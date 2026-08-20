ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НАО

Этнокультурный центр, государственное бюджетное учреждение культуры. Официальной датой считается 10 июля 1994 г. - образование окружного научно-методич. центра с целью координации работы по сохранению и возрождению культуры народов, проживающих в округе.

В действительности отсчёт времени начался значительно раньше – с 1 июля 1960 г., когда был открыт Окружной дом народного творчества. ЭКЦ сохраняет культурную самобытность региона; организует окружные конкурсы «Сава сё», «Печоряночка», «Визула ю» и др.; проводит фестивали и смотры народного творчества, «Славянскую фольклорную ассамблею»; занимается обработкой фольклора; оказывает методич. помощь учреждениям культуры, клубным формированиям и гражданам;. С 2007 года ЭКЦ осуществляет редакционно-издательскую деятельность (свыше 10 книг, журналов, буклетов ежегодно) по долгосрочным окружным целевым программам. С 2008 г. в составе ЭКЦ работают отделы: организационно-методический, ненецкой, коми, славянской культур; отдел литературного творчества, библиотечно-информационный, мастерская «Мел” манзарана» («Искусный мастер»), сувенирная лавка. Библиотека спец. литературы с фондом около 8 тыс учетн.ед. Действует свыше 11 самодеятельных клубных формирований. ЭКЦ находится во 2 корпусе КДЦ «Арктика», собственного помещения не имеет. Этнокультурный центр – лауреат Всероссийского смотра этнокультурных центров (г.Томск), вошел в десятку лучших центров России .

Иллюстрации:

Этно-культурный центр НАО.