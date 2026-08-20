ЭТНА (др.-греч. Αἴτνη; лат. Aetna)

Вулкан на Сицилии.

Является самым высоким из действующих вулканов Европы (3 326 м), находится между Тавромением и Катаной на востоке Сицилии. Нижние склоны горы отличаются плодородностью, средняя часть покрыта деревьями и кустарником, вершина лишена растительности. Базальт, добываемый на Этне, широко использовался в Сицилии для мельниц.

По легенде, Зевс или Афина придавили горой гиганта Тифона или Энкелада, и его дыхание вызывает извержения вулкана; по другой версии, под Этной скрывается мастерская бога Вулкана. Вергилий говорил о том, что в пещерах Этны жили циклопы . Нам известно о нескольких больших извержениях вулкана в античности: 475, 396, 122 и 44 гг. до н.э.; в новое время Этна стала более активна.

Предание связывает с Этной смерть философа Эмпедокла : желая создать впечатление, что он взят живым к богам, он бросился в кратер вулкана, однако вскоре оттуда вылетели его бронзовые сандалии. В древности многие любопытствующие поднимались на его вершину, среди них были императоры Калигула и Адриан.

В честь вулкана в I в. н.э. была написана одноименная поэма, ранее приписывающаяся Вергилию. Отказывая мифам в достоверности, автор пытается дать естественнонаучное объяснение извержениям вулкана: ветер под давлением воспламеняет лаву и выносит ее наружу. В поэме чувствуется влияние Феофраста и Посидония . Несмотря на претензии на научность «Этны», в тексте присутствуют описание гигантомахии, длинная похвала науке и трогательная история о двух братьях, которые спасли своих родителей во время извержения вулкана.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев