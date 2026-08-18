ЕВДОКС КНИДСКИЙ
ЕВДО́КС КНИ́ДСКИЙ. Древнегреческий астроном и математик.
Ученик Платона и Архита из Тарента.
В Египте учился у жрецов-астрономов. В городе Книд на побережье Мраморного моря устроил обсерваторию, где велись систематические наблюдения за движением светил, и основал научную школу математиков и астрономов. Описал все доступные для этой широты (около 40°30′) созвездия в сочинениях «Зеркало» и «Явления» (древнейший каталог звёзд – дошёл до нас в изложении Арата). Построил первую кинематическую модель мира (система гомоцентричных сфер), с помощью которой ему удалось воспроизвести прямое и попятное движения Юпитера в форме кривой «гиппопеды» (буквально – путы лошади, лежащая восьмёрка).
Евдокс Книдский известен как автор не дошедшего до нас сочинения «Объезд земли». Первым спроецировал на земную поверхность небесные тропики и «арктический круг». Области между ними Евдокс Книдский считал благоприятными для жизни, он же ввёл понятие климата (от греческого ϰλίμα – наклон) для определения широты места. Ему же, по-видимому, принадлежат приведённые Аристотелем (без ссылок на источник) доказательства шарообразности Земли по данным наблюдений и оценка её размеров. Архимед упоминает и о вычисленном Евдоксом Книдским отношении расстояний до Луны и Солнца (1:12).
Разработал общую теорию пропорций (изложена в V книге «Начал» Евклида); ему принадлежит приём доказательства исчерпывания методом.
Сочинения:
Die Fragmente / Hrsg. von Lasserre. B., 1966.