). Судя по братскому синодику Кириллова Белозерского монастыря, Евфросин скончался между сентябрем 1511 и ноябрем 1514 годов (Соловьёва И.Д. Книжник и иконописец Ефрем - современник Ефросина // Там же. 1989. Т. 42. С. 271).

Сборники Евфросина свидетельствуют о широте интересов книжника: наряду с житийными, аскетическими, учительными произведениями сборники включают выписки из летописей и хронографов, полемические сочинения против латинян, статьи канонического содержания, материалы по географии, астрономии, медицине, лексикографии, апокрифы, беллетристические сочинения и др. Особое внимание составитель уделил историческим сочинениям. В сборнике РНБ. Кир.-Бел. № 11/1088 помещена, по-видимому, принадлежащая Евфросину хронографическая компиляция, которая получила название Евфросиновский хронограф. Сборник РНБ. Погод. № 1554. Л. 13-19 об. содержит краткий летописчик Евфросина (наиболее ранний дошедший кирилло-белозерский летописчик), первоначально находившийся в одном из сборников Евфросина, где сохранилось начало (РНБ. Кир.-Бел. № 22/1099). Среди статей летописного характера в сборниках Евфросина - записи о смерти русских князей и митрополитов, повествования о Крещении Руси и об основании епископских кафедр в Ростове и в Новгороде. Особое место занимает тема борьбы с татарами. Евфросин поместил в сборник РНБ. Кир.-Бел. № 9/1086 перечень татарских набегов с 1377 года до пожара Москвы 10 апреля 1453 года. В этот же сборник включена переписанная Евфросином краткая редакция «Задонщины» инока Софония Рязанца (Там же. Л. 123-129 об.; наиболее ранний список, заглавие («Задонщина») и редакция текста принадлежат Евфросину). В сборниках Евфросина также помещены «История иудейской войны» Иосифа Флавия (РНБ. Кир.-Бел. № 53/1130. Л. 426-493 об.; неполный список), «Хожение» игумена Даниила (Там же. № 9/1086. Л. 135 об.- 193) с пометами и комментариями книжника, Александрия Сербская (Там же. № 11/1088. Л. 20-194 об.), «Летописец вскоре» патриарха Никифора (Там же. № 22/1099. Л. 4 об.- 14), «Повесть о Дракуле» (Там же. № 11/1088. Л. 204-217) и др.

Внимание Евфросина привлекали также произведения с фольклорными сюжетами («Стих старина за пивом», Слово о хмеле, «О добрых и злых женах» и др.), апокрифы. В сборнике РНБ. Кир.-Бел. № 22/1099 помещены апокрифические сочинения: «О иерействе Иисуса Христа» (Л. 1-1 об.), «Слово патриарха Афанасия Александрийского о Мельхиседеке» (Л. 32), «Что есть ефуд» (Л. 33-33 об.), «Вопрос Анастасья Синайскаго» (Л. 35 об.), «О родословии отца Богородица Иосифа, обрученика Ея, известно» (Л. 45-45 об.). Об «отреченности» такого рода текстов Евфросин знал, т. к. переписал также и Индекс запрещенных книг (Л. 39 об.- 42), а к одному из сочинений сделал приписку: «Сего во зборе не чти, ни многим являй».

Списки произведений из сборников Евфросина во многих случаях являются старшими в русской традиции. Почти все они несут следы редакторской работы Евфросина. Книжник зачастую сокращал тексты, вводя отсылки к источникам (к Священному Писанию, к произведениям, переписанным Евфросином в других сборниках), зачастую кратко пересказывал сокращенный текст. Иногда Евфросин вставлял подходящие по теме выдержки из других произведений, вероятно, собственные тексты (перу Евфросина, возможно, принадлежит 2-я часть плача жен в «Задонщине» и другие фрагменты помещенных в его сборниках произведений). Тексты в редакции Евфросина впоследствии не получили распространения.