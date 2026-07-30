ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО

Понятие теории права, обозначающее совокупность свойственных природе законов, регулирующих порядок в ней.

Об­ще­ст­во и лю­ди, ко­то­рые его со­став­ля­ют, – не­отъ­ем­ле­мая часть при­ро­ды; по­это­му Е. п. рас­про­стра­ня­ет­ся так­же на них (см. Ес­те­ст­вен­ное со­стоя­ние ). Идея Е. п. как тео­рии, пред­по­ла­гаю­щей вы­ве­де­ние пра­ва из при­ро­ды че­ло­ве­ка, не за­ви­ся­щей от со­ци­аль­ных, эко­но­мич. и др. ин­сти­ту­тов, впер­вые бы­ла вы­дви­ну­та и раз­ра­ба­ты­ва­лась в фи­ло­со­фии ан­тич­ной Гре­ции; позд­нее раз­ра­ба­ты­ва­лась др.-рим. юри­ста­ми.

Сто­рон­ни­ки Е. п. в осн. при­дер­жи­ва­лись взгля­да, что за­ко­ны при­ро­ды не есть по­ро­ж­де­ние че­ло­ве­че­ско­го Я. Од­на­ко на про­тя­же­нии ис­то­рии не раз ме­ня­лось по­ни­ма­ние ими ха­рак­те­ра са­мой при­ро­ды. В эпо­ху ан­тич­но­сти под ней пре­иму­щест­вен­но имел­ся в ви­ду сра­зу весь кос­мос, Все­лен­ная це­ли­ком. Во вре­ме­на ев­роп. Сред­не­ве­ко­вья, в пе­ри­од без­раз­дель­но­го до­ми­ни­ро­ва­ния хри­сти­ан­ско­го ми­ро­воз­зре­ния, при­ро­да вы­сту­па­ет ин­кар­на­ци­ей Бо­же­ст­вен­но­го на­ча­ла; её за­ко­ны трак­то­ва­лись как изъ­яв­ле­ние во­ли Бо­га, от­ра­жаю­щее­ся в Свя­щен­ном Пи­са­нии и в че­ло­ве­че­ском ра­зу­ме (напр., в тру­дах Фо­мы Ак­вин­ско­го).

Осн. идея кон­цеп­ции Е. п. за­клю­ча­ет­ся в том, что на­стоя­щие за­ко­ны (за­ко­ны при­ро­ды) на­ли­че­ст­ву­ют объ­ек­тив­но, их бы­тие не за­ви­сит от во­ли то­го или ино­го че­ло­ве­ка, со­об­ще­ст­ва лиц; за­ко­ны же «ис­кус­ст­вен­ные» (за­ко­ны, ус­та­нав­ли­вае­мые го­су­дар­ст­вом) – пря­мой ре­зуль­тат пред­на­ме­рен­ных дей­ст­вий кон­крет­ных лю­дей, ру­ко­во­дствую­щих­ся в за­ко­но­твор­че­ст­ве соб­ст­вен­ны­ми по­треб­но­стя­ми и же­ла­ния­ми. Эти за­ко­ны, при­ни­мае­мые людь­ми, долж­ны со­от­вет­ст­во­вать идеа­лу – Е. п., т. е. фе­но­ме­ну при­ро­ды, со­вер­шен­но­му об­раз­цу об­ще­обя­за­тель­ных нор­ма­ти­вов, ни­кем не ус­та­нов­лен­но­му, су­ще­ст­вую­ще­му са­мо­му по се­бе.

К про­бле­ма­ти­ке Е. п. от­но­сит­ся во­прос о т. н. ес­те­ст­вен­ных (не­от­чу­ж­дае­мых) пра­вах че­ло­ве­ка (см. Декларация прав человека и гражданина ). Ес­те­ст­вен­ные пра­ва – сво­бо­да ка­ж­до­го че­ло­ве­ка, его уча­стие (ли­бо не­уча­стие) в ре­ше­нии су­деб об­ще­ст­ва, ра­вен­ст­во всех лю­дей пе­ред за­ко­ном и т. п. – не есть ми­лость мо­нар­хов или дар за­ко­но­да­те­лей. На­про­тив, все они ор­га­нич­но при­су­щи ин­ди­ви­ду как та­ко­во­му. Ими рас­по­ла­га­ет ка­ж­дый, не­за­ви­си­мо от то­го, при­зна­ют ли их струк­ту­ры го­су­дар­ст­ва, за­кре­п­ля­ет и га­ран­ти­ру­ет ли их за­ко­но­да­тель­ст­во.

Ес­те­ст­вен­ные пра­ва – ком­плекс фак­тич. воз­мож­но­стей и дол­жен­ст­во­ва­ний лю­дей быть соб­ст­вен­ни­ка­ми оп­ре­де­лён­ных со­цио­куль­тур­ных благ. Эти фак­тич. воз­мож­но­сти и дол­жен­ст­во­ва­ния при из­вест­ных ус­ло­ви­ях не­об­хо­ди­мо по­ро­ж­да­ют­ся об­ществ.-ис­то­рич. прак­ти­кой, ле­ги­ти­ми­ру­ют­ся ею и в ря­де слу­ча­ев ле­га­ли­зи­ру­ют­ся го­су­дар­ст­вом. Естест­вен­ные пра­ва не за­клю­ча­ют в се­бе раз и на­всег­да дан­ных прав, и их по­ни­ма­ние раз­ли­чно. Так, по Дж. Лок­ку , это сво­бо­да, ра­вен­ст­во, соб­ст­вен­ность как не­что не­раз­рыв­но свя­зан­ное с лич­но­стью (но, по­сколь­ку лю­ди не рав­ны по тру­до­лю­бию, спо­соб­но­стям, бе­реж­ли­во­сти, собст­вен­ность не мо­жет быть рав­ной). По мне­нию Ж. Ж. Рус­со, естест­вен­ные пра­ва сво­дят­ся к «сво­бо­де, ра­вен­ст­ву и брат­ст­ву».

Без об­ла­да­ния воз­мож­но­стя­ми (пра­ва­ми) и дол­жен­ст­во­ва­ния­ми (обя­зан­но­стя­ми) со­ци­ум не мо­жет нор­маль­но су­ще­ст­во­вать и функ­цио­ни­ро­вать. По­это­му он (кол­лек­тив взаи­мо­дей­ст­вую­щих лю­дей) фор­ми­ру­ет со­от­вет­ст­вую­щий тип лич­но­сти. В вы­иг­ры­ше (ес­ли пра­ва и обя­зан­но­сти че­ло­ве­ка со­блю­да­ют­ся) ли­бо в про­иг­ры­ше (ес­ли пра­ва и обя­зан­но­сти че­ло­ве­ка иг­но­ри­ру­ют­ся) оди­на­ко­во ока­зы­ва­ют­ся и лич­ность, и со­ци­ум.

Вме­сте с тео­ри­ей «об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра» кон­цеп­ция Е. п. яви­лась идео­ло­ги­ей, обу­сло­вив­шей бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тич. ре­во­лю­ции Но­во­го вре­ме­ни.

Автор статьи: Л. С. Ма­мут.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)