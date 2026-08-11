ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

1) По­ня­тие со­ци­аль­но-фи­лософских уче­ний 17 – начала 19 вв. о про­ис­хо­ж­де­нии об­ще­ст­ва, го­су­дар­ст­ва и пра­ва.

Е. с. пред­став­ля­ет­ся в них как не­ко­гда пред­ше­ст­во­вав­шее об­ществ. или гос. по­ряд­ку со­стоя­ние лю­дей, из ко­то­ро­го они ра­но или позд­но вы­хо­дят (под влия­ни­ем ин­стинк­та или бла­го­да­ря спо­соб­но­сти к со­вер­шен­ст­во­ва­нию ра­зу­ма, раз­ви­тию тру­да, се­мьи, воз­ник­но­ве­нию соб­ст­вен­но­сти и др.). Е. с. не то­ж­де­ст­вен­но пер­во­быт­но­му об­ще­ст­ву, све­де­ния о ко­то­ром в 16–17 вв. бы­ли край­не смут­ны­ми. По­ня­тие «Е. с.» воз­ник­ло как аб­ст­рак­ция, с по­мо­щью ко­то­рой, во-пер­вых, вво­ди­лось пред­став­ле­ние о двух ка­че­ст­вен­но раз­лич­ных со­стоя­ни­ях ис­то­рии и, во-вто­рых, фик­си­ро­ва­лись осо­бен­но­сти че­ло­ве­че­ской при­ро­ды в её наи­бо­лее «чис­том» ви­де. В даль­ней­шем оно кон­кре­ти­зи­ро­ва­лось, ак­ку­му­ли­руя но­вые све­де­ния о пер­во­быт­но­сти, по­лу­чен­ные пу­те­ше­ст­вен­ни­ка­ми и мо­ре­пла­ва­те­ля­ми, обо­га­ща­лось за счёт на­уч­но-фи­лос. ана­ли­за ис­то­рич. про­цес­са (раз­ли­че­ние ди­ко­сти, вар­вар­ст­ва, ци­ви­ли­за­ции; об­ра­ще­ние к про­бле­мам ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, клас­сов, го­су­дар­ст­ва, пра­ва и др.).

От­дель­ные эле­мен­ты пред­став­ле­ний о Е. с. за­ро­ди­лись ещё в ан­тич­но­сти. В греч. ми­фо­ло­гии су­ще­ст­во­ва­ло пред­став­ле­ние о зо­ло­том ве­ке как сво­бод­ном и сча­ст­ли­вом со­стоя­нии че­ло­ве­че­ст­ва. Со­фис­ты под­чёр­ки­ва­ли про­из­воль­ность и ус­лов­ность гос. ус­та­нов­ле­ний. Эпи­кур и его по­сле­до­ва­те­ли учи­ли, что об­ще­ст­во есть ре­зуль­тат до­го­вор­ных от­но­ше­ний на ос­но­ве стрем­ле­ния лю­дей к общей поль­зе и др. Важ­ной ве­хой ста­ла вы­дви­ну­тая Фо­мой Ак­вин­ским идея ес­те­ст­вен­но­го за­ко­на как раз­но­вид­но­сти Бо­же­ст­вен­но­го за­ко­на, ес­те­ст­вен­но­сти бо­го­по­зна­ния. Впо­след­ст­вии по­ни­ма­ние ес­теств. за­ко­на как внут­рен­не­го го­ло­са соб­ст­вен­ной при­ро­ды че­ло­ве­ка ста­ло од­ним из ис­точ­ни­ков идеи Е. с.

Ос­нов­ные пред­по­сыл­ки фор­ми­ро­ва­ния по­ня­тия Е. с. сло­жи­лись в эпо­ху Ре­нес­сан­са: ста­нов­ле­ние бур­жу­аз­но­го ин­ди­ви­дуа­лиз­ма; пред­став­ле­ние о веч­ной и не­из­мен­ной при­ро­де че­ло­ве­ка, о его из­на­чаль­ной не­спо­соб­но­сти к об­ществ. жиз­ни (Н. Ма­киа­вел­ли), ка­ко­вая скла­ды­ва­ет­ся в ре­зуль­та­те ис­кус­ст­вен­но­го объ­е­ди­не­ния лю­дей; зна­ком­ст­во в хо­де Ве­ли­ких гео­гра­фич. от­кры­тий с на­ро­да­ми, на­хо­див­ши­ми­ся на раз­ных сту­пе­нях со­ци­аль­но­го и куль­тур­но­го раз­ви­тия, и др.

