ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ - име­но­ва­ние ря­да про­тес­тант­ских (лю­те­ран­ских и ре­фор­мат­ских) церк­вей.

К ним от­но­сят­ся Еван­ге­лическая цер­ковь аугс­бург­ско­го ис­по­ве­да­ния в Ав­ст­рии, Дат­ская еван­ге­лическо-лю­те­ран­ская цер­ковь, Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ская цер­ковь в Аме­ри­ке, Евангелическая церковь Гер­ма­нии, Еван­ге­лическая цер­ковь чеш­ских брать­ев в Че­хии и др. Основным ис­точ­ни­ком ве­ро­уче­ния евангелических церквей яв­ля­ет­ся Свя­щен­ное Пи­са­ние, в пер­вую оче­редь Еван­ге­лие, от­ку­да про­ис­хо­дит и их на­зва­ние.

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