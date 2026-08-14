ЭВАРНИЦКИЙ (ЯВОРНИЦКИЙ) ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Российский и советский украиновед, этнограф, историк и писатель. Сын сельского дьякона, происходившего от казаков, и крестьянки. В 1877-1881 гг. учился в Харьковском университете, оставлен на кафедре. Проводил раскопки на Днепровских порогах, раскапывая могилы запорожских казаков. Выступал с лекциями по истории казачества. В 1885 г. по подозрению в сепаратизме был уволен из университета, однако обвинения не подтвердилась. Переехал в Санкт-Петербург, преподавал в университете, пока в 1891 г. не был лишен права преподавания по подозрению в украинском национализме. Стал членом Московского археологического Общества (1885) и Императорского русского археологического общества (1886). Рассказы Э. способствовали тому, что И. Репин начал работать над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», позировал для образа писаря.

В 1892-1895 гг. находился в командировке в Туркестане в качестве чиновника по особым поручениям и исследователя. В 1893 г. опубликовал «Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях». Награждён орденом Станислава 3-й степени и орденом Бухарской Золотой Звезды (1894). Коллежского асессора.

В 1895−1896 гг. читал лекции по русской истории в Варшавском университете, затем - в Московском университете. В 1892-1897 гг. опубликовал «Историю запорожских казаков». В 1901 г. защитил ее 1 том как магистерскую диссертацию в Казанском университете. С 1902 г. – заведующий частным Екатеринославским историческим музеем имени А. Поля. В 1906 г. опубликовал сборник «Малороссийские народные песни, собранные в 1878−1905 гг.». Автор повестей «Наша доля — Божья воля» (1901), «За чужой грех» (1907), «В бурсу! В бурсу! В бурсу!» (1908) и др. литературных произведений.

В 1918-1920 гг., уже как Яворницкий, преподавал в Екатеринославском университете, где создал кафедру украиноведения, затем в Екатеринославском (Днепропетровском) Институте народного образования, где в 1925−1929 гг. возглавлял кафедру украиноведения. С 1925 г. – член корреспондент Всеукраинской академии наук, с 1929 г. – действительный член АН УССР. В 1927-1932 гг. возглавлял археологический надзор в зоне строительства Днепрогэса. В 1932 г. снят с должности директора исторического музея в связи с критикой за национализм. Автор «Истории города Екатеринослава». С 1937 г. доктор общественных наук.

Сочинения:

История города Екатеринослава. Днепропетровск, 1996;

История запорожских казаков. К., 1990;

Твори у 20 томах. К., с 2004.