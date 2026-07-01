ЕВАНГЕЛИСТЫ
ЕВАНГЕЛИСТЫ - изначально в христианской Церкви - апостолы, устно проповедовавшие Евангелие.
Уже в апостольскую эпоху служение евангелистов превратилось в одно из регулярных церковных служений, наряду с апостолами, пророками, пастырями и учителями (Еф. 4:11). Хотя странствующие проповедники под именем евангелистов упоминаются в источниках вплоть до IV века, это наименование постепенно закрепляется только за составителями четырёх записанных канонических Евангелий - апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Достоверных сведений об их жизни и служении сохранилось немного. В современных протестантских деноминациях наименование «евангелисты» часто прилагается к обычным миссионерам.
Иконография. Наиболее ранние изображения евангелистов появляются в IV веке (фреска в катакомбах Петра и Марцеллина, Рим, около 340 года; саркофаг из Латерано, 2-я половина IV века). С VI века евангелисты изображаются на ранневизантийских крестах-пекторалях, а также на миниатюрах Евангелий - в качестве авторов, пишущих книги Нового Завета («Россанский кодекс»; «Евангелие Раввулы»). Такие изображения евангелистов получили широкое распространение и в западно-европейской книжной миниатюре. В храмах образы евангелистов традиционно помещали под куполом (на парусах). Матфей и Иоанн чаще представали в виде старцев с длинными седыми бородами, Марк и Лука - как мужи средних лет, в античных одеяниях. В X веке в византийском искусстве складывается композиция с апостолом Иоанном, диктующим ученику Прохору Апокалипсис на острове Патмос. Иоанн фигурирует также в циклах иллюстраций к Апокалипсису (А. Дюрер, 1497-1498). Иоанн ещё в позднем Средневековье приобрёл облик юноши («Святой Иоанн на Патмосе» братьев Лимбург - миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского», около 1411-1416 годов, Музей Конде, Шантийи); позднее эта традиция сохранялась (алтарные картины «Иоанн Евангелист на острове Патмос» И. Босха, около 1505 года, Государственные музеи, Берлин, и Х. Бургкмайра, 1518, Старая пинакотека, Мюнхен; барельефы Ж. Гужона, изображающие четырёх евангелистов, 1544-1545, Лувр, Париж; «Евангелист Иоанн» Эль Греко, 1600, Прадо, Мадрид, и др.).
Древнейшее изображение символов евангелистов (ср. Откр. 4:6–8): человек или ангел (Матфей), лев (Марк или Иоанн), телец (Лука) и орёл (Иоанн или Марк) относится к рубежу IV-V веков (пластина слоновой кости с рельефом «Жёны-мироносицы у Гроба Господня» из собрания Тривульчи, Милан). В западном искусстве символы распределяли соответственно толкованию Иеронима Блаженного (лев - Марк, орёл - Иоанн), в восточном - наоборот, согласно Иринею Лионскому. В миниатюрах и мозаиках символы помещали по сторонам мандорлы Христа (церковь Осиос-Давид в Фессалониках, V век). В мозаиках церкви Санта-Пуденциана в Риме (V век) и Мавзолея Галлы Плацидии в Равенне символы евангелистов помещены рядом с Христом на небесах. Миниатюры с Христом, евангелистами и их символами включали также в Евангелия перед таблицами канонов. Символы евангелистов стали неотъемлемой частью композиции «Majestas Domini» в миниатюрах и в рельефах романских и готических соборов. В византийской иконографии аналог этого сюжета появился в XII-XIII веках, на Руси («Спас в силах») - в конце XIV века. В XVI веке на русской почве сложился ещё один подобный иконографический тип - Богоматерь «Неопалимая Купина». С XIV века в древнерусском искусстве известны изображения евангелистов на створках царских врат, с «Благовещением» в навершии. В XVI-XVII веках этот тип врат становится преобладающим. В XVII веке фигуры евангелистов на вратах стали поясными, с раскрытыми книгами, нередко с символами. Во 2 половине XVII века под влиянием западно-европейской иконографии символом Марка в русском искусстве стал лев, а Иоанна - орёл. Прежнее распределение символов устойчиво сохраняется у старообрядцев. Марк и Лука, апостолы из числа семидесяти, часто изображались среди двенадцати первых учеников Христа, восполняя Иакова Малого и Иуду, брата Божиего (в апостольском деисусном ряду русских иконостасов со 2 половины XVII века).
В европейском искусстве с конца XVI века получает распространение жанрово-повествовательная традиция в изображении евангелистов («Призвание апостола Матфея» М. да Караваджо, 1599-1600, церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези, Рим; «Евангелист Матфей с ангелом» Рембрандта, 1661, Лувр, Париж, и др.). В искусстве XIX-XX веков иногда возрождается древняя «иконописная» традиция изображения евангелистов (цикл «Евангелисты» Н.С. Гончаровой, 1911, ГРМ).
Иллюстрации:
«Евангелист Матфей». Миниатюра Евангелия Хитрово. Начало XV века. Российская государственная библиотека (Москва). Архив БРЭ;
«Четыре евангелиста». Картина П.П. Рубенса. Около 1614 года. Дворец Сан-Суси (Потсдам). Архив БРЭ;