ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Понятие теории права, обозначающее совокупность свойственных природе законов, регулирующих порядок в ней.
Общество и люди, которые его составляют, – неотъемлемая часть природы; поэтому Е. п. распространяется также на них (см. Естественное состояние). Идея Е. п. как теории, предполагающей выведение права из природы человека, не зависящей от социальных, экономич. и др. институтов, впервые была выдвинута и разрабатывалась в философии античной Греции; позднее разрабатывалась др.-рим. юристами.
Сторонники Е. п. в осн. придерживались взгляда, что законы природы не есть порождение человеческого Я. Однако на протяжении истории не раз менялось понимание ими характера самой природы. В эпоху античности под ней преимущественно имелся в виду сразу весь космос, Вселенная целиком. Во времена европ. Средневековья, в период безраздельного доминирования христианского мировоззрения, природа выступает инкарнацией Божественного начала; её законы трактовались как изъявление воли Бога, отражающееся в Священном Писании и в человеческом разуме (напр., в трудах Фомы Аквинского).
Осн. идея концепции Е. п. заключается в том, что настоящие законы (законы природы) наличествуют объективно, их бытие не зависит от воли того или иного человека, сообщества лиц; законы же «искусственные» (законы, устанавливаемые государством) – прямой результат преднамеренных действий конкретных людей, руководствующихся в законотворчестве собственными потребностями и желаниями. Эти законы, принимаемые людьми, должны соответствовать идеалу – Е. п., т. е. феномену природы, совершенному образцу общеобязательных нормативов, никем не установленному, существующему самому по себе.
К проблематике Е. п. относится вопрос о т. н. естественных (неотчуждаемых) правах человека (см. Декларация прав человека и гражданина). Естественные права – свобода каждого человека, его участие (либо неучастие) в решении судеб общества, равенство всех людей перед законом и т. п. – не есть милость монархов или дар законодателей. Напротив, все они органично присущи индивиду как таковому. Ими располагает каждый, независимо от того, признают ли их структуры государства, закрепляет и гарантирует ли их законодательство.
Естественные права – комплекс фактич. возможностей и долженствований людей быть собственниками определённых социокультурных благ. Эти фактич. возможности и долженствования при известных условиях необходимо порождаются обществ.-историч. практикой, легитимируются ею и в ряде случаев легализируются государством. Естественные права не заключают в себе раз и навсегда данных прав, и их понимание различно. Так, по Дж. Локку, это свобода, равенство, собственность как нечто неразрывно связанное с личностью (но, поскольку люди не равны по трудолюбию, способностям, бережливости, собственность не может быть равной). По мнению Ж. Ж. Руссо, естественные права сводятся к «свободе, равенству и братству».
Без обладания возможностями (правами) и долженствованиями (обязанностями) социум не может нормально существовать и функционировать. Поэтому он (коллектив взаимодействующих людей) формирует соответствующий тип личности. В выигрыше (если права и обязанности человека соблюдаются) либо в проигрыше (если права и обязанности человека игнорируются) одинаково оказываются и личность, и социум.
Вместе с теорией «общественного договора» концепция Е. п. явилась идеологией, обусловившей буржуазно-демократич. революции Нового времени.
Автор статьи: Л. С. Мамут.