ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - педагогическая концепция, определяющая целью воспитания содействие естественному развитию ребёнка.

По­ня­тие «Естественное воспитание» вве­де­но и рас­кры­то Ж.Ж. Рус­со в ро­ма­нах «Но­вая Элои­за» (1761) и «Эмиль, или О вос­пи­та­нии» (1762), в ко­то­рых он кри­ти­ко­вал под­ход к ре­бён­ку как к ма­лень­ко­му че­ло­ве­ку, от­ли­чаю­ще­му­ся от взрос­ло­го лишь не­дос­тат­ком опы­та. Од­ним из пер­вых Рус­со рас­смат­ри­вал дет­ст­во как са­мо­цен­ный, ка­че­ст­вен­но свое­об­раз­ный этап раз­ви­тия че­ло­ве­ка. В ре­бён­ке, по его мне­нию, из­на­чаль­но за­ло­же­ны очень бла­го­род­ные тен­ден­ции са­мо­раз­ви­тия, ко­то­рые в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев по­дав­ля­ют­ся и из­вра­ща­ют­ся ав­то­ри­тар­ным вос­пи­та­ни­ем. За­да­ча вос­пи­та­ния со­сто­ит в том, что­бы мак­си­маль­но со­дей­ст­во­вать реа­ли­за­ции за­ло­жен­ных в ре­бён­ке воз­мож­но­стей, соз­да­вая для это­го наи­бо­лее бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия. Ре­бё­нок дол­жен при­об­ре­тать зна­ния и нрав­ст­вен­ные пред­став­ле­ния са­мо­стоя­тель­но в не­по­сред­ст­вен­ном об­ще­нии с при­ро­дой. На­прав­лен­ное про­тив ав­то­ри­тар­но­го вос­пи­та­ния, Естественное воспитание ино­гда пе­ре­оце­ни­ва­ло опыт ре­бён­ка и при­ни­ма­ло край­ние фор­мы (например, от­ри­ца­лась не­об­хо­ди­мость медицинской по­мо­щи де­тям). Во 2-й половине XIX - XX веков идеи Естественного воспитания лег­ли в ос­но­ву тео­рии сво­бод­но­го вос­пи­та­ния.

Литературу смотри при стать­ях Рус­со Ж.Ж., Сво­бод­ное вос­пи­та­ние.

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