ЕВДЕМ ИЗ РОДОСА

ЕВДЕ́М ИЗ РО́ДОСА. Греческий философ, представитель перипатетической школы.

Друг и уче­ник Ари­сто­те­ля, на­ря­ду с Тео­фра­стом бли­жай­ший пре­тен­дент на долж­ность схо­лар­ха Ли­кея в ка­че­ст­ве пре­ем­ни­ка Ари­сто­те­ля. По­сле из­бра­ния Тео­фра­ста (322 год до нашей эры) Евдем, воз­мож­но, вер­нул­ся на Ро­дос и ос­но­вал там фи­ли­ал шко­лы, ос­та­ва­ясь в тес­ном кон­так­те с Тео­фра­стом.

Все со­чи­не­ния Евдема ут­ра­че­ны, ос­та­лись толь­ко фраг­мен­ты. Из всех древ­них пе­ри­па­те­ти­ков Евдем – са­мый вер­ный и дог­ма­тич­ный по­сле­до­ва­тель сво­его учи­те­ля (сравните од­но­имён­ные с ари­сто­те­лев­ски­ми со­чи­не­ния Евдема «Фи­зи­ка», «Ана­ли­ти­ка» и другие). Гер­ме­нев­ти­че­ская, а так­же, как пред­по­ла­га­ют, тек­сто­ло­гическая ра­бо­та Евдема над трак­та­та­ми Ари­сто­те­ля ста­вит его у ис­то­ков ан­тич­но­го ари­сто­те­ле­ве­де­ния и ком­мен­та­тор­ской тра­ди­ции. Другую груп­пу со­чи­не­ний со­став­ля­ют осо­бо цен­ные и мно­го ци­ти­ро­вав­шие­ся в древ­но­сти ис­то­ри­ко-­на­учные и ре­ли­гио­ведческие тру­ды – осу­ще­ст­в­ле­ние на­ме­чен­ной Ари­сто­те­лем про­грам­мы эн­цик­ло­пе­дического сво­да «при­ня­тых мне­ний» (ἔνδοξα), под­ле­жа­щих диа­лек­тической об­ра­бот­ке (сравните «Мне­ния фи­зи­ков» Тео­фра­ста). Сю­да от­но­сят­ся: ис­то­рия гео­мет­рии и ариф­ме­ти­ки (до Пла­то­на), ис­то­рия ас­тро­но­мии и ис­то­рия тео­ло­гии (вклю­чав­шая так­же не­гре­че­ские тео­го­нии), ци­та­ты из ко­то­рых ос­та­ют­ся уни­каль­ным ис­точ­ни­ком. Рас­про­стра­нён­ная в XIX веке точ­ка зре­ния, со­глас­но ко­то­рой Евдему при­над­ле­жит «Ев­де­мо­ва эти­ка» Ари­сто­те­ля, не на­шла под­тверж­де­ния.

Сочинения:

[Фраг­мен­ты] // Schöbe U. Quaestiones Eudemeae de primo physicorum libro. Halle, 1931;

Wеhrli Fr. Die Schule des Aristoteles. 2. Aufl. Basel, 1969. H. 8.