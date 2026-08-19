ЕВФИМИЙ ТЫРНОВСКИЙ
ЕВФИМИЙ ТЫРНОВСКИЙ - болгарский церковный деятель и писатель, патриарх Тырновский, святой Болгарской православной церкви.
Ученик известного болгарского подвижника святого Феодосия Тырновского (умер около 1362 года или 1363 года), приверженец исихазма; подвизался в Константинополе в окружении патриарха Филофея Коккина (1353-1354, 1364-1376), затем в Великой Лавре Святого Афанасия и монастыре Святого Георгия Зографского на Афоне; по возвращении в Болгарию (около 1371 года) основал недалеко от Тырнова монастыря Святой Троицы, ставший крупнейшим центром духовной и книжной деятельности в болгарской и валашско-молдавской землях. Около 1375 года возведён собором болгарского духовенства на кафедру Тырновской патриархии. Во время патриаршества Евфимий Тырновский в обиход болгарской Церкви вошёл Иерусалимский устав, была проведена масштабная справа церковной книжности, приблизившая язык и орфографию болгагрских рукописей к афонским образцам, составлен свод житий, служб и похвал почитаемым болгарской Церковью святым [в свод вошли жития святого Иоанна Рильского, святого Илариона Мегленского, святой Параскевы (Петки) Тырновской, святой Филофеи и других]. В 1393 году Евфимий Тырновский в отсутствие болгарского царя Ивана Шишмана (1371-1393 годы или 1395 год) находился в осаждённом османами Тырнове, вместе со своей паствой пережил осаду и падение столицы, разделил изгнание оставшегося в живых населения. По позднему свидетельству, Евфимий Тырновский был сослан османами в Бачковский мон.
Канонизирован Болгарской православной церковью; похвала Евфимию Тырновскому, содержащая фактические данные о жизни святого, составлена его учеником Григорием Цамблаком.
День памяти (совместно с Евфимием Великим) - 20 января (2 февраля).
Сочинения:
Werke (1375–1393). W., 1901. L., 1971.