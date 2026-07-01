ЭТОЛИЯ (др.-греч. Αἰτωλία)

Область на западе средней Греции.

Граничила на западе с Акарнанией, на востоке – с Локридой и Доридой, на севере – с Долопией. Делилась Панэтолийскими горами на северную Этолию, населенную горцами, и южную, плодородную, которая называлась Древней (или Старой) Этолией. Гористый рельеф сыграл большую роль в истории Этолии: с одной стороны, горы прикрывали область от вторжений, с другой – способствовали разбою. Некоторым этолийским племенам Фукидид отказывает в праве называть эллинскими из-за дикости нрава и их непонятного языка.

Этническая общность этолийцев формируется к V в. до н.э., ее ядром стал союз племен аподотов, офионов и эвританов; к этому времени в области уже существует ряд городов, причем некоторые из них упоминаются в гомеровских поэмах (Плеврон, Калидон, Халкида, Олен и др.). Религиозным центром этолйцев стал храм Аполлона в Ферме. В 426 г. до н.э. этолийцы противостояли афинскому вторжению под руководством Демосфена, сына Олора. После 370 г. до н.э. формируется этолийская федерация, объединяющая все земли региона; первые сведения об Этолийском союзе датируются 322 г. до н.э. Во главе союза стоял стратег, ежегодно избиравшийся на народном собрании, текущими делами занимался синедоион, состоявший из представителей союзных городов. В 338 г. до н.э. Филипп II передал этолийцам гавань Навпакт.

Пик расширения Этолийского союза приходится на период эллинизма. Этолийцы смогли отбиться от вторжений Антипатра и Кратера , а позже распространили влияние на Ионические острова, Фокиду, Локриду и некоторые части Акарнании, Фессалии и Аркадии и получил контроль над Дельфийской амфиктионией. Этолийский союз играл важную роль в истории Балканской Греции в III в. до н.э.: он воевал со Спартой и претендовал на Мессению, но по условиям Навпактского мира 217 г. до н.э. его усилия не увенчались успехом.

В войне Рима с Филиппом V Этолийский союз встал на сторону римлян, но позже, выступив на стороне Антиоха, был разбит римлянами и по условиям мира 189 г. до н.э. был должен выплатить огромную контрибуцию в 500 талантов, признать римскую власть, а Этолия была сокращена до своих первоначальных размеров. После 31 г. до н.э. часть населения была переселена в Никополь и Патры, а часть эмигрировала в Амфиссу.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев