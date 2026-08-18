ЭТИКЕТ

ЭТИКЕТ (фр. etiquette) – правила поведения в обществе .

Этикет – европейский феномен. Он возникает в эпоху Возрождения, а появление термина относится ко времени правления Людовика XIV. Правила и нормы коммуникации образуют «язык», который используется в общении. Каждое из слагаемых данной триады наделено важным смыслом: во-первых, фиксируется существование правил, представленных в этикете, во-вторых – речь идет об акциональной, поведенческой сфере, в-третьих – формулируется как необходимое условие наличие общества, публики, что указывает на принципиальность социального взаимодействия.

Достаточно единообразны определения этикета, приводимые в современных словарях. Этикет (франц. etiquette) – это установленный порядок образа действий, поведения, форм обхождения где-либо, в какой-либо среде, в определенных условиях (например … далее следует перечисление отдельных сфер и областей применения этикетных правил, набора ситуативных признаков). [i] Этикет – европейский феномен. Он возникает в эпоху Возрождения, а появление термина относится ко времени правления Людовика XIV, при дворе которого использовались карточки с описанием последовательности церемоний и правилами действий, которые называли этикетками – название заимствовалось из языка торговцев.

Сфера этикета включает, с одной стороны, правила обращения с предметами и вещами, с другой – гораздо более объемный и значимый комплекс правил взаимодействия с людьми, то есть правила и нормы коммуникации. В своей совокупности они образуют «язык», смысловой код, который используется в общении. Этикетная коммуникация осуществляется как речевыми, так и паралингвистическими (жест, мимика, тональность голоса), вещественно-знаковыми средствами (костюм, отдельные предметы, атрибуты).

Этикетная коммуникация структурирует общество, выстраивает иерархические порядки, тем самым регулируя социальное взаимодействие. Инструментальная схема, применяемая с этой целью, универсальна и в принципе пригодна для любого общества, поскольку ранжирует совокупность людей, используя три основных критерия – пол, возраст, статус. Соответственно выстраиваются три иерархии (старшинства):

Женщина – Мужчина;

Старший по возрасту – Младший;

Старший по статусу – Младший;

Они гарантируют право на предоставление первенства: гендерная иерархия предоставляет преимущество женщине, возрастная – старшему по возрасту, статусная – соответственно лицу, имеющему более высокий статус. При совмещении, наложении различных неравенств порядок может варьироваться, правила предусматривали различные решения в зависимости от ситуации, от исторических, социальных условий. Наиболее важной, доминантной позицией на протяжении всего существования этикетных норм являлась статусная.

Следование этикетным нормам носит не принудительный, но добровольный, в известной степени игровой характер. Как коммуникация, этикет является публичным актом. Он принципиально диалогичен: каждое действие всегда направлено на адресата коммуникации и требует обязательного ответа, хотя бы в степени «замечено» (Т. Цивьян). В отдельных актах коммуникации реализуются различные функции, главной из которых для большинства этикетных ситуаций будет не информативная или экспрессивная, а фатическая, направленная на установление и поддержание контакта. Целью здесь является налаживание отношений, обмен эмоциями, достижение взаимного понимания.

Этикетные нормы включены в социальный контекст, социально и культурно обусловлены. Представляя собой систему наиболее искусственных, клишированных форм, они практически элиминируют многие физиологические процессы, превращая их в процедуры, обставленные массой сложных ритуальных условностей – например, принятие пищи. Ограничивая аффекты, этикет играет важную роль в цивилизационном процессе: эффективный механизм самоконтроля постепенно упраздняет общественный контроль, развивается культ самоограничений (Н. Элиас).

По своему происхождению этикет является статусным, элитарным проектом. Ренессансное «желание прекрасной жизни» (Й. Хейзинга) инициирует этикетные практики, являвшиеся своеобразным игровым элементом культуры господствующей элиты. «Элитарность» как атрибутивная историческая характеристика этикета постепенно исчерпывается вместе с неуклонным расширением его социальной базы – этикет «демократизируется». С переходом к XX веку он все больше воспринимается как практика вежливого обращения с окружающими, когда адекватное, соответствующее ситуации поведение, соблюдение общежитийных норм вменяется в обязанность всем членам общества. Поведенческая культура формирует режим «социальной корректности», способствует созданию благоприятной, комфортной среды, повышению качества жизни.

Понятия «этикет» используется также вне его культурного контекста – это «традиционный» или «сельский» этикет, который применяется этнографами для описания устойчивых традиционных форм поведения у разных этнических групп.

[i] Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1984. Т. IV;

Словарь иностранных слов. М.: Рус.яз. - Медиа; Дрофа, 2008;

Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 2000;

Толковый словарь русского языка: В 4тт. / Под ред. Ушакова Д.Н. М.: Русский язык, 2000;

Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998.