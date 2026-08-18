ЕССЕНТУКИ

Город в России, в южной части Ставропольского края, в Минераловодском районе.

Нас. 81,0 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на юге Став­ро­поль­ской воз­вы­шен­но­сти, на выс. ок. 650 м, в до­ли­не р. Под­ку­мок. Ж.-д. стан­ция.

Баль­нео­ло­гич. и гря­зе­вой ку­рорт в груп­пе Кав­каз­ских Ми­не­раль­ных Вод. Ос­но­ву ку­рорт­ных ре­сур­сов со­став­ля­ют ми­нер. во­ды, впер­вые опи­сан­ные в 1811 Ф. П. Гаа­зом, а в 1823–25 под­роб­но изу­чен­ные и опи­сан­ные вра­чом-фар­ма­ко­ло­гом А. П. Не­лю­би­ным (1785–1858). Как ку­рорт Е. раз­ви­ва­ет­ся с 1839; го­род с 1917. С ле­чеб­ны­ми це­ля­ми в Е. ис­поль­зу­ют ок. 20 ми­нер. ис­точ­ни­ков, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­ны № 4 и № 17 (уг­ле­кис­лые гид­ро­кар­бо­нат­но-хло­рид­ные на­трие­вые, т. н. со­ля­но-ще­лоч­ные во­ды), обес­пе­чив­шие ку­рор­ту ши­ро­кую по­пу­ляр­ность. Ми­нер. во­ды ис­поль­зу­ют гл. обр. для пить­е­во­го ле­че­ния, а так­же для ванн, оро­ше­ний, ин­га­ля­ций и др. про­це­дур. При­ме­ня­ют так­же суль­фид­ную ило­вую грязь Там­бу­кан­ско­го озе­ра. Ку­рорт про­фи­ли­ро­ван для ле­че­ния за­бо­ле­ва­ний ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния. Мно­го­числ. са­на­то­рии, пан­сио­на­ты, ку­рорт­ная по­ли­кли­ни­ка, ван­ные зда­ния, пить­е­вые га­ле­реи и бю­ве­ты, гря­зе­ле­чеб­ни­ца и др.

Со­хра­ни­лись: фун­да­мен­ты и час­ти стен мав­зо­лея Ес­сен-тук (14 в.), де­рев. ка­за­чья ц. Свт. Ни­ко­лая (1825–27, ар­хи­тек­то­ры бр. Джу­зеп­пе и Джо­ван­ни Бер­нар­дац­ци); в ку­рорт­ной час­ти Е. с об­шир­ным пар­ком (за­ло­жен в 1849) – зда­ния и со­ору­же­ния в ду­хе эк­лек­ти­ки: га­ле­рея в «мав­ри­тан­ском» сти­ле (1847–56, арх. С. И. Уп­тон), ажур­ный чу­гун­ный па­виль­он (1873) ис­точ­ни­ка № 17, «Ком­па­ней­ская гос­ти­ни­ца» (1875; с 1923 са­на­то­рий «Це­леб­ный ключ»), па­виль­он ис­точ­ни­ка Гаа­за – По­но­ма­рё­ва (1891), зда­ния Верх­них ванн (быв. Ни­ко­ла­ев­ских; 1896–99, ар­хи­тек­то­ры Н. В. Дмит­ри­ев, Б. В. Прав­здик) и Ниж­них ванн (быв. Со­ля­но-ще­лоч­ных; 1901–02, инж. И. И. Бай­ков), те­ат­ра (1901), Ин-та ме­ха­но­те­ра­пии (быв. Цан­де­ров­ско­го ин-та вра­чеб­ной гим­на­сти­ки, 1902), элек­тро­све­то­ле­чеб­ни­цы (быв. Тор­го­вая га­ле­рея, 1912, арх. Е. Ф. Шре­тер), 3 па­виль­о­на над пить­е­вы­ми бю­ве­та­ми ис­точ­ни­ка № 4 (1908–12, арх. Н. Н. Се­мё­нов), об­зор­ная бе­сед­ка-ко­лон­на­да «Оре­ан­да» (1912); вил­ла «Ор­ли­ное гнез­до» в сти­ле мо­дерн (1912–14), ук­ра­шен­ное ио­нич. пор­ти­ком и скульп­ту­ра­ми зда­ние гря­зе­ле­чеб­ни­цы им. Н. А. Се­маш­ко (1913–15, арх. Е. Ф. Шре­тер, скульп­то­ры Л. А. Дит­рих, В. В. Коз­лов). В сов. вре­мя по­строе­ны: 4 вхо­да в Ку­рорт­ный парк (сер. 1950-х гг., арх. П. П. Есь­ков), са­на­то­рии «Шах­тёр» (1955), «Мо­ск­ва» (1964), «Ук­раи­на» (1972), пить­е­вая га­ле­рея в ви­де ро­тон­ды (1989, арх. В. Н. Без­ру­ков) и др. Парк По­бе­ды (быв. Анг­лий­ский, за­ло­жен в 1903; Веч­ный огонь и обе­лиск ес­сен­ту­ча­нам, по­гиб­шим в го­ды Вел. Отеч. вой­ны , 1972). С 1992 вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся ц. Св. Пан­те­леи­мо­на (1888–96, арх. Н. А. До­ро­шен­ко; взо­рва­на в 1935). Па­мят­ник ка­за­кам – ос­но­ва­те­лям го­ро­да (1997). Крае­ведч. му­зей им. В. П. Шпа­ков­ско­го (ос­но­ван в 1963), да­ча-му­зей рос. хи­рур­га В. И. Ра­зу­мов­ско­го (1857–1935).

Пред­при­ятия по роз­ли­ву ми­нер. вод (в т. ч. «Ес­сен­ту­ки 4», «Ес­сен­ту­ки 17», «Ес­сен­ту­ки 20», «Свя­той ключ», «На­гут­ская»), по пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­ции; про­из-во обу­ви (в т. ч. до­маш­ней, спор­тив­ной).

Иллюстарции:

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