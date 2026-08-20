ЕВФИМИЙ ВЛАХАВАС

ЕВФИМИЙ ВЛАХАВАС - священник , борец за освобождение греков от турецкого ига.

Происходил из семьи потомственных арматолов (греческих партизан, перешедших на службу османскому государству). Родился в деревне Влахава в окрестностях Каламбаки (Фессалия). Его отец поддерживал связь с Метеорскими монастырями и захотел, чтобы сын стал священником. После смерти отца Евфимий Влахавас возглавил партизанское движение в своем районе, а в начале русско-турецкой войны (1806-1812 годы) открыто выступил против турок.

Евфимий Влахавас стяжал славу отважного бойца, мудрого руководителя и наставника партизан. Его подвиги воспеты в народных песнях, в которых его называют отец Евфимий (παπαφύμιος). Но фессалийские партизаны были разбиты войсками султанского наместника в Эпире Али-паши Янинского, и Евфимий Влахавас со своими соратниками был вынужден бежать на Северные Спорады. Там грекам удалось снарядить около 70 кораблей, которые напали на турецкий флот. Между тем Евфимий Влахавас, заручившись поддержкой сербского князя Карагеоргия, готовил новое восстание греков в Фессалии, начало которого было назначено на скорбный для греков день - 29 мая 1808 года, годовщину захвата турками Константинополя. Однако в результате предательства Евфимий Влахавас был схвачен турками и доставлен в Янину, где после долгих мучений был распят на кресте вниз головой.