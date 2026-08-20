ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АЙПИНЫХ

Этнографический музей "Махи сир Оуэн ях" cоздан в 2000 году и посвящен хантыйскому роду Айпиных, ведущих своё родство от мифического Бобра.

Задача музея - показать высокую экологическую культуру ханты, не противопоставляющих себя природе, а живущих с ней в гармонии. Музей расположен на берегу озера в двухэтажном доме общей площадью 208 кв. метров.

В четырёх выставочных залах постоянной экспозиции представлены предметы, отражающие жизнь и быт рода Айпиных: женская и мужская одежда, обувь, орудия труда, предметы быта, украшения - стандартный набор этнографических предметов.

В собрании музея есть два триптиха известного хантыйского художника Г.С. Райшева «Женское начало в мире» и «Мужское начало в мире».

Иллюстрации:

Этнографический музей "Махи сир Оуэн ях".