ЕВАНГЕЛИСТЫ

ЕВАНГЕЛИСТЫ - из­на­чаль­но в хри­сти­ан­ской Церк­ви - апо­сто­лы, уст­но про­по­ве­до­вав­шие Еван­ге­лие.

Уже в апо­столь­скую эпо­ху слу­же­ние евангелистов пре­вра­ти­лось в од­но из ре­гу­ляр­ных цер­ков­ных слу­же­ний, на­ря­ду с апо­сто­ла­ми, про­ро­ка­ми, пас­ты­ря­ми и учи­те­ля­ми (Еф. 4:11). Хо­тя стран­ст­вую­щие про­по­вед­ни­ки под име­нем евангелистов упо­ми­на­ют­ся в ис­точ­ни­ках вплоть до IV века, это на­име­но­ва­ние по­сте­пен­но за­кре­п­ля­ет­ся толь­ко за со­ста­ви­те­ля­ми че­ты­рёх за­пи­сан­ных ка­но­нических Еван­ге­лий - апо­сто­ла­ми Мат­фе­ем, Мар­ком, Лу­кой и Ио­ан­ном. Дос­то­вер­ных све­де­ний об их жиз­ни и слу­же­нии со­хра­ни­лось не­мно­го. В современных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ци­ях на­име­но­ва­ние «евангелисты» час­то при­ла­га­ет­ся к обыч­ным мис­сио­не­рам.

Ико­но­гра­фия. Наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния евангелистов по­яв­ля­ют­ся в IV веке (фре­ска в ка­та­ком­бах Пет­ра и Мар­цел­ли­на, Рим, около 340 года; сар­ко­фаг из Ла­те­ра­но, 2-я половина IV века). С VI века евангелисты изо­бра­жа­ют­ся на ран­не­ви­зан­тий­ских кре­стах-пек­то­ра­лях, а так­же на ми­ниа­тю­рах Еван­ге­лий - в ка­че­ст­ве ав­то­ров, пи­шу­щих кни­ги Но­во­го За­ве­та («Рос­сан­ский ко­декс»; «Еван­ге­лие Равву­лы»). Та­кие изо­бра­же­ния евангелистов по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние и в западно-ев­ропейской книж­ной ми­ниа­тю­ре. В хра­мах об­ра­зы евангелистов тра­ди­ци­он­но по­ме­ща­ли под ку­по­лом (на па­ру­сах). Мат­фей и Ио­анн ча­ще пред­ста­ва­ли в ви­де стар­цев с длин­ны­ми се­ды­ми бо­ро­да­ми, Марк и Лу­ка - как му­жи сред­них лет, в ан­тич­ных одея­ни­ях. В X веке в ви­зантийском искусстве скла­ды­ва­ет­ся ком­по­зи­ция с апостолом Ио­ан­ном, дик­тую­щим уче­ни­ку Про­хо­ру Апо­ка­лип­сис на острове Пат­мос. Ио­анн фи­гу­ри­ру­ет так­же в цик­лах ил­лю­ст­ра­ций к Апо­ка­лип­си­су (А. Дю­рер, 1497-1498). Ио­анн ещё в позд­нем Сред­не­ве­ко­вье при­об­рёл об­лик юно­ши («Свя­той Ио­анн на Пат­мо­се» братьев Лим­бург - ми­ниа­тю­ра из «Рос­кош­но­го ча­со­сло­ва гер­цо­га Бер­рий­ско­го», около 1411-1416 годов, Му­зей Кон­де, Шан­тийи); позд­нее эта тра­ди­ция со­хра­ня­лась (ал­тар­ные кар­ти­ны «Ио­анн Еван­ге­лист на ост­ро­ве Пат­мос» И. Бос­ха, около 1505 года, Государственные му­зеи, Бер­лин, и Х. Бур­гк­май­ра, 1518, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; ба­рель­е­фы Ж. Гу­жо­на, изо­бра­жаю­щие че­ты­рёх евангелистов, 1544-1545, Лувр, Па­риж; «Еван­ге­лист Ио­анн» Эль Гре­ко, 1600, Пра­до, Мад­рид, и др.).

