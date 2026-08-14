ЭВАРИСТ (др.-греч. Εὐαρίστος; лат. Evaristus)

Пятый папа Римский (97-105 гг.).

По сообщению Liber Pontificalis, Эварист был родом из Антиохии, а его отец Иуда – евреем из Вифлеема. Относительно времени его понтификата источники содержат противоречивую информацию, так что указанные даты носят достаточно условный характер.

Эварист учредил в Риме служение 7 диаконов и разделил город на церковные округа, приписав к каждой церкви пресвитеров, что свидетельствует о достаточно солидном числе христиан. С другой стороны, это могло быть реакцией на гонения Домициана: такое разделение способствовало большей автономности каждой из частей римской общины и гарантировало, что не все священники будут одномоментно арестованы. Кроме того, это должно было освободить епископа от части административных и хозяйственных забот. Там же указано, что Эварист принял мученическую смерть, о чем другие источники молчат. В мартирологах встречается имя некоего Эвариста, вполне вероятно, что это был римский епископ. При Траяне проводились локальные гонения (например, Плинием Младшим в Вифинии), а в Риме был казнен Игнатий Антиохийский, так что ничего невозможного здесь нет.