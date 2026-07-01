ЕВФИМИЙ ТАКАИШВИЛИ

ЕВФИМИЙ (Еквтиме) ТАКАИШВИЛИ (Такаов) - Историк, филолог, археолог, археограф.

Один из основателей Тифлисского (с 1938 года Тбилисского) государственного университета (ТГУ). Родился в семье дворянина Симеона Такаишвили и княжны Нино Накашидзе. Рано осиротел, мальчика воспитывала бабушка по отцу Мака Шарашидзе. Начальное образование Евфимий получил в Озургетском и Потийском уездных училищах, среднее - в Кутаисской классической гимназии. Одноклассником Евфимия был Н.Я. Марр, в будущем известный востоковед и языковед, с которым Евфимий сотрудничал на протяжении всей жизни. В 1883 году Евфимий с серебряной медалью окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета . В 1887 году, получив степень кандидата историко-филологических наук, вернулся в Грузию. Выпускная работа Евфимия «Отношения России и Грузии до конца смутного времени» (ЦГИА Санкт-Петербург. Ф. 14. Оп. 13. Ед. хр. 756) была обнаружена професором Г. Шарадзе в 2004 году. Евфимий преподавал историю, географию, латинский и греческий языки в Тифлисском дворянском училище и 3-й тифлисской гимназии (1887-1894 годы), заведовал Тифлисской частной дворянской гимназией (1894-1904 годы) (Избранные труды. 1968. С. 290, 303). В 1896 году, как он писал об этом в дневнике, Евфимий «поставил перед собой цель охраны, собирания, выявления, публикации и изучения памятников грузинской культуры» (Там же. С. 310). В 1904 году подал в отставку, чтобы целиком посвятить себя науке, сохранив несколько часов преподавания истории во 2-й тифлисской женской гимназии.

При поддержке Марра и Д. Бакрадзе Евфимий одним из первых в Грузии начал раскопки Мцхеты (1893), село Ворнак (Борчалинский уезд Тифлисской губернии) (1894), городища Вани и село Хуцубани близ Кобулети (1896). Узнав, что рабочие продают случайно выявленное при дорожно-строительных работах богатое погребение VI-V веков до Р.Х. в Ахалгори (так называемый Ахалгорийский клад), он нашел скупщиков, перекупил предметы из клада и передал их в Кавказский музей (Там же. С. 375; Мегрелидзе. 1989. С. 135), где позже они были описаны Я.И. Смирновым (Смирнов. 1934) (в настоящее время хранятся в Национальном музее Грузии).

Евфимий занимался публикацией грузинских письменных источников и памятников древнегрузинской литературы, изучением древнего и средневековых периодов истории Грузии, ГПЦ и грузинской литературы. С 1888 года он являлся членом правления Общества распространения грамотности среди грузинского населения (ОРГ), занимавшегося поиском и охраной памятников духовной и материальной культуры Грузии. В 1890 годах в рамках программы общества Евфимий опубликовал труд «Три исторические хроники...» и доказал, что описываемые им рукописи являются основным источником свода грузинских летописей «Картлис Цховреба» (Метревели, Бадридзе. 1962. С. 15-16; Мегрелидзе. 1989. С. 381). Издав «Новый вариант Жития святого Нино» (Тбилиси, 1891), Евфимий в предисловии затронул вопрос о времени создания так называемого Шатбердского сборника и содержащейся в нем версии Жития святой Нины. Он установил, что наиболее ранняя из известных на тот момент версия Жития в «Картлис Цховреба» - переработка древней редакции из Шатбердского сборника. В 1893 году Евфимий опубликовал «Еще один из источников «Истории Грузии» царевича Вахушти - гуджар Баратовых из Бетании» и «Сигель [грамоту] грузинского царя Баграта IV (1027-1072 годы)», в 1895 году обнаружил и издал значительный памятник древнегрузинской литературы «Мудрость Балавара»; в 1899 году был опубликован найденный Евфимием сборник «Бакариани», в 1903 году - сборник басен «Тисмариани».

