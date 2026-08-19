ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский военачальник, граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.
Сын подпоручика, выходца из крестьян. Получил домашнее образование. На военной службе с 1821 года. Участник Кавказской войны 1817-1864 годов. В 1821-1834 годах служил в Тенгинском и Куринском (с 1824 года) пехотных полках Отдельного Кавказского корпуса, в составе последнего участвовал в подавлении выступлений горцев в Кубинском и Ширванском ханствах и в русско-персидской войне 1826-1828 годов. В 1831 году отличился в бою у города Тарки против отряда Гази-Магомеда, был ранен в голову пулей навылет, за что получил прозвище Уч-гёз (Трёхглазый). С 1834 года в Апшеронском пехотном полку, отличился при штурме аулов Гимры и Гоцатль. С декабря 1836 года адъютант 1-й бригады 19-й пехотной дивизии (командующий - генерал-майор Ф.К. Клюки фон Клюгенау), с 1838 года адъютант Клюки фон Клюгенау. В 1837 года участвовал в переговорах россйского командования с Шамилем. С 1841 года койсубулинский пристав, успешно противодействовал распространению влияния Шамиля. Участник Ичкерийской экспедиции генерал-лейтенанта П.Х. Граббе (1842) и Аварской экспедиции Клюки фон Клюгенау (1843). С 1844 года командующий Волгского казачьего полка, с 1846 года – Дагестанского пехотного полка, во главе последнего участвовал в разгроме отрядов Шамиля генерал-лейтенантом В.О. Бебутовым у села Кутиши (1846). С 1849 года командующий 1-й бригады 20-й пехотной дивизии, с 1850 года – 2-й бригады 19-й пехотной дивизии и одновременно начальник правого фланга Кавказской укреплённой линии. В 1851 году, одержав победу над Мухаммедом-Эмином (наиб и представитель Шамиля на Северо-Западном Кавказе), перенёс передовую укреплённую линию на реку Белая, создав предпосылки для окончательного завоевания Северо-Западного Кавказа. С 1855 года командующий 20-й пехтной дивизии и левого фланга (с 1856 года – левого крыла) Кавказской укреплённой линии. Евдокимов – один из разработчиков и главный исполнитель плана по окончательному разгрому отрядов Шамиля. Под его руководством российские войска захватили всю территорию Чечни, взяли штурмом резиденцию Шамиля – Ведено (1859). Участник Гуниба штурма 1859 года. Евдокимова отличала скрупулёзность в разработке операций и основательность в их проведении, что приводило к минимальным потерям в войсках. В 1860-1864 годах начальник Кубанской области и командующий всеми войсками в ней. После назначения в 1862 году главнокомандующим Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича Евдокимов фактически руководил действиями российских войск на заключительном этапе войны на Западном Кавказе. В начале 1865 года назначен состоять при наместнике на Кавказе и практически отошёл от дел. В награду за службу получил 7,8 тысяч десятин земли в Кубанской области.
Награждён орденами Святого Георгия 4-й (1843), 3-й (1858) и 2-й (1864) степени, Святого Александра Невского с мечами (1858), Святого Владимира 1-й степени (1871) и другими.
Исторические источники:
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссиею. Тифлис, 1881–1904. Т. 8–12;
Кравцов И. С. Кавказ и его военачальники Н. Н. Муравьев, кн. А. И. Барятинский и граф Н. И. Евдокимов. СПб., 1886;
Письма князя А. И. Барятинского к Н. И. Евдокимову 1856–1859 // Русская старина. 1886. № 10.