ЕВФРОСИН

ЕВФРОСИН - инок, старообрядческий писатель.

В начале 1670-х годов вме­сте со сво­им ду­хов­ным на­став­ни­ком До­си­фе­ем жил в Кур­жен­ской оби­те­ли. По­сле ра­зо­ре­ния оби­те­ли стран­ст­во­вал по се­ве­ру Рос­сии, про­жи­вал в городе Ка­лу­га (начало 1690-х годов), имел уче­ни­ков и по­сле­до­ва­те­лей. Из­вест­но, что име­нем Евфросин в начале XVIII века на­зы­вал­ся один из ста­ро­об­рядческих тол­ков («ев­фро­си­нов­щи­на»). В ис­то­рию русской религиозно-философской мыс­ли Евфросин во­шёл как ав­тор «От­ра­зи­тель­но­го пи­са­ния о но­во­изо­бре­тен­ном пу­ти са­мо­убий­ст­вен­ных смер­тей» (1691 год, опубликовано в 1895 году). На­прав­лен­ное про­тив сто­рон­ни­ков са­мо­со­жже­ния со­чи­не­ние ста­ло со­бор­ным от­ве­том ста­ро­об­ряд­цев-тра­ди­цио­на­ли­стов на мас­со­вые са­мо­убий­ст­ва («га­ри»), осо­бен­но уча­стив­шие­ся во 2-й половине 1680-х годов. В про­ти­во­по­лож­ность Ав­ва­ку­му, счи­тав­ше­му «га­ри» за про­яв­ление ре­лигиозного му­же­ст­ва, Евфросин до­ка­зы­вал, что са­мо­сжи­га­ние про­тив­но ду­ху хри­сти­ан­ст­ва .