ЕВДОКСИЯ

ЕВДОКСИЯ (Элия Евдоксия) - императрица Восточной Римской (Византийской) империи.

(С 9 января 400 года), жена императора Аркадия (395-408 годы). Мать Евдоксии - римлянка, отец - Флавий Баутон, франк. полководец при императорах Грациане (375-383 годы) и Валентиниане II (375-392 годы), консул 385 года. После кончины отца Евдоксия воспитывалась в доме главнокомандующего (magister militum) Промота. По сведениям источников, Евдоксия отличалась необыкновенной красотой (смотри, например: Zosim. Hist. V 3. 2). Проект брака Евдоксии с императором Аркадием принадлежал препозиту (praepositus sacri cubiculi) евнуху Евтропию, который стремился разрушить планы могущественного префекта претория Востока галла Руфина, хотевшего женить императора, регентом которого он был, на своей дочери. Неизвестно отношение императора Феодосия I Великого (379-395 годы), отца Аркадия, к этому проекту, т. к., вероятно, эта идея возникла у Евтропия уже после смерти Феодосия I (17 января 395 годв). Свадьба Аркадия и Евдоксии состоялась 27 апреля 395 года. В этом браке Евдоксиия родила 5 детей: Флакиллу (Флациллу; 397-403 годы?), Пульхерию (399-453 годы), Аркадию (400-444 годы), Феодосия (401-450 годы; впоследствии император Феодосий II (408-450 годы)) и Марину (403-449 годы).

После убийства Руфина (ноябрь 395 года) фактическая власть в восточной части империи перешла к Евтропию, который в 398 году стал патрикием, а в 399 году - консулом (до него эти титулы никогда не давались евнухам); ему были даже поставлены статуи. На фоне безвольного, вялого и слабого здоровьем императора Аркадия Евдоксия оказалась у власти наравне с Евтропием и сыграла решающую роль в ссылке и последующей казни евнуха (конец 399 года). 9 января 400 года Евдоксия была провозглашена августой. До этого наделение императрицы титулом августы было редким явлением (за IV век только 2 из 7 императриц получили этот титул); впервые новый статус жены императора был приравнен к статусу самого императора, извещения об этом (laureatae) были разосланы по всей империи. Это событие было встречено с неприязнью на Западе, т. к. император Гонорий не наделил титулом августы ни 1-ю, ни 2-ю свою жену. Таким образом, статус Евдоксии положил начало византийской концепции августы, развитой в последующие века. На монетах Евдоксия изображалась не в одеянии августов, как, например, императрица Флакилла, мать императора Аркадия, в плаще paludamentum с фибулой. Евдоксия была представлена в момент коронации десницей Божией, что подчеркивало сакральную составляющую полученной ею власти. Наделенная от природы сильным, деятельным и властным характером, а также, по словам Филосторгия, «варварской отвагой» (Philost. Hist. eccl. XI 6. 3-5), Евдоксия была фактической правительницей империи. Однако, по мнению некоторых исследователей (Liebeschuetz. 1990. P. 201), политическая роль Евдоксии сводилась в основном к закулисной игре в соответствии с традиционным местом женщины в римском сенаторском обществе. Полнота власти оставалась в руках Аркадия, Евдоксия не имела отношения к публичным актам императорского правления, ее внешняя роль ограничивалась придворным церемониалом, но она ловко владела рычагами давления на мужа.

Евдоксия играла большую роль в религиозной жизни. Будучи преданной сторонницей вероучения, принятого на первых Вселенских Соборах (325 и 381 годы), Евдоксия поначалу оказывала помощь (в т. ч. и финансовую) Константинопольской Церкви и покровительство святителю Иоанну Златоусту, когда тот стал епископом Константинопольским (26 февраля 398 года). В ответ на арианские процессии по инициативе святителя в Константинополе были организованы регулярные ночные православные крестные ходы, Евдоксия оказывала непосредственную помощь в их проведении. В источниках не раз отмечаются благотворительная деятельность Евдоксии и ее пожертвования приходившим к ней просителям, а также на богоугодные дела (в частности, денежная помощь на строительство храма и странноприимного дома в городе Газа). Пользуясь своим влиянием на императора Аркадия, Евдоксия сумела осуществить ряд действий, направленных на укрепление Православия в империи (например, убедила мужа закрыть языческий храм в Газе, притом что Аркадий поначалу был против, опасаясь лишиться значительных для казны фискальных сборов).