Древ­ней­шее изо­бра­же­ние сим­во­лов евангелистов (ср. Откр. 4:6–8): че­ло­век или ан­гел (Мат­фей), лев (Марк или Ио­анн), те­лец (Лу­ка) и орёл (Ио­анн или Марк) от­но­сит­ся к ру­бе­жу IV-V веков (пла­сти­на сло­но­вой кос­ти с рель­е­фом «Жё­ны-ми­ро­но­си­цы у Гро­ба Гос­под­ня» из со­б­ра­ния Три­вуль­чи, Ми­лан). В западном искусстве сим­во­лы рас­пре­де­ля­ли со­от­вет­ст­вен­но тол­ко­ва­нию Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го (лев - Марк, орёл - Ио­анн), в вос­точ­ном - на­обо­рот, со­глас­но Ири­нею Ли­он­ско­му. В миниатюрах и мо­заи­ках сим­во­лы по­ме­ща­ли по сто­ро­нам ман­дор­лы Хри­ста (церковь Оси­ос-­Да­вид в Фес­са­ло­ни­ках, V век). В мо­заи­ках церкви Сан­та-Пу­ден­циа­на в Ри­ме (V век) и Мав­зо­лея Гал­лы Пла­ци­дии в Ра­вен­не сим­во­лы евангелистов по­ме­ще­ны ря­дом с Хри­стом на не­бе­сах. Ми­ниа­тю­ры с Хри­стом, евангелистами и их сим­во­ла­ми вклю­ча­ли так­же в Еван­ге­лия пе­ред таб­ли­ца­ми ка­но­нов. Сим­во­лы евангелистов ста­ли не­отъ­ем­ле­мой ча­стью ком­по­зи­ции «Ma­jes­tas Domini» в ми­ниа­тю­рах и в рель­е­фах романских и го­тических со­бо­ров. В ви­зантийской ико­но­гра­фии ана­лог это­го сю­же­та поя­вил­ся в XII-XIII веках, на Ру­си («Спас в си­лах») - в конце XIV века. В XVI веке на русской поч­ве сло­жил­ся ещё один по­доб­ный ико­но­гра­фи­че­ский тип - Бо­го­ма­терь «Не­опа­ли­мая Ку­пи­на». С XIV века в древнерусском искусстве из­вест­ны изо­бра­же­ния евангелистов на створ­ках цар­ских врат, с «Бла­го­ве­ще­ни­ем» в на­вер­шии. В XVI-XVII веках этот тип врат ста­но­вит­ся пре­об­ла­даю­щим. В XVII веке фи­гу­ры евангелистов на вра­тах ста­ли по­яс­ны­ми, с рас­кры­ты­ми кни­га­ми, не­ред­ко с сим­во­ла­ми. Во 2 половине XVII века под влия­ни­ем западно-европейской ико­но­гра­фии сим­во­лом Мар­ка в русском искусстве стал лев, а Ио­ан­на - орёл. Преж­нее рас­пре­де­ле­ние сим­во­лов ус­той­чи­во со­хра­ня­ет­ся у ста­ро­об­ряд­цев. Марк и Лу­ка, апо­сто­лы из чис­ла се­ми­де­ся­ти, час­то изо­бра­жа­лись сре­ди две­на­дца­ти пер­вых уче­ни­ков Хри­ста, вос­пол­няя Иа­ко­ва Ма­ло­го и Иу­ду, бра­та Божи­е­го (в апо­столь­ском деисусном ряду русских ико­но­ста­сов со 2 половины XVII века).

В ев­ропейском искусстве с конца XVI века по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние жан­ро­во-по­ве­ст­во­ва­тель­ная тра­ди­ция в изо­бра­же­нии евангелистов («При­зва­ние апо­сто­ла Мат­фея» М. да Ка­ра­вад­жо, 1599-1600, церковь Сан-Лу­ид­жи-деи-­Фран­че­зи, Рим; «Еван­ге­лист Мат­фей с ан­ге­лом» Рем­бранд­та, 1661, Лувр, Па­риж, и др.). В искусстве XIX-XX веков ино­гда воз­ро­ж­да­ет­ся древ­няя «ико­но­пис­ная» тра­ди­ция изо­бра­же­ния евангелистов (цикл «Еван­ге­ли­сты» Н.С. Гон­ча­ро­вой, 1911, ГРМ).

Иллюстрации:

«Еван­гел­ист Мат­фей». Ми­ниа­тю­ра Еван­ге­лия Хит­ро­во. Начало XV века. Рос­сий­ская го­су­дар­ст­вен­ная биб­лио­те­ка (Мо­ск­ва). Архив БРЭ;

«Че­ты­ре еван­ге­ли­ста». Кар­ти­на П.П. Ру­бен­са. Около 1614 года. Дво­рец Сан-Су­си (По­тс­дам). Архив БРЭ;

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)