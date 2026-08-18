ЕССЕНТУКИ
Город в России, в южной части Ставропольского края, в Минераловодском районе.
Нас. 81,0 тыс. чел. (2006). Расположен на юге Ставропольской возвышенности, на выс. ок. 650 м, в долине р. Подкумок. Ж.-д. станция.
Бальнеологич. и грязевой курорт в группе Кавказских Минеральных Вод. Основу курортных ресурсов составляют минер. воды, впервые описанные в 1811 Ф. П. Гаазом, а в 1823–25 подробно изученные и описанные врачом-фармакологом А. П. Нелюбиным (1785–1858). Как курорт Е. развивается с 1839; город с 1917. С лечебными целями в Е. используют ок. 20 минер. источников, из которых наиболее известны № 4 и № 17 (углекислые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, т. н. соляно-щелочные воды), обеспечившие курорту широкую популярность. Минер. воды используют гл. обр. для питьевого лечения, а также для ванн, орошений, ингаляций и др. процедур. Применяют также сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера. Курорт профилирован для лечения заболеваний органов пищеварения. Многочисл. санатории, пансионаты, курортная поликлиника, ванные здания, питьевые галереи и бюветы, грязелечебница и др.
Сохранились: фундаменты и части стен мавзолея Ессен-тук (14 в.), дерев. казачья ц. Свт. Николая (1825–27, архитекторы бр. Джузеппе и Джованни Бернардацци); в курортной части Е. с обширным парком (заложен в 1849) – здания и сооружения в духе эклектики: галерея в «мавританском» стиле (1847–56, арх. С. И. Уптон), ажурный чугунный павильон (1873) источника № 17, «Компанейская гостиница» (1875; с 1923 санаторий «Целебный ключ»), павильон источника Гааза – Пономарёва (1891), здания Верхних ванн (быв. Николаевских; 1896–99, архитекторы Н. В. Дмитриев, Б. В. Правздик) и Нижних ванн (быв. Соляно-щелочных; 1901–02, инж. И. И. Байков), театра (1901), Ин-та механотерапии (быв. Цандеровского ин-та врачебной гимнастики, 1902), электросветолечебницы (быв. Торговая галерея, 1912, арх. Е. Ф. Шретер), 3 павильона над питьевыми бюветами источника № 4 (1908–12, арх. Н. Н. Семёнов), обзорная беседка-колоннада «Ореанда» (1912); вилла «Орлиное гнездо» в стиле модерн (1912–14), украшенное ионич. портиком и скульптурами здание грязелечебницы им. Н. А. Семашко (1913–15, арх. Е. Ф. Шретер, скульпторы Л. А. Дитрих, В. В. Козлов). В сов. время построены: 4 входа в Курортный парк (сер. 1950-х гг., арх. П. П. Еськов), санатории «Шахтёр» (1955), «Москва» (1964), «Украина» (1972), питьевая галерея в виде ротонды (1989, арх. В. Н. Безруков) и др. Парк Победы (быв. Английский, заложен в 1903; Вечный огонь и обелиск ессентучанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, 1972). С 1992 восстанавливается ц. Св. Пантелеимона (1888–96, арх. Н. А. Дорошенко; взорвана в 1935). Памятник казакам – основателям города (1997). Краеведч. музей им. В. П. Шпаковского (основан в 1963), дача-музей рос. хирурга В. И. Разумовского (1857–1935).
Предприятия по розливу минер. вод (в т. ч. «Ессентуки 4», «Ессентуки 17», «Ессентуки 20», «Святой ключ», «Нагутская»), по переработке с.-х. продукции; произ-во обуви (в т. ч. домашней, спортивной).
Иллюстарции:
Архив БРЭ.