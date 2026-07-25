ЭССЕН ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ

Образование и карьера

Петр Эссен родился 11 августа 1772 г. в Лифляндии в дворянской семье. Отец – Кирилл Иванович Эссен, мать – Евдокия Ивановна.

23 мая 1777 г. его зачислили вахмистром в Лейб-кирасирский полк. С 1 марта 1790 г. – подпрапорщик Гатчинского морского гренадерского батальона. Здесь он быстро продвигался по службе: с 1 января 1791 г. подпоручик, с 22 марта 1793 г. – поручик, с 15 сентября 1793 г. – капитан, с 3 сентября 1795 г. – секунд-майор. 9 ноября 1796 г. П.К. Эссен повышен до подполковника и переведен в лейб-гвардии Измайловский полк, а уже 28 декабря произведен в полковники.

В 1798 г. П.К. Эссен получил 200 душ в Нижегородской губернии. 14 февраля того же года в возрасте 25 лет он был повышен в звании до генерал-майора и назначен шефом мушкетерского имени своего полка. Награжден орденом Св. Анны 2-й степени.

Участник похода в Швейцарию в 1799 г. в составе корпуса генерал-лейтенанта А.М. Римского-Корсакова. Со своим полком сражался с французами под Цюрихом, Дизенгофом и Шафгаузеном, содержал форпосты. Отличившийся в боях, он был удостоен ордена Св. Анны 1-й степени. 26 января 1800 г. произведен в генерал-лейтенанты.

В 1800 г. П.К. Эссен получил назначение выборгским военным губернатором и инспектором Финляндской инспекции. С 4 февраля 1802 г. – шеф Выборгского пехотного полка, с 5 марта – шеф Шлиссельбургского пехотного полка, с 5 марта 1806 г. – начальник 8-й пехотной дивизии, с которой сражался против французов в 1806 и 1807 гг. За успехи в боях при Прейсиш-Эйлау получил орден Св. Георгия 3-й степени, со стороны Пруссии – орден Красного Орла 1-й степени. В дальнейшем удостоен ордена Св. Владимира 2-й степени.

С 1808 г. – в Молдавской армии. Участник Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг. Сражался при Журже (золотая шпага с алмазами), Браилове (орден Св. Александра Невского), Рущуке (алмазные знаки ордена Св. Александра Невского) и Малой Слободзее (орден Св. Владимира 1-й степени).

Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался под Горностаевичами, Березиной и Волковыском. По возвращении в Брест-Литовск 17 декабря 1812 г. получил указ сдать корпус и отправиться в г. Бобруйск для сформирования 48 батальонов и трех полков: Украинского, Выборгского и Мингрельского. После их организации они стали частью резервной армии.

По окончании формирования новых войсковых частей П.К. Эссен встал во главе 4-й пехотной дивизии, с которой прошел заграничные походы 1814 – 1815 гг. С 17 декабря 1815 г. – начальник 27-й пехотной дивизии, с 9 апреля 1816 г. – начальник 4-й пехотной дивизии. Выбыл из рядов армии 27 ноября 1816 г.

На посту оренбургского военного губернатора

19 января 1817 г. последовало назначение П.К. Эссена оренбургским военным губернатором, командиром отдельного Оренбургского корпуса и управляющим гражданскою частью и пограничным краем. На посту оренбургского губернатора П.К. Эссен отменил военный постой, искал способы доставки леса в край, выдавал пособия на постройку зданий. Запретил продавать земли башкир. Киргизы получили право найма в работники у линейных казаков. В 1824 г. было открыто Неплюевское училище. Были отведены земли для казаков Оренбургского казачьего войска, живших на линии.

1 января 1819 г. П.К. Эссен повышен до генерала от инфантерии в Оренбургском отдельном корпусе. В декабре того же года получил 10000 десятин земли.

В 1819 г. в губернии открылись школы для первоначального обучения детей казаков при станицах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го кантонов и в Оренбургском казачьем полку. В 1821 г. была открыта гимназия в г. Уфе. Успешно справился с холерой в крае в 1829 г.

Стараниями П.К. Эссена Меньшая киргизская орда разделилась на три части: восточную, среднюю и западную. Управление каждой из частей находилось в руках одного из трех старшин, которых назначала верховная власть.

На посту санкт-петербургского губернатора

5 февраля (по другим данным – 7 февраля) 1830 г. П.К. Эссен получил новое назначение и стал санкт-петербургским военным генерал-губернатором. С апреля того же года – член Государственного Совета.

На посту губернатора возглавил особый комитет по принятию мер против эпидемии холеры. При нем были созданы больница для чернорабочих, дом для призрения убогих граждан, училище для малолетних детей мещан обоего пола. Их построили на пожертвования, собранные благодаря губернатору.

1 июля 1833 г. П.К. Эссен получил графское достоинство. 22 апреля 1834 г. удостоен ордена Св. Андрея Первозванного.

2 декабря 1842 г. добровольно сложил полномочия губернатора, оставаясь членом Государственного Совета.

Умер П.К. Эссен 23 сентября 1844 г. в г. Cанкт-Петербурге. Погребен в имении жены в Орловской губернии.

Семья

Вдовец. Дочь – Александра.