В 1889 году Бакрадзе и Евфимий перевезли из мцхетского кафедрального собора Светицховели в основанный ими в 1888 году Церковный музей первые экспонаты - 58 древних рукописей и 50 сигель-гуджаров (грамот). Евфимий и в дальнейшем пополнял фонды музея обнаруженными им в разных уголках Грузии материалами (ныне архив хранится в Национальном центре рукописей в Грузии, смотри Институт рукописей Корнелия Кекелидзе). Он расширял и библиотеку ОРГ. Особое значение для картвелологии имел изданный Евфимием в 1902-1912 годах труд «Описание рукописей библиотеки Общества распространения грамотности среди грузинского населения». Высокую оценку публикации и исследованию дали И.А. Джавахишвили и Марр (Марр. 1904. С. 161). За эту работу Евфимий по представлению Марра был удостоен Большой золотой медали 1-й степени Российской АН (1907) (Мегрелидзе. 1989. С. 382). Одна из книг «Описания...» (Т. 1. Вып. 3) посвящена рукописям «Картлис Цховреба». Евфимий, чье имя для Марра являлось «гарантией тщательности воспроизведения текстов и вообще работы», рассмотрел все известные к тому моменту своды летописи и произвел их сравнительный анализ; в 1906 году он опубликовал итоговую работу «Картлис Цховреба: вариант царицы Мариам». В 1908 году Евфимий обнаружил и в 1920 году издал памятник грузинского права времен царя Георгия V Блистательного (1314-1346 годы) «Распорядок царского двора», а также рукописи «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели.

В 1907 и 1917 годах Евфимий организовал экспедиции в Тао-Кларджети, Шавшети, Кола-Артаани и описал такие архитектурные памятники, как Ошки, Бана, Хандзта, Хахули и др. (Археологическая экспедиция 1917 года. Тбилиси, 1952).

В 1907 году по инициативе Евфимия было создано Историко-этнографическое общество Грузии, председателем которого он был до 1922 года. В течение ряда лет оно было единственным академическим учреждением, занимавшимся собиранием, хранением и изучением грузинских исторических, литературных, этнографических, археологических и антропологических памятников; оно организовывало экспедиции, публичные лекции, диспуты, выставки (Метревели, Бадридзе. 1962. С. 26). Материалы и исследования членов общества выходили под редакцией Евфимия в серийных изданиях «Древняя Грузия» (1909-1915 годы) и «Грузинские древности» (1899-1910 годы).

Евфимий - действительный член Российского императорского (апрель 1894 года) и Московского (декабрь 1906 года; с сентября 1901 года член-корреспондент) археологических обществ, секретарь Кавказского отделения Московского общества (февраль 1905 года). 15 июля 1906 года он был произведен в статские советники. В 1918-1921 годах заведовал кафедрой археологии ТГУ. Со дня основания Кавказского историко-археологического института Российской АН (1917) и до 1921 года Евфимий - заместитель директора института Марра, жившего в Петрограде. «За усердную службу» на педагогическом поприще Евфимий был награжден орденами святой Анны 3-й степени (1 января 1909 года) и святого Станислава 2-й степени (1 января 1917 года); в марте 1911 года императорское Российское археологическое общество присудило ему Большую золотую медаль.

Евфимий принимал активное участие в политической жизни Грузии: в 1905-1906 годах он поддерживал движение за восстановление автокефалии ГПЦ, в 1906 году вместе с правоверным Илией Чавчавадзе, Г. Гвазава, С. Кипиани выступил инициатором создания Национал-демократической партии Грузии, делегатом I Учредительного съезда которой он стал в июне 1917 года, в октябре 1918 года был избран в Национальный совет ( парламент ) Грузии, в феврале 1919 года стал членом Учредительного собрания Грузии, товарищем (заместителем) председателя и председателем библиотечной комиссии.

В феврале 1921 года в Тифлис вошли части 11-й Красной Армии, была установлена советская власть, грузинское меньшевистское правительство эмигрировало и вывезло наиболее ценные музейные экспонаты за границу. Евфимий вместе с супругой, Ниной Полторацкой, в качестве хранителя ценностей выехал во Францию, где бедствовал и голодал, пережил болезнь и смерть (1931) жены. Он читал лекции в парижском Азиатском обществе, публиковал статьи во французской и английской периодике, издал ряд значительных трудов («Грузинские рукописи Парижской национальной библиотеки и 20 знаков грузинской тайнописи» (1933), «Археологическая экспедиция в Лечхум-Сванети в 1910 году» (1937), «Археологическая экспедиция в Кола-Олтиси и Чангли в 1907 году» (1938), «Список царей и католикосов Никорцминдской рукописи» (1938) и др.). Был избран членом Нумизматического общества Франции (1922) и парижского Азиатского общества (1925).

