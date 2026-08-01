ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА

Евдокия Дмитриевна (в монашестве Евфросиния) (1350-е — 07.06.1407, Москва) — великая княгиня Московская, жена великого князя Дмитрия Ивановича Донского.

Из династии Рюриковичей . Дочь суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича . Свадьба Е. Д. с Дмитрием Ивановичем состоялась 18 января 1366 в городе Коломне. Этот брак скреплял союз московского и нижегородского князей, прежде соперничавших за Владимирское великое княжение. В браке родилось 8 сыновей (2 умерли в детском возрасте) и 4 дочери. После смерти мужа (1389) Е. Д. занимала руководящее положение в московском великокняжеском доме, распределяя владения между сыновьями и контролируя их отношения друг с другом. Она была первой из московских великих княгинь, кто по завещанию мужа получил ряд волостей и сел в полное, а не в прекарное владение. В 1393 основала на кремлевском великокняжеском дворе церковь Рождества Богородицы (частично сохранилась доныне). Основала в Кремле Вознесенский женский монастырь, где в 1407 была заложена церковь Вознесения. В этой недостроенной церкви, принявшая незадолго до смерти монашеский постриг, она была похоронена. Канонизирована Русской православной церковью .

Лит.: Кучкин В. А. Московские Рюриковичи // Исторический вестник. Т. IV. М., 2013; Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1989.