ЕВБУЛ, ЭВБУЛ (др.-греч. Εὔβουλος)

Афинский оратор, политик и финансист.

В 355 г. до н.э. Афины после 13 лет борьбы за Амфиполь и Херсонес и краткой Союзнической войны были близки к банкротству. В это время во главе города встал Евбул. Его политика направлена на восстановление финансовой мощи Афин. Он вводит крайнюю экономию, уменьшает расходы бюджета и старается увеличить доходы. С 354 г. до н.э. Евбул заведовал зрелищными деньгами . Ему приписывается проведение закона, по которому остаточные суммы из всех касс должны были направляться в зрелищный фонд. Любой, кто предложит направить эти деньги на другие нужды, должен был быть приговорен к смерти. Лишь незадолго до сражения при Херонее остаточные суммы были вновь присоединены к военной кассе. Евбул был противником Демосфена , выступал против него при защите Мидия и Эсхина . Благодаря нему Эсхин избежал наказания. В 346 г. до н.э. Евбул был назначен послом к македонскому царю Филиппу и заключил невыгодный для Афин договор.

Исторические источники :

Афиней. Пирующие софисты;

Демосфен;

Эсхин.