В закладки
ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ - именование ряда протестантских (лютеранских и реформатских) церквей.
К ним относятся Евангелическая церковь аугсбургского исповедания в Австрии, Датская евангелическо-лютеранская церковь, Евангелическо-лютеранская церковь в Америке, Евангелическая церковь Германии, Евангелическая церковь чешских братьев в Чехии и др. Основным источником вероучения евангелических церквей является Священное Писание, в первую очередь Евангелие, откуда происходит и их название.
45