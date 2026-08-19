ЭСКОРИAЛ (исп. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial)

Единый ансамбль, который объединяет королевский дворец, монастырь, базилику, пантеон и библиотеку, построенный во времена Филиппа II между 1563 и 1584 гг.

Находится в 45 км от Мадрида , в местечке Сан Лоренсо де Эль Эскориаль, близ опустевших железных рудников у подножия горы Гвадаррама (от исп. escoria – шлак, откуда и пошло само название).

Лопе де Вега в одной из своих комедий назвал Эскориал «Восьмым чудом света».

Был построен в честь победы при Сен-Кантене , одержанной испанцами над французами 10 августа 1557 года в день праздника св. Лаврентия (San Lorenzo), принявшего мученическую смерть на железной решетке по приказу императора Валериана в 261 году.

По замыслу Филиппа II Эскориал должен был соединить в едином комплексе монастырь, личную резиденцию короля и усыпальницу испанских монархов .

Строительство было поручено в 1563 году Хуану Баутисте де Толедо, известному архитектору, принадлежавшему к поколению мастеров, сформировавшихся под влиянием Высокого итальянского Возрождения , и видевшего Эскориал в стиле испанского Возрождения платереско.

Однако после смерти Толедо, в 1567 году главным архитектором был назначен Хуан де Эррера, который существенно изменил планы своего предшественника. Эррера отказался от пышных декоративных элементов, прибегая к соотношению простейших геометрических форм – куба, шара, цилиндра, используя лишь основные ордерные элементы.

В плане Эскориал представляет собой огромный прямоугольник (205 на 162 м) с выступом в алтарной части, напоминающим решетку св. Лаврентия, с 4 башнями (высота 56 м.) по углам, в центре которого располагается базилика, к югу – монастырь , а к северу – дворец , с 4 внутренними двориками и главным королевским.

Согласно плану, парадный вход должен был проходить через библиотеку.

Северную и западную стены Эскориала окружает просторная площадь, лонха, а по южной и восточной части разбиты сады. Здесь хранится огромная коллекция из более чем 1600 картин (с картинами Тициана, Веласкеса, Босха , Сурбарана, Риберы и др.).

В усыпальнице Эскориала покоятся все испанские короли, начиная с Карла V (за исключением Филиппа V и Фердинанда VI), а библиотека славится крупнейшим в мире собранием арабских манускриптов.

Внутреннее убранство дворцовых помещений и залов, украшающие их пышные росписи и гобелены , обилие архитектурных декоративных элементов являет полную противоположность суровому внешнему облику дворца-монастыря.

Сочетание внешней суровой простоты форм и скрытой от посторонних глаз пышности стало одной из особенностей стиля десорнаментадо или эрререско, к которому относится Эскориал.

В образе Эскориала скрещиваются традиции Возрождения, черты маньеризма , элементы классицизма и барокко.

Его строительство было закончено 13 сентября 1584 года и длилось больше 20 лет.

Иллюстрация:

Современный вид Эскориала.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.