ЭТОЛИН АЛЕКСАНДР АДОЛЬФОВИЧ - ОФИЦЕР

Ранние годы и начало военной карьеры

Александр Адольфович родился в 1841 г. в Финляндии. Отец – Адольф Карлович, главный правитель Русско-Американской компании; мать – Этолина Маргарета Хедвига Йоханна. В детские годы вместе с родителями проживал в Ново-Архангельске.

С 1857 г. – юнкер 8-го флотского экипажа. С 1861 г. – мичман на «Богатыре», на котором отправился на Дальний Восток. В 1863 г. на «Богатыре» побывал в Северо-Американских Соединенных Штатах, куда отправилась эскадра контр-адмирала А.А. Попова. Побывал в Сан-Франциско, здесь изучал английский язык и познакомился с будущей супругой.

Дальний Восток

В 1866 г. назначен капитаном «Алеута» на Дальнем Востоке. На шхуне посетил империю Цин и Японию, крейсировал у русских постов, организованных на берегах Тихого океана.

В 1867 г. будучи лейтенантом Э. на «Алеуте» отправился с К.С. Старицким в южные гавани Приморья и в Николаевск. Экипажем был изучен левый берег Амурского залива, найден уголь. У о-ва Аскольд отряд обнаружил хунхузов, занимавшихся промыванием золота. В результате проведенной операции Э. конфисковал 2,25 кг золота.

В апреле 1868 г. Э. возвратился к о-ву Аскольд, вновь поймав старателей. На о-ве был сооружен пост охраны «Стрелецкий», а «Алеут» вел наблюдение вдоль Аскольда, Путятина и мыса Майделя. Ночью 26 апреля 1868 г. хунхузы атаковали и сожгли пост «Стрелецкий». Э. был вынужден вернуться во Владивосток.

Получив временное назначение начальником Владивостокского поста, Э. приступил к обороне Владивостока. Все попытки атак им были успешно отбиты. Эти события запомнились как «манзовская война».

5 августа 1868 г. Э. назначили командиром поста Владивосток и повысили в чине. Командиром «Алеута» стал В.М. Лавров.

Дальнейшая судьба

В 1871 г. последовал перевод Э. на Балтику. В конце 1873 г. он вместе с купцом Г.Г. Тальквистом создал Товарищество на вере. Общество получило подряд на сооружение конно-железной дороги в Казани. Позднее Э. возвратился во Владивосток (до 1880 г.).

Умер Э. в 1901 г.

Семья

Супруга – Кэти Сэфридж, гражданка САСШ.