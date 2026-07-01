ЕВДОКИМОВ ДЬЯКОНОВ ВАСИЛИЙ

ЕВДОКИМОВ ДЬЯКОНОВ ВАСИЛИЙ - государев певчий дьяк .

С ноября 1683 года, уставщик в 1718-1723 годах, автор партесных гармонизаций. В хоре царя Петра I Алексеевича с 1689 года. Документы о продвижении по службе и о росте оклада Евдокимова, о его награждениях в честь церковных праздников собраны Н.П. Парфентьевым. Евдокимов сопровождал царя вместе с группой государевых певчих дьяков в морском походе к Азову (1699), «в походе на Воронеж» (1701), в Астрахань (1722), а также в заграничном «походе», проехав от «Гданциха» (Данцига) до «Мекленбургской земли» весной 1716 года.

Указом от 2 мая 1722 года Евдокимов как уставщику государевых певчих дьяков было поручено экзаменовать («апробировать») певчих «соборной церкви» (бывшшего хора патриарших певчих дьяков) и письменно свидетельствовать «о надлежащем пения знании», отправляя доношения Святейшему Синоду (смотри: РДМДМ. Т. 2. Кн. 1. С. 60, 94). 14 декабря 1722 года «надворный уставщик» Евдокимов «объявил в Синоде указ Его Императорского Величества, чтобы сделать вновь и напечатать службы для викторий 27 июня, 30 августа, 28 сентября и на тезоименитство Ея Императорского Величества 24 ноября - мученице Екатерине, стихиры, литии и стиховны, тропари и кондаки, синаксари с литиями и величания» (смотри: ОДДС). Рукописи этих служб (4-голосные партесные гармонизации знаменного и греческих распевов) хранятся в РГАДА (Ф. 380. Оружейная палата. Оп. 2. Ч. 7), некоторые из них (на 30 августа) принадлежат государеву певчему дьяку И.М. Протопопову, прочие не имеют указаний об авторстве. Возможно, Протопопов стал уставщиком после смерти Евдокимова (смотри: Плотникова. 2004).