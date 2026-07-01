ОБОЗРЕНИЕ
ОБОЗРЕНИЕ - форма изложения сведений, систематизированных по количественному принципу (хронологическому, тематическому и др.).
2) Жанр литературной критики, посвящённый анализу определённой совокупности (тематической, жанровой) произведений текущей литературы, тенденций литературного развития (нередко в сопоставлении с предшествующей литературой). В России зарождение и расцвет обозрений пришёлся на 1-ю половину XIX века: «Обозрение русской литературы 1814 года» Н.И. Греча (1815), статьи А.А. Бестужева, И.В. Киреевского, Ап. А. Григорьева и др. Жанр годового обозрения стал ведущим в творчестве В.Г. Белинского. В 1850-е годы в практику периодических изданий входят ежемесячные обзоры литературы, которые в дальнейшем оттесняются на второй план проблемными, полемическими и эссеистическими статьями, критико-библиографическими рецензиями, краткими колонками газетных обозревателей.
3) Компонент названия периодических изданий, публикующих, как правило, материалы по конкретной тематике: газеты «Восточное обозрение» (СПб.; Иркутск, 1882-1906), «Школьное обозрение» (Од.; СПб., 1889-1896); «Книжное обозрение», журналы «Русское обозрение» (М., 1890-1903), «Юридическое обозрение» (Тифлис, 1881-1886), «Этнографическое обозрение» (М., 1889-1916), «Литературное обозрение», «Новое литературное обозрение» и др.
Про театральное обозрение смотри в статье Ревю.