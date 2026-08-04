ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ

ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ - христианский святой, один из основателей монашеского пустынножительства в Палестине.

Ро­дил­ся в знат­ной се­мье, воз­мож­но, при­над­ле­жав­шей к со­сло­вию ку­риа­лов. Около 396 года в Ме­ли­те­не ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. Стре­мясь вес­ти мо­на­ше­ский об­раз жиз­ни, сле­дуя идеа­лу ас­ке­тиз­ма преподобного Ан­то­ния Ве­ли­ко­го, по­ки­нул род­ной го­род и от­пра­вил­ся в Па­ле­сти­ну (около 406 года). Около 411 года Евфимий Великий совместно с Фе­ок­ти­стом из Кап­па­до­кии по­се­лил­ся в за­бро­шен­ной пе­ще­ре. По­сте­пен­но во­круг их жи­ли­ща воз­ник об­ще­жи­тель­ный мо­на­стырь. Ос­та­вив Фе­ок­ти­ста его на­стоя­те­лем, Евфимий Великий ос­но­вал другие оби­те­ли: Мар­ду, Ари­сто­бу­лию и, на­ко­нец, лав­ру (в 5 километрах от мо­на­сты­ря Фе­ок­ти­ста). Оби­тель пер­во­на­чаль­но бы­ла рас­счи­та­на на 15 на­сель­ни­ков; в ней был ус­та­нов­лен не­об­ще­жи­тель­ный ус­тав. Большую часть вре­ме­ни мо­на­хи жи­ли и тру­ди­лись са­мо­стоя­тель­но, со­би­ра­ясь на со­вме­ст­ные мо­лит­вы и тра­пе­зы лишь по суб­бо­там и вос­кре­сень­ям. Во вре­мя хри­сто­ло­гических спо­ров середины V века Евфимий Великий при­нял ве­ро­оп­ре­де­ле­ние Хал­ки­дон­ско­го со­бо­ра (451) и под­дер­жал пат­ри­ар­ха Юве­на­лия Ие­ру­са­лим­ско­го в его борь­бе с мо­но­фи­зит­ской оп­по­зи­ци­ей час­ти па­ле­стин­ско­го мо­на­ше­ст­ва. Уже при жиз­ни Евфимий Великий поль­зо­вал­ся сла­вой ве­ли­ко­го ас­ке­та и под­виж­ни­ка; им был об­ра­щён в хри­сти­ан­ст­во один из во­ж­дей арабских пле­мён Па­ле­сти­ны, фи­ларх Ас­пе­бет. Жи­тие Евстафия Великого на­пи­са­но вско­ре по­сле его смер­ти Ки­рил­лом Ски­фо­поль­ским; позд­ней­шая литературная пе­ре­ра­бот­ка соз­да­на Си­ме­о­ном Ме­таф­ра­стом в X веке.

День памяти – 20 января (2 февраля).

Ис­точники:

Kyrillos von Skythopolis. Leben des Euthymios / Hrsg. von E. Schwartz. Lpz., 1939;

Symeon Metaphrastes. Vita S. Euphymii // Mig­ne PG. T. 114.