По­ня­тие «Е. с.» по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в со­ци­аль­но-фи­лос. уче­ни­ях эпо­хи ран­них бур­жу­аз­ных ре­во­лю­ций, став важ­ным эле­мен­том бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тич. идеа­лов: лю­ди в ес­те­ст­вен­ном со­стоя­нии рав­ны ме­ж­ду со­бой и сво­бод­ны, а все феод. уч­ре­ж­де­ния и со­слов­ные при­ви­ле­гии долж­ны быть унич­то­же­ны как про­тив­ные при­ро­де.

Для Т. Гоб­бса Е. с. – это со­стоя­ние со­ци­аль­но­го хао­са и «вой­ны всех про­тив всех» (см. Анархизм ). Что­бы пре­одо­леть ан­та­го­низм ме­ж­ду эгои­стич. при­ро­дой че­ло­ве­ка и по­треб­но­стью объ­е­ди­нить лю­дей в об­ще­ст­во, не­об­хо­ди­мы не­ко­то­рые «при­вхо­дя­щие об­стоя­тель­ст­ва», за­кре­п­лён­ные в об­ще­ст­вен­ном до­го­во­ре. Б. Спи­но­за и Дж. Локк не про­ти­во­пос­тав­ля­ли столь ра­ди­каль­но Е. с. гос. по­ряд­ку, на­хо­дя ряд его пред­по­сы­лок в Е. с. (об­ще­ст­во скла­ды­ва­лось до по­яв­ле­ния го­су­дар­ст­ва, по­след­нее при­зва­но не ог­ра­ни­чи­вать ин­ди­ви­да, а га­ран­ти­ро­вать «жизнь, лич­ную сво­бо­ду и соб­ст­вен­ность» и др.). Д. Дид­ро был убе­ж­дён, что лю­ди все­гда жи­ли со­об­ще­ст­ва­ми, а все от­но­ше­ния ме­ж­ду ин­ди­ви­да­ми ре­гу­ли­ро­ва­лись «ес­те­ст­вен­ным за­ко­ном нрав­ст­вен­но­сти», в си­лу ко­то­ро­го об­ще­ние бы­ло доб­ро­же­ла­тель­ным, ли­шён­ным вра­ж­деб­но­сти. Ж. Ж. Рус­со счи­тал важ­ней­шей чер­той Е. с. то, что лю­ди «час­то ока­зы­ва­ли друг дру­гу вза­им­ную по­мощь»; ведь то­гда «пло­дов зем­ли хва­та­ло на всех», ка­ж­дый имел «толь­ко ис­тин­ные по­треб­но­сти», не из­вра­щён­ные бу­ду­щим гражд. со­стоя­ни­ем. По­ня­тие «Е. с.» сыг­ра­ло важ­ную роль в раз­ра­бот­ке мыс­ли­те­ля­ми то­го вре­ме­ни тео­рии ес­те­ст­вен­но­го пра­ва как со­во­куп­но­сти прин­ци­пов, пра­вил, цен­но­стей, про­дик­то­ван­ных ес­те­ст­вен­ной при­ро­дой че­ло­ве­ка.

В Рос­сии идея Е. с. («на­ту­раль­ное со­стоя­ние») рас­про­стра­ни­лась в про­све­ти­тель­ской об­ществ. мыс­ли 18 – нач. 19 вв. (С. Е. Дес­ниц­кий, А. П. Ку­ни­цын, А. Н. Ра­ди­щев, де­каб­ри­сты и др.).

В 1-й пол. 19 в. по­ня­тие «Е. с.» ут­ра­чи­ва­ет своё преж­нее со­дер­жа­ние по ме­ре осоз­на­ния то­го, что со­ци­аль­ная жизнь – не ре­зуль­тат ис­кус­ст­вен­но­го объ­е­ди­не­ния лю­дей, а ес­те­ст­вен­ная фор­ма су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка (О. Конт, Г. Спен­сер). Так что име­ет смысл го­во­рить лишь о при­род­но-био­ло­гич. пред­по­сыл­ках и ус­ло­ви­ях су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва.

2) В со­вре­мен­ной био­эти­ке Е. с. рас­смат­ри­ва­ет­ся в рам­ках ди­лем­мы «ес­те­ст­вен­ное – ис­кус­ст­вен­ное». Е. с. – фа­за (обыч­но на­чаль­ная или за­клю­чи­тель­ная) био­тех­но­ло­гий, реа­ли­зуе­мых с ис­поль­зо­ва­ни­ем жи­вых ор­га­низ­мов, ком­по­нен­тов жи­вой клет­ки; этап про­цес­сов, свя­зан­ных с це­ле­на­прав­лен­ным ком­би­ни­ро­ва­ни­ем ге­не­тич. ма­те­риа­ла, кон­ст­руи­ро­ва­ни­ем но­вых био­ор­га­низ­мов (см. Ис­кус­ст­вен­ное оп­ло­до­тво­ре­ние, Кло­ни­ро­ва­ние и др.).

Автор статьи: В. М. Най­дыш.

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