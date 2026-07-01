ЕВДЕМ ИЗ РОДОСА
ЕВДЕ́М ИЗ РО́ДОСА. Греческий философ, представитель перипатетической школы.
Друг и ученик Аристотеля, наряду с Теофрастом ближайший претендент на должность схоларха Ликея в качестве преемника Аристотеля. После избрания Теофраста (322 год до нашей эры) Евдем, возможно, вернулся на Родос и основал там филиал школы, оставаясь в тесном контакте с Теофрастом.
Все сочинения Евдема утрачены, остались только фрагменты. Из всех древних перипатетиков Евдем – самый верный и догматичный последователь своего учителя (сравните одноимённые с аристотелевскими сочинения Евдема «Физика», «Аналитика» и другие). Герменевтическая, а также, как предполагают, текстологическая работа Евдема над трактатами Аристотеля ставит его у истоков античного аристотелеведения и комментаторской традиции. Другую группу сочинений составляют особо ценные и много цитировавшиеся в древности историко-научные и религиоведческие труды – осуществление намеченной Аристотелем программы энциклопедического свода «принятых мнений» (ἔνδοξα), подлежащих диалектической обработке (сравните «Мнения физиков» Теофраста). Сюда относятся: история геометрии и арифметики (до Платона), история астрономии и история теологии (включавшая также негреческие теогонии), цитаты из которых остаются уникальным источником. Распространённая в XIX веке точка зрения, согласно которой Евдему принадлежит «Евдемова этика» Аристотеля, не нашла подтверждения.
Сочинения:
[Фрагменты] // Schöbe U. Quaestiones Eudemeae de primo physicorum libro. Halle, 1931;
Wеhrli Fr. Die Schule des Aristoteles. 2. Aufl. Basel, 1969. H. 8.