ЕВФРОСИН
ЕВФРОСИН - инок, старообрядческий писатель.
В начале 1670-х годов вместе со своим духовным наставником Досифеем жил в Курженской обители. После разорения обители странствовал по северу России, проживал в городе Калуга (начало 1690-х годов), имел учеников и последователей. Известно, что именем Евфросин в начале XVIII века назывался один из старообрядческих толков («евфросиновщина»). В историю русской религиозно-философской мысли Евфросин вошёл как автор «Отразительного писания о новоизобретенном пути самоубийственных смертей» (1691 год, опубликовано в 1895 году). Направленное против сторонников самосожжения сочинение стало соборным ответом старообрядцев-традиционалистов на массовые самоубийства («гари»), особенно участившиеся во 2-й половине 1680-х годов. В противоположность Аввакуму, считавшему «гари» за проявление религиозного мужества, Евфросин доказывал, что самосжигание противно духу христианства.