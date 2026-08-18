ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - педагогическая концепция, определяющая целью воспитания содействие естественному развитию ребёнка.
Понятие «Естественное воспитание» введено и раскрыто Ж.Ж. Руссо в романах «Новая Элоиза» (1761) и «Эмиль, или О воспитании» (1762), в которых он критиковал подход к ребёнку как к маленькому человеку, отличающемуся от взрослого лишь недостатком опыта. Одним из первых Руссо рассматривал детство как самоценный, качественно своеобразный этап развития человека. В ребёнке, по его мнению, изначально заложены очень благородные тенденции саморазвития, которые в большинстве случаев подавляются и извращаются авторитарным воспитанием. Задача воспитания состоит в том, чтобы максимально содействовать реализации заложенных в ребёнке возможностей, создавая для этого наиболее благоприятные условия. Ребёнок должен приобретать знания и нравственные представления самостоятельно в непосредственном общении с природой. Направленное против авторитарного воспитания, Естественное воспитание иногда переоценивало опыт ребёнка и принимало крайние формы (например, отрицалась необходимость медицинской помощи детям). Во 2-й половине XIX - XX веков идеи Естественного воспитания легли в основу теории свободного воспитания.
Литературу смотри при статьях Руссо Ж.Ж., Свободное воспитание.