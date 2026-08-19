ЕВФРОНИЙ

ЕВФРОНИЙ - древнегреческий вазописец и гончар.

Один из круп­ней­ших ат­ти­че­ских мас­те­ров крас­но­фи­гур­ной ва­зо­пи­си так называемой груп­пы Пио­не­ров (смотри в статье Ев­ти­мид). Под­пись «Ев­фро­ний рас­пи­сал» со­хра­ни­лась на 8 ва­зах, ис­пол­нен­ных ме­ж­ду 515 и 500 годами. Под­пись «Ев­фро­ний сде­лал» на 10 со­су­дах сви­де­тель­ст­ву­ет о том, что вплоть до 470-х годов он был вла­дель­цем гон­чар­ной мас­тер­ской. Все­го ему при­пи­сы­ва­ют­ся рос­пи­си 25 со­су­дов, пре­ж­де все­го боль­ших кра­те­ров, ам­фор, стам­но­сов, де­кор ко­то­рых уме­ло со­гла­со­ван с фор­мой. Евфроний - мас­тер пре­имущественно мо­ну­мен­таль­ных сцен как на ми­фо­ло­гические сю­же­ты, так и жан­ро­во­го ха­рак­те­ра. Для его ра­бот, осо­бен­но ран­них, ха­рак­тер­ны про­стая и яс­ная ком­по­зи­ция, чёт­кие кон­ту­ры фи­гур, от­сут­ст­вие ра­кур­сов. Ри­су­нок ещё нес­коль­ко ус­лов­ный, но тон­кий и вы­ра­зи­тель­ный, дви­же­ния и жес­ты фи­гур чуть уг­ло­ва­ты; склад­ки и узо­ры одежд, ор­на­мен­ты, об­рам­ляю­щие ком­по­зи­ции, раз­но­об­раз­ны и под­роб­ны. Евфроний пер­вым из мас­те­ров крас­но­фи­гур­ной ва­зо­пи­си на­чал ис­поль­зо­вать гра­да­ции ла­ко­вой ли­нии в пе­ре­да­че мус­ку­ла­ту­ры об­на­жён­ных тел: от плот­ной, чёр­ной и рель­еф­ной до жид­кой, зо­ло­ти­сто-ко­рич­не­вой. Его ра­бо­ты от­ли­ча­ет ин­те­рес к эмо­цио­наль­но­му со­стоя­нию пер­со­на­жей, он ши­ро­ко вво­дит над­пи­си, на­зы­ваю­щие име­на ге­ро­ев или пе­ре­даю­щие их сло­ва. Луч­шие ра­бо­ты Евфрония - ча­ше­вид­ные кра­те­ры со сце­на­ми «Еди­но­бор­ст­во Ге­рак­ла и Ан­ти­ноя» (конец VI века, Лувр, Па­риж) и «Гип­нос и Та­на­тос, не­су­щие те­ло Сар­пе­до­на» (около 515 года, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-­Йорк), а так­же так называемая пе­ли­ка с лас­точ­кой (около 500 года) и псик­тер «Пи­рую­щие ге­те­ры» (конец VI века, оба со­су­да - в Эр­ми­та­же, Санкт-Пе­тер­бург).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.