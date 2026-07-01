ЕВАНГЕЛИН ВАИНОГЛУ СКОПЕЛИТ

ЕВАНГЕЛИН ВАИНОГЛУ СКОПЕЛИТ - греческий мелург, кодикограф.

В некоторых источниках именуется Ангелинос (᾿Αϒϒελινός) (смотри: Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 55, 134). Его имя встречается в следующих рукописях: Ath. Pantel. 969. Fol. 149v, 1730-1759 годы; Ath. Xen. 153. Fol. 84-92, конец XVIII века; Ath. Xeropot. 380. Fol. 245-260v et al., 1759; 313. Fol. 248v, 1794 ; Ath. Doch. 338. Fol. 269-272v, 1767 ; Ath. Stauronik. 234. Fol. 245v, 2-я половина XVIII века; Ath. Gregor. 36(43). Fol. 107, 2-я половина XVIII века; Ath. Paul. 132. P. 669, 1774 ; Ath. Dionys. 571. Fol. 295, 1807.

В числе музыкальных сочинений Евангелина Ваиноглу Скопелита 5 воскресных причастных стихов на гласы: 1-й, 2-й (Ath. Gregor. 36. Fol. 107, 2-я половина XVIII века), βαρύς (Athen. O. et Merlier. 12. Fol. 267v, 1730-1750 годы), 4-й плагальный - 2 версии, являющиеся наиболее распространенными (Ath. Xeropot. 305. Fol. 230v - 232, конец XVIII - начало XIX веков, рукопись Дамаскина Аграфорендиниота; рукописи Димитрия Лота, Лаврентия Фессалоникийского, Николая, Лаврентия или Анатолия). Евангелину Ваиноглу Скопелиту принадлежат также 6 херувимских на гласы 1-й τετράφωνος (Ath. Doch. 363. Fol. 401v, 2-я половина XVIII века), 1-й ἔσω, 2-й, 3-й, 4-й и 4-й плагальный.

Всего известно 7 певческих рукописей письма Евангелина Ваиноглу Скопелита, они относятся к 1-й половине XVIII века. Самая ранняя - Sinait. gr. 1486, 1721. Рукопись Ath. Iver. 526 датируется 1728 годом, в ней содержатся имя отца Евангелина Ваиноглу Скопелита и сведения о его происхождении: «...сын Панайотиса Ваиноглу с известного острова Скопелос» (Χατζηϒιακουμής. 1980. Σ. 157). Кроме того, вероятно, Евангелин Ваиноглу Скопелит имел связи с Афоном и Иверским монастырем: в колофоне рукописи отмечено, что «написан и завершен сей Стихирарь рукой недостойного Евангелина Панайотиса Ваиноглу с известного острова Скопелос, благодаря помощи и расходам преподобнейшего и ученейшего из иеродиаконов господина Мелетия из почитаемого Иверского монастыря в год от Адама 7636, от Христа же 1725, в месяце марте 31» (Fol. 256-256v). К 1730 году относятся 2 тома Доксастария Евангелина Ваиноглу Скопелита: Ath. Vatop. 1480 et 1333, к 1737 году - рукопись Ath. Iver. 727. Недатированной является рукопись Евангелина Ваиноглу Скопелита, хранящаяся в собрании С. Караса, № 22.

В самом позднем из найденных автографов Евангелина Ваиноглу Скопелита объединены Стихирарь Германа, митрополита Новых Патр, и Ирмологий священика Баласиса (Ath. Кonstamon. 84, 1748). Судя по записи в этом кодексе, Евангелин Ваиноглу Скопелит был протопсалтом епископии острова Скопелос: «Настоящий Cтихирарь c Триодью, вторым томом, есть моя собственность, иеромонаха Нектария Андрианопольского, написанный рукою Евангелина Скопелита и протопсалта епископии, за 44 серебряные монеты. В 1748 году от спасения» (Fol. 361v, возможно, дата относится к купле или продаже книги). Г. Статис дал описание этой рукописи: «Почерк весьма аккуратный, изящный, мелкий, буквы слегка наклонены влево, текст и знаки нотации выполнены одним пером. 16 двойных строк, одинаковых по величине, оформленных со вкусом. Широкие боковые и нижние поля. Чернила черные яркие и красные кирпичного цвета, приятного оттенка - в подзаголовках, мартириях и простых инициалах; иногда в начале разделов подзаголовки двуцветные» (Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 1. Σ. 654).

Имя Евангелин употребляется на Скопелосе и в настоящее время.