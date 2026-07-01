ЕВФИМИЯ

ЕВФИМИЯ (в миру Елена, в схиме Евпраксия) - монахиня , сербский государственный деятель, церковная писательница и вышивальщица.

Близкая родственница сербской царской семьи: ее отец Воихна был двоюродным братом царя Стефана Душана, имел придворный титул кесаря (полученный от Душана или от Уроша), управлял областью с центром в г. Драма в Восточной Македонии. Монашеское имя матери Евфимии также Евфимия. Евфимия была хорошо образованна, знала греческий язык, обладала литературными способностями и художественным вкусом. Не позднее 1367 года она вышла замуж за сербского деспота Иоанна Углешу (смотри статью Мрнявчевичи). Единственный их ребенок, сын Углеша, умер в детстве (между 1368 и 1371 годами?) и был похоронен в афонском монастыре Хиландар в гробнице деда по матери. В память о сыне, могилу которого она не могла посетить, Евфимия написала молитву-эпитафию, исполненную любви и скорби. Текст молитвы был вырезан на внешних сторонах серебряной с золотом иконы -складня, украшенной драгоценными камнями и жемчугом, которой Серрский митрополит благословил ее сына при крещении. Складень был вложен в Хиландар, в ризнице которого хранится в настоящее время (смотри: Θησαυροῦ τοῦ ῾Αϒίου ῎Ορος. Θεσσαλονίκη, 1997. Σ. 349-351. Ν 9.25; Манастир Хиландар / Приред. Г. Суботић. Београд, 1998. С. 340). Вместе с мужем Евфимия делала вклады в монастыри, прежде всего афонские (см.: Кораћ Д. Св. Гора под српском влашћу: (1345-1371). Београд, 1990. С. 129, 132-133, 153-154, 175). В 1370/71 г., вероятно по заказу Евфимии («деспотицы Елены»), была переписана Псалтирь, о чем известно из копии тайнописной записи писца, сохранившейся на Сараевском списке Кормчей серб. редакции (Радоjичић. 1942. С. 16-19, 79-87; ср.: Троицки С. Како треба издати Светосавску Крмчиjу: (Номоканон са тумаченьима) // ССКА, 1952. Т. 102. С. 51-59).

После гибели мужа в сентябре 1371 года в битве с турецким войском на реке Марица Евфимия приняла постриг и переселилась из города Серры, занятого византийцами, в Крушевац, ко двору князя Лазаря, т. к. была родственницей его жены Милицы. В 1389 году князь Лазарь погиб в битве с турками на Косовом поле, и Евфимия стала главной советницей княгини-вдовы, которая до 1393 года была регентшей при малолетних сыновьях. Константин Костенечский, живший в 1-й четверти XV века при дворе деспота Стефана Лазаревича, писал о Евфимии: «Сия убо в многыих глаголаниих же и вещех мудрейшия сущи, юже приснопомнимая (Милица.- Авт.) якоже стльп некый и помощь вьменяаше» (Jагић В. Константин Философ и његов Живот Стефана Лазаревића, деспота српскога // ГСУД. 1875. Књ. 42. С. 267). Не исключено, что Евфимия участвовала в переговорах с султаном Баязидом в 1389 году о заключении мира. При дворе она играла заметную роль и после совершеннолетия (около 1393 года) князя Стефана (с 1402 года деспот). Евфимия и принявшая монашество княгиня Милица вместе жили сначала в монастыре Жупаневац, затем в монастыре Любостиня.

Когда в 1398 году князь Стефан был обвинен (возможно, ложно) вельможами перед султаном в переговорах с враждебным османам венгерским королем, Евфимия и Милица отправились в резиденцию султана Баязида в Серры, чтобы оправдать своего правителя. По свидетельству очевидцев, Евфимия бесстрашно разговаривала с султаном, благодаря чему миссия удалась (Там же). Тогда же они уговорили султана отдать им захваченные турками при взятии города Видин мощи преподобной Параскевы (Петки) Тырновской, которые были торжественно перенесены в Сербию (см.: Поповић Д. Под окриљем светости: Култ светих владара и реликвиjа у средњовековоj Cрбиjи. Београд, 2006. С. 271-294; Суботин-Голубовић Т. Утицаj преноса моштиjу св. Петке у Деспотовину на развоj њеног култа у српскоj средини // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. София, 2005. С. 343-354). Лично знавший Евфимию будущий митрополит Киевский Григорий Цамблак так характеризует ее: «...постничьства же украшене сущи, и деанием и добродетелми, в премудрости же и остроумии многых превъсходещи» (Иванов Й. Български старини из Македония. София, 19312, 1970р. С. 435). С поездкой в Серры (1398/1399 годы) связан ее вклад в Хиландар шитой золотом и серебром (возможно, собственноручно) завесы (катапетазмы) для царских врат монастырского собора с изображением Христа Великого Архиерея, святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, считающейся шедевром сербского лицевого шитья рубежа XIV и XV веков (ныне в ризнице монастыря, смотри: Θησαυρου τοῦ ῾Αϒίου ῎Ορος. Θεσσαλονίκη, 1997. Σ. 341). У ног Спасителя вышито пространное «Моление» от лица Евфимии, поэтическое содержание и стиль которого навеяны евхаристическими молитвами преподобного Симеона Нового Богослова (Богдановић. 1980. С. 196-197). Евфимия внесла заметный вклад в прославление святого князя Лазаря. В 1402 году в Любостине в его честь она написала Похвалу и вышила ее текст на покрове для раки с его мощами (ныне в Белграде, МСПЦ; Милеуснић С. Музеj Српске Православне Цркве. Београд, 2001. С. 71-74). Особенностью покрова является отсутствие на нем изображений: кроме орнаментальной узкой каймы с растительными мотивами всю площадь занимает вышитый золотом на алом атласе текст. Похвала отличается оригинальностью и поэтичностью, проникнута патриотизмом и сильным личным чувством. Композиционное и образное совершенство текста и целостность ощущения личной и общественной (государственной и национальной) трагедии делают Похвалу одной из вершин средневекового сербского литературного творчества (Кашанин. 1975. С. 309-310; Богдановић. 1980. С. 197).

После 1402 года Евфимия приняла схиму. Последнее свидетельство о себе она оставила в греческой надписи на лицевой плащанице с изображением Христа во гробе с предстоящими ангелами, вышитой золотыми и серебряными нитями около 1405 года и предназначенной для неизвестного монастыря в Восточной Македонии, в котором находилась могила ее матери (ныне в ризнице монастыря Путна, Румыния). Посередине покрова на греческом языке вышито песнопение Великих пятницы и субботы - плач Богоматери. Работа близка по стилю к фрескам монастырей Манасия (Ресава) и Каленич и является роскошным памятником шитья моравской школы начала XV века (Кашанин. 1975. С. 310). Евфимии также приписывается 2 воздуха (покрова для священных сосудов) - конца XIV века и начала XV века (Милеуснић С. Музеj Српске Православне Цркве. Београд, 2001. С. 74).

Евфимия похоронена в мраморном саркофаге в припрате церкви монастыря Любостиня.