ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
1) Понятие социально-философских учений 17 – начала 19 вв. о происхождении общества, государства и права.
Е. с. представляется в них как некогда предшествовавшее обществ. или гос. порядку состояние людей, из которого они рано или поздно выходят (под влиянием инстинкта или благодаря способности к совершенствованию разума, развитию труда, семьи, возникновению собственности и др.). Е. с. не тождественно первобытному обществу, сведения о котором в 16–17 вв. были крайне смутными. Понятие «Е. с.» возникло как абстракция, с помощью которой, во-первых, вводилось представление о двух качественно различных состояниях истории и, во-вторых, фиксировались особенности человеческой природы в её наиболее «чистом» виде. В дальнейшем оно конкретизировалось, аккумулируя новые сведения о первобытности, полученные путешественниками и мореплавателями, обогащалось за счёт научно-филос. анализа историч. процесса (различение дикости, варварства, цивилизации; обращение к проблемам частной собственности, классов, государства, права и др.).
Отдельные элементы представлений о Е. с. зародились ещё в античности. В греч. мифологии существовало представление о золотом веке как свободном и счастливом состоянии человечества. Софисты подчёркивали произвольность и условность гос. установлений. Эпикур и его последователи учили, что общество есть результат договорных отношений на основе стремления людей к общей пользе и др. Важной вехой стала выдвинутая Фомой Аквинским идея естественного закона как разновидности Божественного закона, естественности богопознания. Впоследствии понимание естеств. закона как внутреннего голоса собственной природы человека стало одним из источников идеи Е. с.
Основные предпосылки формирования понятия Е. с. сложились в эпоху Ренессанса: становление буржуазного индивидуализма; представление о вечной и неизменной природе человека, о его изначальной неспособности к обществ. жизни (Н. Макиавелли), каковая складывается в результате искусственного объединения людей; знакомство в ходе Великих географич. открытий с народами, находившимися на разных ступенях социального и культурного развития, и др.
Понятие «Е. с.» получило широкое распространение в социально-филос. учениях эпохи ранних буржуазных революций, став важным элементом буржуазно-демократич. идеалов: люди в естественном состоянии равны между собой и свободны, а все феод. учреждения и сословные привилегии должны быть уничтожены как противные природе.
Для Т. Гоббса Е. с. – это состояние социального хаоса и «войны всех против всех» (см. Анархизм). Чтобы преодолеть антагонизм между эгоистич. природой человека и потребностью объединить людей в общество, необходимы некоторые «привходящие обстоятельства», закреплённые в общественном договоре. Б. Спиноза и Дж. Локк не противопоставляли столь радикально Е. с. гос. порядку, находя ряд его предпосылок в Е. с. (общество складывалось до появления государства, последнее призвано не ограничивать индивида, а гарантировать «жизнь, личную свободу и собственность» и др.). Д. Дидро был убеждён, что люди всегда жили сообществами, а все отношения между индивидами регулировались «естественным законом нравственности», в силу которого общение было доброжелательным, лишённым враждебности. Ж. Ж. Руссо считал важнейшей чертой Е. с. то, что люди «часто оказывали друг другу взаимную помощь»; ведь тогда «плодов земли хватало на всех», каждый имел «только истинные потребности», не извращённые будущим гражд. состоянием. Понятие «Е. с.» сыграло важную роль в разработке мыслителями того времени теории естественного права как совокупности принципов, правил, ценностей, продиктованных естественной природой человека.
В России идея Е. с. («натуральное состояние») распространилась в просветительской обществ. мысли 18 – нач. 19 вв. (С. Е. Десницкий, А. П. Куницын, А. Н. Радищев, декабристы и др.).
В 1-й пол. 19 в. понятие «Е. с.» утрачивает своё прежнее содержание по мере осознания того, что социальная жизнь – не результат искусственного объединения людей, а естественная форма существования человека (О. Конт, Г. Спенсер). Так что имеет смысл говорить лишь о природно-биологич. предпосылках и условиях существования человеческого общества.
2) В современной биоэтике Е. с. рассматривается в рамках дилеммы «естественное – искусственное». Е. с. – фаза (обычно начальная или заключительная) биотехнологий, реализуемых с использованием живых организмов, компонентов живой клетки; этап процессов, связанных с целенаправленным комбинированием генетич. материала, конструированием новых биоорганизмов (см. Искусственное оплодотворение, Клонирование и др.).
Автор статьи: В. М. Найдыш.