Грузинские древности, хранившиеся сначала в Марселе, считались собственностью грузинского правительства. Ими заинтересовались представители Британского музея и Метрополитен-музея (Нью-Йорк), их попытки приобрести хотя бы часть сокровищ встречали категорический отказ Евфимия. В начале 1933 года грузинское правительство в эмиграции было объявлено вне закона, Правительство Франции посредством судебного процесса объявило грузинские ценности «бесхозным имуществом» (май 1934 года). Фонд был реквизирован, надзор за ним поручили чрезвычайному агенту правительства Франции П. Жодону, который перевез фонд в помещение Французского национального банка в Париже. Несмотря на это, Евфимий ходатайствовал о возвращении сокровищ в грузинские музеи, в 1935-1936 годах через грузинского ученого В. Беридзе несколько раз обращался к Правительству ГССР с просьбой поставить перед Правительством Франции вопрос о репатриации грузинской сокровищницы. При посредничестве представителей советской власти и дипломатического корпуса (председатель Совнаркома Грузии Г. Мгалоблишвили, заместителя наркома иностранных дел СССР Н. Крестинский, начальник управления Народного комиссариата иностранных дел А. Нейман) Евфимий в июле 1936 года удалось передать ТГУ 2,3 тысячи книг из библиотеки фонда (Сургуладзе. 1977. С. 267).

В годы немецкой оккупации Жодон по совету Евфимия укрыл ценности под ящиками с мусором и ремонтными отходами в подвале Версальской библиотеки (Жордания. 1983. С. 165). Евфимий (декабрь 1944 - янвпрь 1945 годов) и Ш. Амиранашвили (январь-февраль 1945 года) описали весь фонд грузинских культурных ценностей; в апреле 1945 года ценности были возвращены Грузии. На родину их сопровождали 82-летний Евфимий, Амиранашвили и представитель грузинского советского правительства П. Шария (Там же. С. 166).

Евфимий был избран профессором кафедры истории Грузии ТГУ (1945) и действительным членом АН ГССР (20 декабря 1946 года). Однако вскоре был уволен из ТГУ и лишен пенсии, его приемная дочь Лидия Полторацкая была арестована, коллегам запретили посещать ученого. В эти годы кроме некоторых друзей Евфимия навещал близко друживший с ним Католикос-Патриарх Грузии Каллистрат (Цинцадзе; 1932-1952 годы). Евфимий скончался в возрасте 90 лет; власти не рекомендовали друзьям и знакомым являться на похороны. Сотрудники НКВД, дежурившие у подъезда дома Евфимия, составляли списки пришедших на панихиду. Шоферу катафалка было запрещено останавливаться у здания ТГУ, однако машина при содействии И. Мегрелидзе простояла несколько минут, и с профессором смогли проститься его ученики. Евфимий был похоронен на кладбище в Ваке (район Тбилиси), в 1963 году перезахоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии в Дидубе (район Тбилиси), в 2003 году - в пантеоне на горе Мтацминда в Тбилиси (Мегрелидзе. 1989. С. 344).

Жизни и деятельности Евфимия посвящено несколько монографий, сняты документальные фильмы: «Евфимий Такаишвили» (режиссер Г. Патарая, 1983), «Хранитель национальной сокровищницы» (режиссер Р. Табукашвили, 1984). Его именем названы улицы в Тбилиси и Озургети; в его родном селе Лихаури (1983) и в Тбилиси (1993) воздвигнуты памятники (скульпторы А. Гомартели и Б. Авалишвили); имя Евфимия носит краеведческий музей в Озургети; в селе Лихаури (с 1983 года) и в Тбилиси (с 2002 года) открыты дома-музеи Евфимия; в Тбилиси создано общество его имени (2003).

7 октября 2003 года на заседании Синода ГПЦ за научный, гражданский и духовный подвиг и выдающиеся заслуги перед ГПЦ Евфимий был причислен к лику святых.