ЭВЕРТ АЛЕКСЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ

Российский военачальник. Дворянин. В 1876 г. окончил Александровское военное училище. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1882 г. окончил Академию Генерального штаба. Служил на штабных и командных должностях, включая командира полка и начальника штаба армейского корпуса.

В ходе русско-японской войны 1904-1905 гг., с 28.10.(10.11.)1904 г. — генерал-квартирмейстер полевого штаба Главнокомандующего сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. С 24.3.(6.11.)1905 г. — начальник полевого штаба 1-й Манчжурской армии. За боевые отличия награждён Золотым оружием (1906). С 1906 г. — начальник Главного штаба. С 1908 г. — командир 13 армейского корпуса. Генерал от инфантерии (1911). С 1912 г. — командующий войсками Иркутского военного округа и войсковой наказной атаман Забайкальского казачьего войска.

С началом Первой мировой войны назначен командующим 10 армией, затем 4 армией. Участвовал в Галицийской битве и Варшавско-Ивангородской операции. С 20.8.(2.11.)1915 г. — Главнокомандующий армиями Западного Фронта. Генерал-адъютант (1915). Вел бои под Опатовом, Люблином, парировал прорыв противника под Сморгонью. Награждён орденом Святого Георгия 3-й степени. Имея навыки начальника штаба в большей степени, чем командира, колебался в принятии решений, был безынициативен. В 1916 г. безуспешно пытался прорвать германский фронт у озера Нарочь и в ходе Барановичской операции. В результате фронт понес большие потери. В ходе Февральской революции 1917 г. поддержал предложение других командующих фронтами об отречении Николая II. 11(24).3.1917 г. снят с поста главнокомандующего и 22.3.(4.4.)1917 г. уволен от службы с мундиром и пенсией. В 1918 г. арестован ВЧК, затем освобожден. Занимался пчеловодством.