Большинство сведений о Евдоксии связаны с периодом пребывания в Константинополе святителя Иоанна Златоуста (398-404 годы). После периода мирного и дружеского общения Евдоксии со святителем наступило некоторое отчуждение, вызванное обличительными проповедями епикопа Иоанна, в которых он высказывался против церемониальных придворных формальностей и этикета, называя их тщеславием (κενοδοξία). Это породило неприязнь к епископу Евдоксии и особенно придворных дам, к мнению которых она прислушивалась. В 398 или 399 году в Константинополь приехал епископ сирийского города Габала Севериан - то ли по приглашению Аркадия и святителя Иоанна Златоуста, то ли для того, чтобы заработать денег проповедованием, что в ту пору было довольно распространенной практикой. Обладая блестящим даром слова, Севериан Габальский заменял епископа Иоанна в роли столичного проповедника, когда тот отлучался, и заслужил большое доверие императорской четы. В 401 или 402 году епископ Иоанн на несколько месяцев уехал в Малую Азию, и во время его отсутствия Севериан поссорился с архидиаконом Серапионом, который был правой рукой епископа Иоанна. Вернувшись в Константинополь, святитель Иоанн настоял на выдворении Севериана из города, и только Евдоксии удалось его уговорить вернуть Габальского епископа. Эта история осложнила взаимопонимание между Евдоксией и святителем Иоанном, а Севериан стал непримиримым врагом Иоанна, объединившись с другими епископами. Реальное противостояние Евдоксии и святителя Иоанна Златоуста началось, когда последний обличил императрицу в проповеди, якобы сравнив с нечестивой Иезавелью (ср.: 3 Цар 21. 1-16), а также распорядился захлопнуть дверь храма перед пришедшей на службу Евдоксии. Поводом послужило то, что Евдоксиия отобрала у вдовы сенатора виноградник (хотя достоверность этой истории исследователями оспаривается). Росло недовольство святителем Иоанном со стороны епископа Феофила Александрийского и его сторонников, желавших низложить святителя. Удачным поводом стало обвинение Иоанна в оригенизме в связи с принятием святителем в Константинополе монахов-беженцев с Нитрийской горы (смотри статью Египетские мученики), изгнанных Феофилом. Выдвинув ряд обвинений, противники святителя Иоанна с санкции императора Аркадия и Евдоксии созвали Собор «у Дуба» (по названию предместья района Халкидон), на котором святитель Иоанн Златоуст был заочно осужден и затем выслан из Константинополя (403). Это вызвало народное неудовольствие, которое совпало с землетрясением в Константинополе и одним происшествием в покоях Евдоксии (речь может идти либо о выкидыше у Евдоксии, либо о внезапной смерти ее дочери Флакиллы). Эти события напугали императрицу, и она распорядилась вернуть святителя Иоанна Златоуста в Константинополь. Но через несколько месяцев (конец 403 года) константинопольским префектом Симпликианом в городе на площади Питтакион была установлена статуя Евдоксии на порфирной колонне (чего не удостаивалась до нее ни одна императрица) и устроены по этому поводу всенародные празднества. В ответ святитель Иоанн произнес в храме проповедь, в которой намекал, что видит в происходящем проявления язычества, и сравнивал Евдоксию с Иродиадой (этот факт также под сомнением). В результате отношения святителя Иоанна и Евдоксии испортились окончательно, так что императорская чета даже проигнорировала Рождественскую службу 403 года, которую возглавлял святитель. Перед Пасхой (17 апреля 404 года) ему было предписано императором Аркадием покинуть храм, однако епископ не послушался. Столкновение с войсками привело к кровопролитию в церкви, а затем храм выгорел. Антииоанновская коалиция вместе с Евдоксией ходатайствовала перед императором Аркадием о ссылке святителя Иоанна Златоуста, и 20 июня 404 года тот был окончательно низложен и сослан в город Кукус в провинции Малая Армения, по пути в город Питиунт (ныне Пицунда), к новому месту ссылки, он скончался (407).

Евдоксия умерла в преждевременных родах и была похоронена в константинопольской церкви святых Апостолов.