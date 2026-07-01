ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - религиозный философ.

Сын полковника, убитого террористом в 1905 году. В детстве вместе с матерью часто посещал монастыри. Обучался в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, в 1918 году поступил в КДА. Участвовал в гражданской войне. В 1920 году эмигрировал в Стамбул, в 1923 году переехал в Париж, был вынужден чистить вагоны, работал на автомобильном заводе «Ситроен». Одновременно посещал курсы философии в Сорбонне, в 1925-1928 годах обучался в Православном богословском институте преподобного Сергия Радонежского, испытал влияние протоерея Сергия Булгакова и Н.А. Бердяева. Во время второй мировой войны защитил в университете города Экс-ан-Прованс докторскую диссертацию по философии на тему «Достоевский и проблема зла», особое внимание уделил анализу легенды о Великом Инквизиторе .

Евдокимов был секретарем Парижского отделения Русского студенческого христианского движения. Во время второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. В 1941 году стал одним из основателей межконфессионального комитета помощи беженцам CIMADE, который открывал для беженцев общежития. Руководил студенческим центром CIMADE в городе Севр (Франция) с момента его создания в 1947 году. При нем в городском парке была открыта часовня для людей разных вероисповеданий. Евдокимов был одним из организаторов Всемирного движения православной молодежи «Синдесмос», оформившегося на конференциях православной молодежи в Севре в 1952-1953 годах, и его 1-м президентом в 1953-1954 годах.

После войны преподавал в Боссе экуменическом институте близ Женевы. В 1953 году стал профессором нравственного богословия в Сергиевском институте, от которого был послан наблюдателем на Ватиканский II Собор. С 1967 года профессор в Высшем институте экуменических исследований при Католическом институте в Париже. Директор Центра франкоязычных православных исследований в Париже. В 1968 году Фессалоникский университет присудил ему степень доктора богословия honoris causa. Евдокимов внес значительный вклад в распространение Православия во Франции и в других франкоязычных странах. Так, при его участии в 60-х годах ХХ века в нижнем храме (крипте) Александра Невского собора в Париже был устроен франкоязычный Троицкий приход. Похоронен на руссмко кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

В сочинениях Евдокимов стремился к образности языка, считал, что нужно быть поэтом, чтобы заниматься богословием. В книге «Брак, таинство любви» (1944) он говорит о «троичности» любви, размышляет о таинстве брачной жизни, объединяющей супругов во Христе, Который бесконечно укрепляет любовь. Работа «Женщина и спасение мира» (1958) посвящена роли женщины в таинстве брачной жизни. Автор называет женщину сильным полом в духовной жизни, говорит о ее предназначении помочь мужчине осознать смысл своего существования. Ряд произведений Евдокимова знакомит западного читателя с православным, в частности русским, богословием. Так, книга «Православие» (1959) посвящена учению отцов Церкви о человеке, церковной организации, соборности христианской общины, литургической жизни. В работе «Гоголь и Достоевский, или Сошествие во ад» (1961) Евдокимов сопоставляет творчество 2 писателей, которых объединяло тревожное видение распадающегося мира, предчувствие грозных событий. Ф.М. Достоевский, по образному выражению Евдокимова, был духовным сыном Н.В. Гоголя. Сочинение «Этапы духовной жизни» (1964) О. Клеман, ученик Евдокимова, назвал одним из его важнейших произведений, «наиболее способным своей напряженностью по-настоящему взволновать ищущего читателя, повернуть к Богу сомневающееся сердце. Евдокимов достигает здесь вершины мастерства. В свете поисков и тревог современного Запада он показывает самое устойчивое и плодотворное в православной духовности, можно сказать, самую суть» (Этапы духовной жизни. М., 2003. С. 7). В этой книге Евдокимов представляет развитие духовной жизни человека (1-я стадия - смирение) как непрестанную борьбу, позволяющую исследовать погруженные во мрак глубины своей души. Он поднимает тему «внутреннего монашества», самоотречения без отказа от мира. В книге «Молитва Восточной Церкви» (1966) приведен французский перевод текста литургии святителя Иоанна Златоуста с комментарием, раскрывающим ее богатую символику. Христианин призван продолжать литургию в своей повседневной жизни, чтобы превратить мир в средоточие божественной любви. Это путь формирования «литургического человека», для которого молитва связывается с обжигающей близостью Бога, подобное состояние не каждый способен выдержать. В сочинении «Познание Бога согласно восточной традиции» (1968) Евдокимов акцентирует внимание на таинствах, в конечном счете предопределяющих «со-рождение» в Боге. В книге «Святой Дух в православной традиции» (1969) Евдокимов пытается сблизить православные и католические традиции через учение о Святом Духе, через обращение к общим истокам. Понятие красоты в Библии, у святых отцов, в истории всемирной культуры рассматривается в книге «Искусство иконы, богословие красоты» (1970). Другая тема этой книги - современное искусство (и его отличие от иконописи), в котором автор видит нарушение целостности форм бытия и человеческого образа.

Последняя книга, изданная при жизни Евдокимова, «Христос в русской мысли» (1970), продолжает темы лекций, прочитанных им в Высшем институте экуменических исследований в Париже. Начав с истории христологического наследства, переданного славянским народам Византией, Евдокимов завершал свой курс серией портретов русских мыслителей: первых славянофилов, Гоголя, Достоевского, Л.Н. Толстого, Вл.С. Соловьёва, Бердяева, протоерея С. Булгакова и многих других. Анализ такого обширного материала привел его к идее универсальности: «Цель земного существования - стать собратом всех людей». В Православии Евдокимов находил экуменические черты, которых, по его мнению, по мере погружения в учение можно обнаруживать все больше.

Сочинения:

Dostoïevsky et le problème du mal. Valence, 1942. [P.], 1978;

La femme et le salut du monde. P., 1958, 1978 (русский перевод: Женщина и спасение мира. Минск, 1999);

L'Orthodoxie. Neuchâtel, 1959. P., 1979 (русский перевод: Православие. М., 2002);

Gogol et Dostoïevsky, ou La descente aux enfers. P., 1961, 1984